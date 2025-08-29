Состоялась церемония крещения головного корабля класса "Турва" погранохраны Финляндии

ЦАМТО, 28 августа. Финская компания Meyer Turku объявила о состоявшейся 22 августа церемонии крещения патрульного корабля класса "Турва" (Turva), предназначенного для Пограничной охраны Финляндии.

Корабль, получивший наименование "Карху", является головным в серии из двух патрульных кораблей, заказанных в 2023 году. Церемония резки стали для его постройки была проведена 3 декабря 2024 на предприятии выступающей партнером Meyer Turku польской компании Baltic Operator в Гданьске (Польша). Согласно планам, корабль будет передан заказчику в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам проведенного тендера в августе 2021 года финская судостроительная компания Meyer Turku Oy подписала письмо о намерениях по строительству двух многоцелевых кораблей для Пограничной охраны Финляндии. Официальный контракт был подписан 29 июня 2022 года. Польская Baltic Operator получила субподряд на строительство корпусов, дооборудование которых производится на предприятии в Уусикаупунки (Финляндия). Парламент Финляндии одобрил выделение на программу строительства кораблей 448 млн. евро.

Корабли предназначены для обеспечения безопасности на море, контроля границ, защиты путей сообщения в Балтийском море, проведения поисково-спасательных операций, ликвидации загрязнений, эвакуации пострадавших. Они смогут применяться в условиях неподвижного льда толщиной 80 см. Предполагается, что при эвакуации корабль сможет перевозить до 600 человек. При строительстве кораблей особое внимание уделяется их универсальности и экологичности.

Церемония резки стали для строительства головного корабля класса "Турва" состоялась на предприятии Baltic Operator в Гданьске 12 декабря 2023 года. Спуск на воду прошел 12 марта 2024 года. В декабре 2024 года началась резка стали для строительства второго корабля серии.

Новые корабли будут представлять собой улучшенный вариант патрульного корабля "Турва" компании FBG, который был принят на вооружение в 2014 году как первое в мире судно береговой охраны, работающее на сжиженном природном газе (СПГ). Длина корабля составит 98 м, максимальная ширина – 17,6 м. Он будет оснащен дизель-электрической силовой установкой и двумя подруливающими устройствами. Корабль будет оборудован ангаром для беспилотных летательных аппаратов.

Как предполагается, новые корабли будут находиться в эксплуатации до 2050-х годов.