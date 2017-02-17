Ангола получила китайскую бронетехнику



Полученные ангольской армией китайские колесные бронированные машины WMA301 cо 105-мм пушками и командно-штабные машины на базе колесного бронетранспортера WZ551. Соба Матиас (Квандо-Кубанго), 29.01.2017

Источник: Agencia Angola Press Полученные ангольской армией китайские колесные бронированные машины WMA301 cо 105-мм пушками и командно-штабные машины на базе колесного бронетранспортера WZ551. Соба Матиас (Квандо-Кубанго), 29.01.2017Источник: Agencia Angola Press

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Erwan de Cherisey "Angolan military exercise reveals new Chinese armoured vehicles" , в ходе состоявшихся 29 января 2017 года показательных учений 50-й мотострелковой бригады 5-й дивизии ангольской армии в Соба Матиас в южноангольской провинции Квандо-Кубанго были впервые продемонстрированы китайские колесные бронированные машины WMA301 cо 105-мм пушками и китайские командно-штабные машины на базе колесного бронетранспортера WZ551. О закупке этой техники Анголой в КНР ранее не было известно.

Оба эта типа техники производятся китайской промышленной корпорацией China North Industries Group Corpоration (CGNC, более известна под брендом NORINCO). Бронированная машина WMA301 (PTL02, Assaulter) cоздана на основе бронетранспортера WZ551 (ZSL92, тип 92) c колесной формулой 6x6 и оснащена 105-мм пушкой, на этой же базе создана и закупленная Анголой командно-штабная машина. Все типы машин на основе БТР WZ551 выпускаются входящим в состав NORINCO предприятием Chongqing Tiema Industries Group Company (завод № 256) в Чунцине. Самоходное орудие WMA301 (PTL02) ранее в 2000-е годы поступало на вооружение НОАК, а в последние годы нашло значительный успех на африканском рынке, будучи закупленным Джибути, Камеруном, Сенегалом и Чадом, а в Азии - Мьянмой, и уже отметившись участием в боевых действиях.

Один из участвовавших в учениях в Соба Матиас ангольских офицеров сообщил журналистам, что китайские бронемашины WMA301 были получены ангольской армией в 2016 году, но отказался назвать количество поставленных единиц. На учениях были продемонстрированы четыре WMA301 и одна или две КШМ на базе WZ551.

Всего в учениях в Соба Матиас приняли участие более 3500 ангольских военнослужащих,за действиями которых наблюдал министр обороны Анголы Жоао Лауренсу. Помимо новой китайской бронетехники, в учениях были задействованы также 20 танков Т-55 и Т-72, 32 БМП-2 и МТ-ЛБ, 24 артиллерийских орудия и боевых машин РСЗО БМ-21, несколько установок ЗСУ-23-4 "Шилка". С недавно полученных из России вертолетов Ми-171Ш была продемонстрирована высадка бойцов ангольских сил специального назначения.