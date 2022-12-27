Начаты лётные испытания двигателя ПД-8

Как сообщила 26 декабря 2022 года Госкорпорация Ростех, входящее в его состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) начало летные испытания силовой установки ПД-8, предназначенной для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200, установленной на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени М.М. Громова АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Регистрируются основные эксплуатационные данные - частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.

Самолёт-летающая лаборатория Ил-76ЛЛ (регистрационный номер "76529", заводской номер 073410308, серийный номер 08-07) с установленным для лётных испытаний опытным образцом перспективного двигателя ПД-8. Жуковский, 26.12.2022 (с) Марина Лысцева / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что судя по опубликованным фотографиям, лётные испытания опытного образца перспективного двухконтурного турбореактивного двигателя ПД-8 начаты в ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском на самолёте-летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с регистрационным номером "76529". Данный самолет (заводской номер 073410308, серийный номер 08-07) был изначально построен в 1977 году для ВВС Ирака в качестве военно-транспортного самолёта Ил-76 первой модификации, в 1989 году был возвращен в СССР и переоборудован в летающую лабораторию Ил-76ЛЛ4 (регистрационный номер сперва СССР-76529, затем RA-76529) для испытаний новых двигателей, устанавливаемых под крылом на месте одного из штатных двигателей Д-30КП. В 1989-1990 годах использовался для испытаний винтовентиляторного двигателя Д-236Т, и в 1990-1994 годах - для испытаний винтовентиляторного двигателя Д-27. После этого 20 лет борт находился в Жуковском на хранении. После ремонта с ноября 2015 года как Ил-76ЛЛ использовался для лётных испытаний двигателя ПД-14.

Создание перспективного двигателяи ПД-8 со взлетной тягой в базовом варианте 7900 кг ведется ОДК при головной роли АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь). Двигатель ПД-8 создается для новой максимально "импортозамещенной" модификации регионального самолета SSJ100, именуемой SSJ NEW. Также возможна замена двигателем ПД-8 моторов семейства Д-436 запорожского производства, в частности, на самолете-амфибии Бе-200. В последующем на основе ПД-8 возможно создание целой линейки двигателей, включая мощный вертолётный двигатель ПД-8В.

Испытания газогенератора двигателя ПД-8 были начаты в 2021 году, в начале 2022 года начаты стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8. В конце октября 2022 года заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что ведутся стендовые испытания уже трех опытных образцов ПД-8. Сертификация двигателя ПД-8 Росавиацией весьма оптимистично планируется на 2023 год.

Самолёт-летающая лаборатория Ил-76ЛЛ (регистрационный номер "76529", заводской номер 073410308, серийный номер 08-07) с установленным для лётных испытаний опытным образцом перспективного двигателя ПД-8. Жуковский, 26.12.2022 (с) Марина Лысцева / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолёт-летающая лаборатория Ил-76ЛЛ (регистрационный номер "76529", заводской номер 073410308, серийный номер 08-07) с установленным для лётных испытаний опытным образцом перспективного двигателя ПД-8. Жуковский, 26.12.2022 (с) Александр Шипиленко / russianplanes.net ( ссылка )