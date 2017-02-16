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Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35

16.02.2017 Военный паритет 318 1
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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Греции
Источник: www.xplanefreeware.net

7 февраля министерство обороны Греции заявило о своем намерении модернизировать большой парк истребителей F-16C/D.


Модернизация необходима для усиления военного потенциала страны, который сейчас ослабевает. С другой стороны, принимается во внимание и слабые финансовые возможности страны. С 2009 года Греция становится свидетелем упадка мощи "некогда гордой армии". В период 2009-2015 годов военные расходы страны упали на 161%.


Никак не удается изыскать средства на замену устаревших боевых самолетов McDonnell Douglas F-4E Phantom и уже выведенных из эксплуатации А-7 Сorsair. Из 300 боевых самолетов только 60% могут подняться в воздух. Особую озабоченность Греции вызывают амбициозные, но вполне реальные планы своего соперника Турции по масштабной модернизации ВВС, в частности, закупке 100 стелс-истребителей F-35. В 2014 году Турция заказала первые 10 машин, первые истребители поступят на вооружение в 2019 году. После того как эти стелсы окажутся в составе турецкой военной авиации техническая отсталость ВВС Греции будет видна невооруженным глазом.


В перспективе Греция может купить F-35, но даже при цене 95 млн долл США за единицу ей эти истребители недоступны. Даже если цена этого самолета будет уменьшаться, слабая экономика Греции может их позволить только через несколько десятилетий - подержанных из наличия ВВС других стран, отмечает источник.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Греция
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Компании
MD Helicopters

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
8459
№1
16.02.2017 05:29
А ведь ранее у Греции были планы на Таифун 60ед +опцион 30.,но???
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