Объединенная авиастроительная корпорация озвучила планы по поставкам
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Юрий Слюсарь отвечает на вопросы журналистов
Источник: AEX.RU
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает в 2017 году поставить 152 военных и гражданских самолета, в 2018 - 194, в 2019 - 203 воздушных судна, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Более 150 самолетов, 152 судна", - сказал Слюсарь в кулуарах авиавыставки AeroIndia, отвечая на вопрос о планах корпорации по поставкам самолетов в текущем году.
Он добавил, что в 2018 году ожидается поставка 194 воздушных судов, в 2019 году - 203 самолетов.
На прошлой неделе Слюсарь отмечал, что ОАК по итогам 2016 года поставила заказчикам 143 самолета.
14.02.2017
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