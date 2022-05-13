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Завершены стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8

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Как сообщила 11 мая 2022 года Госкорпорация Ростех, АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Ростеха успешно выполнило программу стендовых испытаний первого опытного образца перспективного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений.

Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на "малый газ". Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от "малого газа" до "максимального взлетного" режима.

"Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 - это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного "Суперджета 100". Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов. Все это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

"Программа испытаний включала замеры параметров для оценки температурного состояния, прочности и вибрационной стойкости деталей и узлов двигателя в процессе работы. Проведена проверка его воздушной, масляной и топливной систем. Данные о состоянии деталей и узлов опытного двигателя ПД-8 снимались в ходе испытаний с помощью 500 специальных датчиков. Полученные с их помощью данные подлежат дальнейшему анализу для оценки работоспособности основных узлов и систем", - сказал генеральный конструктор АО "ОДК" Юрий Шмотин.

Со стороны bmpd напомним, что перспективный коммерческий двухконтурный турбореактивный двигатель ПД-8 со взлетной тягой в базовом варианте 7,9 тонн создается при головной роли АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь, в составе ОДК) с использованием наработок по двигателю ПД-14 (взлетной тягой 14 тонн). Двигатель ПД-8 должен иметь меньший диаметр и массу, чем ПД-14, и иметь одноступенчатый осевой компрессор низкого давления и меньшее количество ступеней в турбине низкого давления. В последующем на основе ПД-8 возможно создание целой линейки двигателей.

Двигатель ПД-8 создается для новой максимально "импортозамещенной" модификации регионального самолета SSJ100, именуемой SSJ-NEW. Также возможна замена двигателем ПД-8 моторов семейства Д-436 запорожского производства, в частности, на самолете-амфибии Бе-200. Испытания газогенератора двигателя ПД-8 были начаты в 2021 году, стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8 были начаты в начале 2022 года, сертификация двигателя Росавиацией намечена на 2023 год.

Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бе-200
Д-436
Ил-76
Ил-76ЛЛ
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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