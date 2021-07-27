The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС

Автор оценивает возможности Черноморского флота и приходит к радующим нас выводам. Оказывается, ЧФ России, не поражая воображение огромными авианосцами или линкорами, вполне способен дать сдачи агрессору с малых кораблей и подлодок. А раз так, то статью товарища Себастьена Роблина можно признать своевременной и полезной. Пусть читают.

У ЧФ России не очень много крупных боевых кораблей, но зато полно маленьких и малозаметных платформ, способных угрожать противнику на большой дистанции

Что нужно помнить

Российский Черноморский флот в том или ином виде существует с 1783 года. Вначале он оказывал поддержку российским войскам, проводившим военные кампании против Османской империи. Сегодня этот флот продолжает обеспечивать безопасность южных морских рубежей России, а также действует в Средиземном море в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, таких как гражданская война в Сирии.

25 ноября российские пограничные и военно-морские силы вступили в боевое столкновение с двумя артиллерийскими катерами Украины "Гюрза-М" и буксиром, когда те пытались пройти под новым мостом, соединившим материковую часть России с Крымским полуостровом. Российские корабли и летательные аппараты открыли огонь, а затем протаранили и захватили украинские суда и их экипажи. Этот инцидент вызвал опасения, что Россия может начать долгосрочную блокаду Азовского моря, одновременно усиливая военно-морское противостояние в Черном море.

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Российский Черноморский флот в том или ином виде существует с 1783 года. Вначале он оказывал поддержку российским войскам, проводившим военные кампании против Османской империи. Во время Второй мировой войны флот сражался с силами Оси, осаждавшими Одессу и Севастополь, осуществляя снабжение сухопутных войск, высадку подразделений советской морской пехоты в тыл к немцам и эвакуацию личного состава, когда эти города в конечном итоге пали. Сегодня флот продолжает обеспечивать безопасность южных морских рубежей России, а также действует в Средиземном море в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, таких как гражданская война в Сирии.

Но чтобы войти в Средиземное море, российские корабли должны проходить через контролируемый Турцией пролив Босфор, а поэтому в случае конфликта между Россией и НАТО выход кораблей ЧФ за пределы акватории Черного моря, скорее всего, будет невозможен. По этой причине в составе данного флота мало больших кораблей для проведения операций в водах мирового океана и нет атомных подводных лодок.

Главная база флота традиционно размещается в Севастополе, который находится на Украине (В марте 2014 году после референдума, на котором граждане Крыма проголосовали за присоединение к России, полуостров, включая расположенный на его территории город Севастополь, входит в состав РФ - прим. ред.). После распада СССР государства-преемники, образовавшиеся на постсоветском пространстве, обычно наследовали военные системы, развернутые на их территории. Однако командование ЧФ в Севастополе отказалось передавать свои корабли в распоряжение Украины. Со временем Киев и Москва пришли к компромиссу, согласно которому основная часть кораблей осталась у России, которая продолжала пользоваться базой в Севастополе на условиях аренды.

Долгие годы условия аренды оставались яблоком раздора между Киевом и Москвой. Когда в феврале 2014 года в ходе восстания был свергнут пророссийский президент Украины Виктор Янукович (оставим утверждение о "пророссийскости" несколько лет намеревавшегося подписать соглашение об ассоциации с ЕС Януковича на совести автора - прим. ред.), Путин направил российский спецназ для захвата Крымского полуострова, проведя внезапную операцию, в ходе которой были также захвачены 12 из 17 кораблей ВМС Украины.

Крейсер "Москва"

Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва", первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант" (по кодификации НАТО - класс "Слава"), заложенных Советским Союзом в 1970-е годы. Четвертый корабль, строительство которого не завершено, находится на Украине. Этот ракетный крейсер водоизмещением 12 тонн имеет длину 186 метров (более двух футбольных полей), а численность его экипажа составляет 480 человек.

Крейсер "Москва" был построен для уничтожения авианосцев, для чего на нем установлен противокорабельный ракетный комплекс ПКРК П-1000 "Вулкан" с шестнадцатью ракетами, находящимися в огромных 11-метровых пусковых контейнерах по обе стороны палубы. Дальность полета ракеты массой 5,3 тонны составляет около 500 километров, а скорость в два с половиной раза превышает скорость звука. Крейсер "Москва" также оснащен зенитным ракетным комплексом С-300Ф, который может обеспечить зону прикрытия ПВО, корабельной двуствольной палубной пушкой калибра 130 миллиметров, многочисленными ракетами ближнего действия и автоматическими пушками, а также противолодочными торпедами.

Но с крейсером "Москва" существует довольно серьезная проблема - с января 2016 года корабль стоит в доке в ожидании модернизации, для которой потребуется три года. К тому же неизвестно, когда поступят средства на ремонт - если они вообще поступят. Это является общей проблемой для российских теоретически грозных надводных кораблей (в июне 2019 года корабль прошел ходовые испытания, в августе 2020 года уже отправился в боевой поход в Средиземное море - прим. ред.).

Фрегаты типа "Адмирал Григорович"

Еще более важными для Черноморского флота являются три новых ракетных фрегата проекта 11356Р, головным среди которых стал фрегат "Адмирал Григорович". Эти корабли водоизмещением 4 000 тонн малозаметны в инфракрасном диапазоне и обеспечены радиолокационной защитой. Они также оснащены комплексами выстреливаемых помех и системами радиоэлектронной борьбы. 8-ячеечная установка вертикального пуска (УВП), которой оснащены фрегаты, может использоваться для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способных поражать корабли на расстоянии до 650 километров. Еще одна УВП на 32 ракеты предназначена для пуска ракет "Бук", которые могут уничтожать самолеты и небольшие суда в радиусе 65 километров. Кроме того, на этих универсальных фрегатах установлены противолодочные торпеды и ракетные установки, а также размещаются противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Головной сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Однако на фрегатах используются газотурбинные двигатели украинского производства. И в условиях серьезного ухудшения отношений между Россией и Украиной реализация планов по принятию в состав флота еще трех хорошо вооруженных кораблей такого типа откладывается на неопределенный срок.

Кроме того, в составе Черноморского флота имеются два более старых сторожевых корабля проекта "Буревестник" с ракетным вооружением, а также сторожевой корабль "Сметливый", который вошел в состав флота в 1969 году.

Ракетные катера проекта "Молния"

Огневую мощь ЧФ усиливают 10 катеров из состава 41-й бригады ракетных катеров. Пять ракетных катеров проекта 1241 "Молния (по кодификации НАТО - "Тарантул"), длина которых в три раза меньше крейсера "Москва", могут показаться не слишком впечатляющими. Но каждый из этих катеров водоизмещением 500 тонн оснащен восемью сверхзвуковыми маловысотными корабельными ракетами П-270 "Москит", которые устремляются к целям, находящимся на расстоянии до 280 километров, со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Хотя такие небольшие суда не смогут выдержать ответный огонь, они оснащены мощными системами радиоэлектронного подавления, чтобы обеспечить защиту от удара противника.

Ракетный катер проекта 1241 «Молния» Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

В состав 41-й бригады ракетных катеров также входят два малых ракетных корабля (МРК) на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч", развивающих максимальную скорость 55 узлов, МРК проекта 21631 "Буян-М" с восемью крылатыми ракетами "Калибр" и два более старых МРК проекта 1234 "Овод" (по кодификации НАТО - "Нанучка-III"), один из которых ("Мирза") в 2008 году потопил грузинский сторожевой катер ракетой "Малахит".

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка"

В Новороссийске в составе 4-й бригады подводных лодок базируются шесть субмарин проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo). Подлодка "Варшавянка", представляющая собой усовершенствованный вариант подлодки "Палтус" (проекта 877ЗКС) 1980-х годов, возможно, является одной из самых бесшумных и малозаметных дизель-электрических подводных лодок, находящихся на сегодня в строю, не считая те, что оснащены двигателями, действующими даже в случае прекращения подачи воздуха, или литиево-ионными аккумуляторными батареями. Гидроакустическая малозаметность обеспечивается за счет звукопоглощающего покрытия каплевидного корпуса "Варшавянки", которое поглощает и "уводят в сторону" активные волны гидролокатора, одновременно уменьшая шумоизлучение, обнаруживаемое пассивным сонаром. К тому же, важную роль в обеспечении малошумности лодки играет изоляция ее механизмов. Как показало одно исследование, по гидроакустической малозаметности "Варшавянку" можно сравнить с усовершенствованной многофункциональной АПЛ типа "Лос-Анджелес" ВМС США.

Подводная лодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» Источник изображения: © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Подводная лодка "Варшавянка", дальность хода которой 7 500 миль, а максимальная глубина погружения 300 метров, прекрасно подходит для ближнего патрулирования на мелких участках Черного моря. Эти дизель-электрические субмарины имеют на вооружении 18 533-миллиметровых тяжелых торпед, а, находясь в погруженном состоянии, могут также осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр" по наземным или морским целям на дальность несколько сотен километров. Так, в 2015 году лодка "Ростов-на-Дону" стала первой со времен Второй мировой войны российской субмариной, которая открыла огонь по противнику, нанеся ракетный удар по позициям сирийских повстанцев.

Следовательно, ДЭПЛ "Варшавянка" представляет собой серьезную угрозу для противостоящих военных кораблей и подводных лодок, а также может служить малозаметной платформой для нанесения ударов по наземным целям.

Черноморский флот имеет дополнительные вспомогательные средства. Для проведения операций с высадкой морского десанта в составе ЧФ имеется десантная бригада морской пехоты и семь больших десантных кораблей (БДК) проекта 1171 "Тапир" (по кодификации НАТО - "Аллигатор") и проекта 775 (по кодификации НАТО - "Ропуха"/"Жаба"). Для прочесывания моря в поисках подводных лодок и мин имеются шесть малых противолодочных кораблей проекта 1124/1124М "Альбатрос" (по кодификации НАТО - "Гриша") и восемь тральщиков. В составе морской авиации Черноморского флота есть несколько десятков противолодочных вертолетов, тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, способных наносить ракетно-бомбовые удары по надводным целям. Дополнительную огневую мощь обеспечивают наземные противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные комплексы. Огневую поддержку могут оказывать даже сторожевые корабли и малые ракетные корабли не имеющей выхода к открытому морю Каспийской флотилии, входящей в состав ВМФ России и расположенной на расстоянии 800 километров. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать наземные цели.

В целом, в составе Черноморского флота не очень много крупных боевых кораблей, но зато есть большое количество маленьких и малозаметных платформ, способных создавать угрозу противнику на значительном расстоянии.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)