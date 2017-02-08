«Москва» уйдет из Севастополя
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Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" Черноморского флота
Источник: МО РФ
Самый воюющий корабль отправится на ремонт в Северодвинск
Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» в 2018 году уйдет из Севастополя на ремонт и модернизацию. Работы проведут в северодвинском центре судоремонта «Звездочка». Оснащенный сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) «Вулкан» и зенитной системой С-300Ф крейсер носит прозвище «Убийца авианосцев». По мнению экспертов, обновленный черноморский флагман получит новейшие ПКР «Оникс» и сверхточные «Калибры».
Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве и судостроительной отрасли, принципиальное решение о модернизации крейсера в 2018 году уже принято. Но пока идет согласование технических характеристик и параметров контракта, который должны заключить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Минобороны. Стороны рассчитывают это сделать до конца года.
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» — это головной корабль проекта 1164 «Атлант». Он был введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году над ГРКР взяло шефство правительство Москвы, и крейсер был переименован в «Москву». При водоизмещении 11 тыс. т и длине более 180 м корабль развивает скорость более 30 узлов.
Главный калибр «Москвы» — 16 сверхзвуковых ракет П-1000 «Вулкан». «Вулканы», развивающие скорость около 3000 км/ч, уничтожают надводные цели на расстоянии более 500 км. А зенитные системы С-300Ф «Форт» и «Оса-М» защищают сам крейсер, а также дружественные корабли и наземные силы в радиусе 150 км.
«Москва» — это самый воюющий корабль ВМФ России. В ходе «августовской войны» 2008 года ГРКР блокировал побережье Грузии. После гибели в Сирии бомбардировщика Су-24 25 ноября 2015 года крейсер прикрыл своими С-300Ф районы сирийско-турецкой границы. За участие в сирийской операции крейсер награжден орденом Нахимова.
Ранее Минобороны и ОСК уже отремонтировали однотипный крейсер — североморский «Маршал Устинов». Правда, работы серьезно затянулись. Корабль был направлен на «Звездочку» в 2011 году. Но запланированные на I квартал 2015 года испытания «Устинова» сдвинулись на конец 2016 года. При этом возросла и стоимость работ.
В судоремонтном центре задержку объяснили тем, что вскрылся больший объем работ, который изначально не был заявлен в смете. Поэтому объем ремонта увеличился в три раза. Правда, завод получил уникальный опыт по ремонту крейсеров проекта 1164.
— Если будет решение Министерства обороны о размещении крейсера «Москва» в ремонт на «Звездочке», то завод с готовностью этот корабль примет, — заявляет «Известиям» официальный представитель АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев. — Многие проблемные моменты в ремонте крейсеров проекта 1164 были отработаны на «Маршале Устинове». Восстановлена документация, отстроена кооперация соисполнителей, изготовлена технологическая оснастка. В части ремонта этих крейсеров опыт «Звездочки» не только самый объемный, но и самый актуальный.
Как отмечает военный историк Дмитрий Болтенков, хотя крейсера проекта 1164 и заслужили за свой характерный силуэт прозвище «Звериный оскал социализма», но их вооружение постепенно устаревает.
— Комплекс П-1000 «Вулкан» — это мощное оружие, однако оно было принято на вооружение в 1987 году и уже явно не новое, — говорит эксперт. — Можно предположить, что основной ракетный комплекс будет заменен на более современный «Оникс». Также конструкция корабля при определенной переделке позволяет разместить пусковые установки крылатых ракет «Калибр». Не исключено, что на более мощные системы будут заменены зенитные С-300Ф и «Оса-М».
Дмитрий Колпаков
07.02.2017
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Дон36
224
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№1
08.02.2017 02:57
Ремонт дело нужное,но чем собираются заменить Москву на ЧФ на время ремонта,уж не Граченком ли,или Полярной Звездой?!
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Восход
12554
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№3
08.02.2017 07:59
Цитата, Дон36 сообщ. №1
но чем собираются заменить Москву на ЧФ на время ремонтаГригоровичами. Москву бы еще на Каспий отправили или на Азовское море... Чтоб "море" из берегов вышло вытесняемое корпусом.
ТОФ как обычно в жопе. "Усилили" спасателем Белоусовым и модернизированным плавучим госпиталем. Символично.
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Павел 1978
7444
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№4
08.02.2017 08:02
всё-таки кто знает точно на каких 1164 есть
жаропрочные ПУ для Вулканов???
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Восход
12554
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№5
08.02.2017 08:05
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
всё-таки кто знает точно на каких 1164 естьЖаропрочные? А под Базальты они были из пластмассы?)
Вулканы были на Варяге и на Москве, на Устинове- Базальты. Сейчас вроде как и на нем тоже.
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Павел 1978
7444
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№6
08.02.2017 08:59
Цитата, Восход сообщ. №5
А под Базальты они были из пластмассы?)почти... :))) из стеклопластика
Цитата, Восход сообщ. №5
Вулканы были на Варяге и на Москве, на Устинове- Базальты.:(((
есть мнение, что усеченные Вулканы стоят на всех.
Может быть, но вряд ли на Варяге стоят Вулканы на 1000км.
Но фото загрузок это опровергают.
"1. В настоящее время ПКРК П-500 "Базальт" как таковой в ВМФ РФ использоваться не может, т. к. был принят на вооружение почти полвека назад и морально устарел (равно как и применённая в его системе управления элементная база, которую можно отнести к каменному веку авиаракетной электроники).
2. Комплекс "Базальт" был модернизирован и принят на вооружение 13.10.1987, но уже под названием "Вулкан", откуда следует, что РКР пр. 1164 вооружены "Вулканом" и только "Вулканом".
3. ГРКР "Варяг" получил "Вулкан" во время постройки (вступил в строй 25.12.1989), "Москва" ("Слава", в строю с 30.12.1982) - в ходе десятилетнего среднего ремонта 1991-2000 г.г. (скорее всего, не в Николаеве, а в Севастополе в период 08.1999-11.2000 - подробности), "Маршал Устинов" (15.09.1986) - во время трёхлетнего ремонта на Северной верфи в 1994-1997 г.г.
4. По неизвестным причинам (экономического, политического, технического или производственного характера) ПКРК "Вулкан" был установлен на крейсера 1164-го проекта в усечённом виде - без замены стеклопластиковых пусковых установок СМ-248 на новые из жаропрочных сплавов, позволяющие использовать ракеты 3М70 со стартово-разгонными РДТТ новой конструкции (как вариант - "Варяг" имеет жаропрочные ПУ, но ПКР с мощными стартовиками пока/ещё не производятся).
5. По причине, изложенной в п. 4, РКР "Москва", "Варяг" и "Маршал Устинов" имеют на вооружении ПКРК "Вулкан" с ракетами 3М70, снаряжёнными стартовыми ускорителями от ПКР 4К80 снятого с вооружения комплекса "Базальт". По этой причине дальность действия ПКРК "Вулкан" на сегодняшний день либо такая же, как у "Базальта" (550 км), либо (по некоторым данным) на 150 км больше за счёт уменьшения массы ракеты."
http://navy-korabel.livejournal.com/24582.html
про Устинова при последнем модерне я так и не нашёл
точного подтверждения
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forumow
2295
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№7
08.02.2017 09:03
Цитата
Комплекс П-1000 «Вулкан» — это мощное оружие, однако оно было принято на вооружение в 1987 году и уже явно не новое, — говорит эксперт. — Можно предположить, что основной ракетный комплекс будет заменен на более современный «Оникс». Также конструкция корабля при определенной переделке позволяет разместить пусковые установки крылатых ракет «Калибр».Разве есть информация о подобной замене на "Устинове"? С чего тогда решили что будет на "Москве"? Поток сознания автора?
И если "Калибр" ещё представляет какую то ценность, ввиду его дальности, то какой смысл менять "Вулканы" на вдвое ближе летающий "Оникс"? Никто не подпустит крейсер в военное время на 500 км. Из тех против кого он "заточен" имею в виду.
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Hazzard
6612
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№8
08.02.2017 09:46
Зачем вообще "Москва" на ЧФ, при наличии у нас Крыма?
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1962
1767
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№9
08.02.2017 10:35
Кроме базы в Сирии возможны базы в Египте, в Алжире а в перспективе и Ливии. Политика, влияние, военные контракты контракты понимашь. Одних фрегатов для "влияния" мало впечатления производят. Включая "партнеров".
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