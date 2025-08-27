МНО Тайваня закупит 1320 ударных необитаемых надводных аппаратов "Куай Чи"

ЦАМТО, 26 августа. Министерство национальной обороны Тайваня одобрило масштабную закупку для Вооруженных сил страны 1320 ударных необитаемых надводных аппаратов (ННА) "Куай Чи" (Kuai Chi) в течение 5 лет.

Как сообщает газета Taipei Times, решение было принято после успешных демонстрационных боевых испытаний аппарата на военной базе Цзюпэн в ходе учений с реальными пусками высокоточных боеприпасов в море и воздухе. ННА "Куай Чи" точно поражал цели в условиях имитации радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав устойчивость к помехам и сбоям в работе сетей.

По словам источника издания, проект будет финансироваться из нового специального бюджета на обеспечение устойчивости обороны. Следующим шагом станет назначение МНО Тайваня штаба в военно-морском командовании для контроля за закупками и массовым производством ННА "Куай Чи".

В течение 5 лет будет построено 1320 таких аппаратов в трех партиях, которые будут распределены между тремя военными структурами: боевое Командование береговой обороны ВМС, которое будет создано в начале следующего года; Корпус морской пехоты, структура которого будет скорректирована в соответствии с новой программой по созданию беспилотников, и Командование специальных операций Сухопутных войск.

ННА "Куай Чи" разработан и производится Чуншаньским институтом науки и технологий. Он представляет собой новый класс быстроходных ударных беспилотных катеров, разработанных с учетом требований Береговой обороны Тайваня.

Длина аппарата составляет несколько метров, он имеет легкий корпус, оптимизированный для развития высокой скорости и маневренности. Двигательная установка обеспечивает быстрое маневрирование на мелководье и в прибрежных водах, что делает ННА "Куай Чи" особенно подходящим для использования на изрезанном побережье Тайваня и в островных зонах.

Полезная нагрузка может быть сконфигурирована в зависимости от требований миссии: от осколочно-фугасных зарядов до сенсорных и коммуникационных комплексов для разведки или радиоэлектронной борьбы. Платформа также совместима с модульными системами управления, что позволяет осуществлять дистанционное пилотирование или автономную навигацию по точкам маршрута в сложных условиях.

На прошлой неделе в ходе испытаний в боевых условиях было задействовано несколько беспилотных систем, а именно сам "Куай Чи", бортовой модуль Kuai Chi Ching Feng I, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты "Альбатрос-2", которые передавали "Куай Чи" информацию о цели.

По словам источника, учения с боевой стрельбой продемонстрировали, как можно использовать беспилотники для нанесения совместных ударов с моря и воздуха без участия экипажа в условиях активного применения противником средств РЭБ.