Непарадные мысли на главном параде ВМФ

На страже морских рубежей России несут вахту корабли еще советской постройки

День ВМФ отметили по первому разряду. Наш флот реально возрождается. И это очень радует. Однако память о советском флоте, мысль о том, что виновные в его уничтожении не понесли заслуженного наказания, вызывает чувство большой горечи.

Обновление российского флота

25 июля 2021 года в России отметили День Военно-Морского Флота. Как и в прошлом году, отмечался он весьма пышно. Выступил с речью президент России, отметив исключительно важную роль нашего ВМФ в решении задач национальной безопасности страны. Парад боевых кораблей освещался по всем ведущим телевизионным и иным СМИ на протяжении практически всего дня.

Все это меня, как военного моряка, чрезвычайно радует. Уже второй раз после распада СССР страна и ее высшее руководство уделяет такое большое внимание празднику военных моряков. А это говорит о том, что развитию российского военного флота стали уделять больше времени. И это находит конкретное выражение в пополнении нашего флота новыми боевыми кораблями разных классов. Это АПЛ с баллистическими ракетами типа «Борей», восстановленные и введенные в боевой состав флота после многолетнего пребывания в резерве многоцелевые АПЛ советской постройки проектов 971 и 945, неатомные многоцелевые подводные лодки проекта 636.6 и их предшественницы знаменитые «Варшавянки» (пр. 877), прошедшие глубокую модернизацию.

“Можно лишь гордиться, что советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны”

Северный флот получил два новейших корабля класса фрегат проекта 22350, еще шесть таких кораблей находятся на различных стадиях постройки, введены в строй девять корветов проектов 20380 и 20385. Флот получил на вооружение первоклассные ракеты типа «Калибр» и «Оникс» различных модификаций. Основательно пополнилась Морская авиация России, в том числе и новейшими самолетами Су-30СМ и МиГ-31БМ. Так что оснований для радости в этот день вполне достаточно.

Под стать масштабу празднования Дня ВМФ в России были и парады, проводимые в главных базах наших флотов. Однако самым масштабным был главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие корабли и подводные лодки всех флотов России. Это прежде всего Балтийский флот, корабли которого составили основу парада. Черноморский флот был представлен подводной лодкой проекта 636.6 «Краснодар». Прибыли на парад и две подводные лодки Тихоокеанского флота. Северный флот направил на парад ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль проекта 1155 «Вице-адмирал Кулаков», ракетную подводную лодку с крылатыми ракетами противокорабельного комплекса «Гранит» проекта 949А «Орел» (типа «Курск»), ракетную подводную лодку с баллистическими ракетами «Булава» новейшей модификации «Борей-А» «Князь Владимир» и дизель-электрическую подводную лодку проекта 877 «Владикавказ».

Всего в этом параде приняли участие около 50 боевых кораблей и катеров различных классов, а также несколько десятков самолетов и вертолетов Морской авиации.

Впервые на параде была представлена реконструкция одного из первых российских линейных кораблей петровской эпохи «Ингерманланд». Этот корабль прошел большой боевой путь, находясь в составе флота Российской империи около четверти века. Он принял участие во всех основных сражениях русского флота в период войны со Швецией. Наверное, было бы интересно увидеть и историю морской авиации нашего флота. Пролету самолетов, ныне состоящих на вооружении нашего ВМФ, мог бы предшествовать проход таких машин, как Ил-2, И-153 и И-16, образцы которых, находящиеся в летном состоянии, неоднократно демонстрировались на авиасалонах.

Катер против авианосца

Первым из наиболее интересных боевых кораблей на параде прошел новейший тральщик типа «Александрит» (пр. 12700) «Александр Обухов». Судя по открытым источникам, построено шесть таких кораблей (в том числе четыре уже вошли в состав нашего флота). Всего предполагается иметь десять единиц. Сделанные из немагнитных материалов и обладающие ничтожными по интенсивности физическими полями, располагающие эффективными средствами поиска мин, эти корабли при их достаточном количестве смогут решить проблему борьбы с минной угрозой вблизи наших берегов, которая сегодня для нашего флота является одной из наиболее опасных.

Большой интерес представляли малые ракетные корабли новейших проектов «Одинцово» и «Зеленый дол». Первый из них относится к типу «Каракурт». Второй – к типу «Буян-М». Оба служат в составе Балтийского флота. Это уникальные по мощи ударного вооружения для такого малого водоизмещения (800–900 тонн) корабли. Они имеют две УВП по четыре ячейки. В них могут быть загружены ракеты «Калибр-НК» в варианте для ударов по наземным целям или в противокорабельном, а также противокорабельные ракеты «Оникс» и перспективный «Циркон». Дальность стрельбы такими противокорабельными ракетами дает возможность малым кораблям наносить удары по крупным корабельным соединениям вероятного противника без входа в зону досягаемости их бортового вооружения. При этом удар восьми ракет типа «Оникс» способен уничтожить американский эсминец типа «Орли Берк» водоизмещением в десять раз большим, чем этот малый ракетный корабль.

Когда же на вооружение нашего флота будет принята ракета «Циркон», то такие маленькие кораблики будут представлять угрозу уже для американских авианосных ударных групп. Ведь удар восьми таких ракет будет способен нанести серьезные повреждения авианосцу, преодолев противодействие ордера из шести – десяти надводных кораблей.

Ракетный катер проекта 1241, разработан в 1973-1974 гг. до сих пор в строю. Фото: google.com

В случае оснащения этих малых ракетных кораблей крылатыми ракетами большой дальности «Калибр-НК» они смогут наносить удары по наземным целям в обычном оснащении на дальность до 2500 километров. В случае если будет принято соответствующее решение, они могут быть модернизированы в носители ядерной версии ракеты «Калибр». Тогда эти маленькие корабли, которыми командуют совсем молодые офицеры, обретут по-настоящему стратегическое значение.

Слабым их местом является система ПВО. Они обладают весьма ограниченным составом средств, представленных одной-двумя зенитными установками малокалиберной зенитной артиллерии и ПУ ПЗРК «Игла». Этим они способны отражать удары только единичных объектов воздушного нападения. При этом возможности по отражению противокорабельных ракет противника весьма ограничены. Но для столь небольших кораблей, располагающих мощным ударным потенциалом, требование высокоэффективной ПВО можно полагать избыточным. Ведь основным районом их боевого применения станут закрытые морские театры военных действий или прибрежные районы океанских, где они будут прикрыты от атак воздушного противника в общей системе ПВО приморского объединения ПВО и основных сил флота.

Представлен был на параде и малый ракетный корабль проекта 1234. Эти корабли советской постройки 70-х годов имеют в качестве основного вооружения шесть ПКР П-120. К настоящему времени эта достаточно массивная дозвуковая ракета с дальностью стрельбы около 120 километров для боя с высокотехнологичным противником может считаться устаревшей – преодолеть противодействие современных многоканальных корабельных ЗРК даже отдельных кораблей 6-ракетному залпу таких ракет шансов немного. Не в полной мере отвечает требованиям современности и их система ПВО. Одноканальный ЗРК «Оса-М» и одна АУ малокалиберной зенитной артиллерии вряд ли смогут отразить удар даже небольшой группы СВН противника. Однако для борьбы с легкими силами флота противника такие корабли вполне эффективны, поскольку обладают более дальнобойными, чем ракетные катера и малые корабли вероятного противника, ПКР и средствами ПВО, позволяющими рассчитывать на отражение ударов одиночных СВН.

Можно также отметить ракетные катера проекта 1241.1, которые начали поступать в советский ВМФ с конца 70-х годов прошлого века. Они вооружены уникальным ракетным комплексом «Москит». Каждый из таких катеров несет по четыре ракеты. Противокорабельная ракета «Москит», созданная в начале 70-х годов, до настоящего времени остается практически неуязвимой для системы ПВО даже самого передового американского флота, поскольку она следует на предельно малой высоте со скоростью, близкой к гиперзвуковой, – около трех скоростей звука. Залп даже одного такого катера водоизмещением менее 500 тонн с большой вероятностью может стать смертельным для американского эсминца типа «Орли Берк» водоизмещением 8500 тонн.

Сегодня можно лишь гордиться, что нашим советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли и катера, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для флота и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны.

Корветы, фрегаты и крейсеры

Нельзя не отметить и российские корветы новейших проектов – 20380т и 20385. Эти корабли имеют аналогичное малым ракетным кораблям российской постройки ударное вооружение – УВП восемь ячеек для ракет «Калибр-НК», «Оникс» и перспективный «Циркон». Поэтому все, что говорилось относительно ударных возможностей малых ракетных кораблей, применимо и к этим корветам.

Однако в отличие от «младших братьев» у кораблей проектов 20380т и 20385 достаточно мощные средства ПВО – их главный многоканальный ЗРК «Редут» имеет ракеты даже в экспортном варианте, способные поражать цели на дальностях до 150 километров. Для сравнения, английский эсминец типа «Дэринг» (к этому типу относится «Дефендер», недавно нарушивший наши территориальные воды у берегов Крыма) способен поражать воздушные цели на расстоянии до 120 километров. Конечно, боекомплект ЗРК корвета невелик, но ведь и район его боевого применения ограничен ближней зоной морских и океанских ТВД. Располагаемые средства ПВО такого корвета способны отразить групповые налеты СВН вероятного противника, включая современные противокорабельные ракеты. Эти корабли даже при небольшом водоизмещении (около 2000 т) являются весьма серьезным оружием, способным нанести даже крупным корабельным соединениям противника тяжелые потери, обеспечив себе достойную боевую устойчивость от ударов врага.

Нельзя, конечно, обойти стороной и новейший российский фрегат проекта 22350. Этот корабль уже предназначен для действий в океанской и дальней морской зонах. При небольшом водоизмещении – около 4500 тонн, он имеет мощное вооружение, включающее, по данным открытых источников, комплекс ударного вооружения в УВП на 16 ячеек, где могут разместиться 16 ПКР «Оникс» или КР «Калибр», а в ближайшей перспективе и «Циркон». Для сравнения, ракетный крейсер проекта 1164 располагает таким же боекомплектом противокорабельного оружия. Полный залп из 16 ракет типа «Оникс» будет смертельно опасным для корабельной группы из двух-трех эсминцев типа «Орли Берк» и крейсеров типа «Тикондерога». А удар 16 «Цирконов» может поставить точку в судьбе даже авианосца из американской или английской АУГ.

Располагает этот корабль и мощными средствами ПВО. Его главным ЗРК является «Полимент-Редут», ракеты которого размещаются в четырех восьмиячеечных модулях. Полный боекомплект ракетного зенитного ракетного оружия может включать в различных комбинациях ракеты большой дальности (до 150 км) по одной ракете в ячейку (всего 32 ракеты) или ЗУР самообороны (дальность стрельбы около 10 км) по четыре ракеты в ячейку (всего 128 ракет). Для поражения воздушных целей в зоне самообороны фрегат оснащен двумя зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш».

Этот корабль имеет эффективные средства для поиска и уничтожения подводных лодок. Для этого предназначен ракетный комплекс «Медведка-2». Его две пусковые установки расположены побортно, по четыре противолодочных ракеты в каждой. Артиллерийское вооружение корабля представлено 130-мм артиллерийской установкой А-192. Уступая американскому эсминцу типа «Орли Берк» в количестве ударного вооружения, наш фрегат, имея вдвое меньшее водоизмещение, мало в чем уступает американцу в средствах ПВО. При этом в зоне самообороны российский корабль обладает значительно большими возможностями, чем эсминец США, оснащенный всего двумя недостаточно эффективными 20-мм пушками «Вулкан-Фаланкс». Однако наш корабль значительно превосходит американца в качестве, имея на вооружении сверхзвуковые ПКР большой дальности «Оникс», тогда как «Орли Берк» имеет только дозвуковые ПКР малой дальности «Гарпун». Одно только огорчает, что пока таких кораблей в составе нашего флота всего два.

Самым крупным ракетно-артиллерийским кораблем, представленным на параде в Санкт-Петербурге, стал ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164. Корабли этого типа вошли в состав советского ВМФ в конце 70-х – начале 80-х годов. Всего их было построено четыре. Сегодня в нашем флоте их осталось три – по одному в составе Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Их главным вооружением является противокорабельный комплекс большой дальности «Вулкан», позволяющий поражать надводные корабли противника на дальности от 700 до 1000 километров (по данным открытых источников). То есть его дальность стрельбы превышает радиус действия крупных групп палубной авиации американских авианосцев. Эти корабли имеют развитые средства ПВО, включая многоканальный ЗРК С-300Ф «Форт», близкий по своим тактико-техническим характеристикам упомянутому выше ЗРК «Редут», два ЗРК «Оса-М» и три батареи по две АУ АК-630. В отличие от фрегатов боекомплект основного комплекса ПВО крейсера размещен в УВП на 64 ячейки – вдвое больше того, что имеют фрегаты проекта 22350. Надо отметить, что ракетные крейсера этого типа стали первыми в мире кораблями, получившими ЗРК с УВП. Общий боекомплект ракетного оружия нашего корабля аналогичен тому, что имеют американские крейсера типа «Тикондерога» – корабли более поздней постройки.

Другой крупный боевой корабль, представленный на параде в Санкт-Петербурге, был БПК проекта 1155. Хотя его ударные возможности невелики, он обладает высокоэффективным противолодочным комплексом и мощными средствами ПВО, обеспечивающими ему защиту от ударов даже весьма больших групп средств воздушного нападения. Его отличительной особенностью является уникальный по мощности гидроакустический комплекс «Полином». До настоящего времени корабли этого типа остаются наиболее эффективными в своем классе при решении задач борьбы с подводными лодками вероятного противника как в ближней, так и в дальней морской и океанской зонах. Это еще одно доказательство передового уровня советской школы судостроения.

АПЛ проекта 949А вооружена противокорабельным комплектом «Гранит». Эти сверхзвуковые ракеты, принятые на вооружение в конце 70-х годов, имеют бортовую систему искусственного интеллекта, позволяющую им организовывать коллективное поведение залпа без участия человека, обеспечивающее наибольшую эффективность поражения назначенной цели. Несмотря на внушительные размеры, эти ракеты до сего времени соответствуют требованиям современности и представляют серьезную угрозу крупным корабельным соединениям вероятного противника из состава самых высокоразвитых флотов мира.

Сохраняют статус самой малошумной подводной лодки мира и российские дизель-электрические подводные лодки проектов 877 и 636.6. Они не обладают воздухонезависимой энергетической установкой, однако для действий в ближней морской зоне, где они прикрыты от противолодочной авиации, этот негативный фактор в значительной мере утрачивает актуальность. При этом стоить напомнить, что подводные лодки проектов 949А, 877 и 636.6 также практически полностью детище советской судостроительной промышленности.

Плюс зарубежные гости

Помимо российских кораблей, на параде в Санкт-Петербурге присутствовали и три иностранных корабля. Это были фрегаты – индийский «Табар», иранский «Саханд» и пакистанский «Зульфикар». Сам факт их присутствия на нашем главном военно-морском параде говорит о дружественных отношениях между Россией и этими странами. Ведь гостям пришлось преодолеть огромные расстояния из Индийского океана и Персидского залива до Санкт-Петербурга. Что касается самих этих кораблей, то индийский фрегат относится к типу «Альвар» и представляет собой российский проект 11356. Все корабли этого типа в индийском флоте построены на российских судостроительных заводах. Пакистанский фрегат строился в кооперации с Китаем и имеет в качестве основного вооружения китайские ПКР С-802 с весьма ограниченными боевыми возможностями.

Иранский фрегат национальной постройки, наименьший по водоизмещению среди иностранных кораблей, относится к числу устаревших и имеет комбинированное вооружение китайского и британского производства. В частности, это английский ЗРК «Си-Кэт», принятый на вооружение британским флотом в начале 60-х годов прошлого века и активно поставлявшийся на экспорт.

Пора ответить за советский флот

Воздушная часть военно-морского парада была представлена 18 типами боевых и транспортных машин. Из них чисто российскими можно считать только два – истребитель Су-30СМ и вертолет Ка-52К. Остальные – это машины советской разработки, отчасти прошедшие модернизацию различной степени глубины. В частности – Ил-38Н и Ка-28ПЛ. В парадном строю прошли машины, принятые на вооружение нашего флота еще в 60-е годы, – знаменитые гидросамолеты Бе-12.

Получается, что значительная часть корабельного состава нашего флота, особенно океанской зоны, остается все еще советской. Причем благодаря усилиям «реформаторов» основательно поредевшей. Когда на параде самыми крупными кораблями выступают фрегаты, большие противолодочные, в лучшем случае ракетные крейсера, вспоминается, как на рейде в парадном строю советского ВМФ стояли четыре советских авианесущих и три атомных ракетных крейсера. Численный состав нашего флота позволял развернуть в Мировом океане столько боевых кораблей, сколько вообще не имеет современный флот России.

Да, наши новые корабли действительно превосходят по своим тактико-техническим данным и боевым возможностям все иностранные аналоги. Но их неприлично мало в нашем флоте, темпы строительства нашего флота недопустимо низкие. Судя по словам главы ОСК, сроки строительства наших новых серийных кораблей и подводных лодок планируются в семь-восемь лет, что скорее всего выдержано не будет. Тогда как в СССР корабли аналогичных классов строились в два-три раза быстрее. Сегодня такими темпами пополняется флот Китая.

Мы увидели, что российская морская авиация располагает первоклассными образцами боевой техники. Только вот известное из Интернета их количество оставляет чувство горечи. Обладающих эффективными средствами разведки надводного и подводного противника самолетов Ту-142м в нашем флоте всего несколько единиц. Немногим больше и самолетов-разведчиков Су-24МР. Лишен наш флот и главной ударной силы в борьбе с авианосными соединениями – морской ракетоносной авиации. Передача флотских Ту-22м3 в дальнюю авиацию отодвинула на второй план для них задачи на морском и океанском направлении. А ведь полеты над морем намного сложнее, чем над сушей, тем более с преодолением мощной ПВО авианосных соединений, с которой не сравнятся никакие наземные системы ПВО.

Пока еще никто не ответил за разгром нашего флота, в мирное время понесшего потери как в большой войне. Между тем пока виновные в таких чудовищных преступлениях не ответили за них, на властных элитах России продолжает лежать тень ответственности за это. Поскольку память о советском флоте, мысль о том, что виновные в его уничтожении не понесли заслуженного наказания, вызывает чувство большой горечи.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года