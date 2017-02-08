«Москва» уйдет из Севастополя



Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" Черноморского флота

Источник: МО РФ Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" Черноморского флотаИсточник: МО РФ

Самый воюющий корабль отправится на ремонт в Северодвинск

Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» в 2018 году уйдет из Севастополя на ремонт и модернизацию. Работы проведут в северодвинском центре судоремонта «Звездочка». Оснащенный сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) «Вулкан» и зенитной системой С-300Ф крейсер носит прозвище «Убийца авианосцев». По мнению экспертов, обновленный черноморский флагман получит новейшие ПКР «Оникс» и сверхточные «Калибры».

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве и судостроительной отрасли, принципиальное решение о модернизации крейсера в 2018 году уже принято. Но пока идет согласование технических характеристик и параметров контракта, который должны заключить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Минобороны. Стороны рассчитывают это сделать до конца года.

Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» — это головной корабль проекта 1164 «Атлант». Он был введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году над ГРКР взяло шефство правительство Москвы, и крейсер был переименован в «Москву». При водоизмещении 11 тыс. т и длине более 180 м корабль развивает скорость более 30 узлов.

Главный калибр «Москвы» — 16 сверхзвуковых ракет П-1000 «Вулкан». «Вулканы», развивающие скорость около 3000 км/ч, уничтожают надводные цели на расстоянии более 500 км. А зенитные системы С-300Ф «Форт» и «Оса-М» защищают сам крейсер, а также дружественные корабли и наземные силы в радиусе 150 км.

«Москва» — это самый воюющий корабль ВМФ России. В ходе «августовской войны» 2008 года ГРКР блокировал побережье Грузии. После гибели в Сирии бомбардировщика Су-24 25 ноября 2015 года крейсер прикрыл своими С-300Ф районы сирийско-турецкой границы. За участие в сирийской операции крейсер награжден орденом Нахимова.

Ранее Минобороны и ОСК уже отремонтировали однотипный крейсер — североморский «Маршал Устинов». Правда, работы серьезно затянулись. Корабль был направлен на «Звездочку» в 2011 году. Но запланированные на I квартал 2015 года испытания «Устинова» сдвинулись на конец 2016 года. При этом возросла и стоимость работ.

В судоремонтном центре задержку объяснили тем, что вскрылся больший объем работ, который изначально не был заявлен в смете. Поэтому объем ремонта увеличился в три раза. Правда, завод получил уникальный опыт по ремонту крейсеров проекта 1164.

— Если будет решение Министерства обороны о размещении крейсера «Москва» в ремонт на «Звездочке», то завод с готовностью этот корабль примет, — заявляет «Известиям» официальный представитель АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев. — Многие проблемные моменты в ремонте крейсеров проекта 1164 были отработаны на «Маршале Устинове». Восстановлена документация, отстроена кооперация соисполнителей, изготовлена технологическая оснастка. В части ремонта этих крейсеров опыт «Звездочки» не только самый объемный, но и самый актуальный.

Как отмечает военный историк Дмитрий Болтенков, хотя крейсера проекта 1164 и заслужили за свой характерный силуэт прозвище «Звериный оскал социализма», но их вооружение постепенно устаревает.

— Комплекс П-1000 «Вулкан» — это мощное оружие, однако оно было принято на вооружение в 1987 году и уже явно не новое, — говорит эксперт. — Можно предположить, что основной ракетный комплекс будет заменен на более современный «Оникс». Также конструкция корабля при определенной переделке позволяет разместить пусковые установки крылатых ракет «Калибр». Не исключено, что на более мощные системы будут заменены зенитные С-300Ф и «Оса-М».

Дмитрий Колпаков