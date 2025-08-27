Войти
МНО Тайваня закупит 1320 ударных необитаемых надводных аппаратов "Куай Чи"

Kuai Chi
Ударный необитаемый надводный аппарат (ННА) "Куай Чи" (Kuai Chi).
Источник изображения: Army Recognition

ЦАМТО, 26 августа. Министерство национальной обороны Тайваня одобрило масштабную закупку для Вооруженных сил страны 1320 ударных необитаемых надводных аппаратов (ННА) "Куай Чи" (Kuai Chi) в течение 5 лет.

Как сообщает газета Taipei Times, решение было принято после успешных демонстрационных боевых испытаний аппарата на военной базе Цзюпэн в ходе учений с реальными пусками высокоточных боеприпасов в море и воздухе. ННА "Куай Чи" точно поражал цели в условиях имитации радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав устойчивость к помехам и сбоям в работе сетей.

По словам источника издания, проект будет финансироваться из нового специального бюджета на обеспечение устойчивости обороны. Следующим шагом станет назначение МНО Тайваня штаба в военно-морском командовании для контроля за закупками и массовым производством ННА "Куай Чи".

В течение 5 лет будет построено 1320 таких аппаратов в трех партиях, которые будут распределены между тремя военными структурами: боевое Командование береговой обороны ВМС, которое будет создано в начале следующего года; Корпус морской пехоты, структура которого будет скорректирована в соответствии с новой программой по созданию беспилотников, и Командование специальных операций Сухопутных войск.

ННА "Куай Чи" разработан и производится Чуншаньским институтом науки и технологий. Он представляет собой новый класс быстроходных ударных беспилотных катеров, разработанных с учетом требований Береговой обороны Тайваня.

Длина аппарата составляет несколько метров, он имеет легкий корпус, оптимизированный для развития высокой скорости и маневренности. Двигательная установка обеспечивает быстрое маневрирование на мелководье и в прибрежных водах, что делает ННА "Куай Чи" особенно подходящим для использования на изрезанном побережье Тайваня и в островных зонах.

Полезная нагрузка может быть сконфигурирована в зависимости от требований миссии: от осколочно-фугасных зарядов до сенсорных и коммуникационных комплексов для разведки или радиоэлектронной борьбы. Платформа также совместима с модульными системами управления, что позволяет осуществлять дистанционное пилотирование или автономную навигацию по точкам маршрута в сложных условиях.

На прошлой неделе в ходе испытаний в боевых условиях было задействовано несколько беспилотных систем, а именно сам "Куай Чи", бортовой модуль Kuai Chi Ching Feng I, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты "Альбатрос-2", которые передавали "Куай Чи" информацию о цели.

По словам источника, учения с боевой стрельбой продемонстрировали, как можно использовать беспилотники для нанесения совместных ударов с моря и воздуха без участия экипажа в условиях активного применения противником средств РЭБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Тайвань
Проекты
БПЛА
Военные учения
