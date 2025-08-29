Войти
Калашников проводит модернизацию АК-15 по итогам апробации на СВО

Автоматы АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: © Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА

В частности, изменения внесли в дульное устройство и прицел

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" внес ряд технологических обновлений в модернизированную версию автомата АК-15 по итогам апробации в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В модернизированную версию АК-15 (АК-15 тип 3) конструкторы АО "Концерн "Калашников" внесли целый ряд технологических обновлений, примененных ранее при усовершенствовании автомата АК-12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения были внесены в дульное устройство и прицел, был внедрен ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком режимов стрельбы и исключен режим стрельбы фиксированной очередью.

"Доработки, повышающие эксплуатационные качества изделия, обусловлены предложениями военнослужащих, поступившими в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что при всех улучшениях автомат сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям.

АК-15 - вариант автомата АК-12 в калибре 7,62 мм. Это индивидуальное оружие личного состава подразделений спецназначения ВС РФ и других федеральных органов исполнительной власти. 

