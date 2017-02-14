Объединенная авиастроительная корпорация озвучила планы по поставкам



Юрий Слюсарь отвечает на вопросы журналистов

Источник: AEX.RU Юрий Слюсарь отвечает на вопросы журналистовИсточник: AEX.RU

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает в 2017 году поставить 152 военных и гражданских самолета, в 2018 - 194, в 2019 - 203 воздушных судна, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Более 150 самолетов, 152 судна", - сказал Слюсарь в кулуарах авиавыставки AeroIndia, отвечая на вопрос о планах корпорации по поставкам самолетов в текущем году.

Он добавил, что в 2018 году ожидается поставка 194 воздушных судов, в 2019 году - 203 самолетов.

На прошлой неделе Слюсарь отмечал, что ОАК по итогам 2016 года поставила заказчикам 143 самолета.