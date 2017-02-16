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"Супер Хорнет" вышел из комы

17.02.2017 Военный паритет 142 0
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Самолет Boeing F/A-18E Super Hornet
Самолет Boeing F/A-18E Super Hornet авиации ВМС США с подвешенной новой противокорабельной ракетой Boeing AGM-84N Harpoon Block II+ перед испытательным пуском 18.11.2015
Источник: NAVAIR ВМС США (via Jane's)

ВМС США возродили свой интерес к серьезной модернизации двигателей истребителей Boeing F/A-18E/F и EA-18G, сообщает компания GE Aviation.


В начале февраля Командование авиационных систем ВМС (Naval Air Systems Command - NAVAIR) выдало уведомление промышленности, что будет просить компанию внести свои соображения по улучшению производительности двигателя F414-GE-400. В ответ компания заявила, что может применить свои новейшие технологии в рамках программы F414 Enhanced Engine, которые готовились в ходе индийского тендера.


Речь идет о новых технологиях для применения в т.н. "ядре", то есть на трех модулях ТРДДФ - компрессоре высокого давления, камере сгорания и турбине высокого давления. В частности, компания рассматривала возможность вставки керамических матричных композитов в турбине и улучшение системы охлаждения лопаток.


"В настоящее время программа "Супер Хорнет" уже не находится на грани смерти, а даже обретает статус солидной авиационной программы", отмечает авиационный эксперт, вице-президент Teal Group Ричард Абулафиа (Richard Aboulafia). "Боинг" получила долгожданные контракты по поставке 28 истребителей в Кувейт, 36 в Катар, есть обязательство со стороны Канады купить, по меньшей мере, 18 машин. Кроме того, новый глава Пентагона Джим Маттис (Jim Mattis) заявил в конце января, что "Супер Хорнет" может продолжать выставляться в качестве внутреннего конкурента программе F-35C.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Канада
Катар
Кувейт
США
Продукция
F-18
F-35C
Super Hornet
Компании
Boeing

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