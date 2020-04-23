В крупнейшем доке Севастополя начался ремонт крейсера "Москва"

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" заведен в сухой док в Севастополе для выполнения ремонта корпуса и сервисного обслуживания. Об этом "РГ" сообщил руководитель пресс-службы "13-й СРЗ ЧФ" Минобороны России Сергей Горбачев.

- Вчера "Москва" поставлена в Северный док, который принадлежит севастопольскому филиалу ООО "Ремкор". Фирма предоставляет доковые услуги, а основные работы выполняют специалисты 13-го судоремонтного завода, - рассказал Горбачев.

Ремонтные работы на ракетном крейсере по плану продлятся в течение 60 суток. В общей сложности в них задействуют около 400 специалистов-судоремонтников.

- Представители практически всех подразделений завода будут работать в течение двух месяцев, - сообщил директор 13-го СРЗ ЧФ Александр Юрьев. - Параллельно с доковым ремонтом будет происходить сервисное обслуживание корабля.

Экипаж при этом останется на борту и будет взаимодействовать с заводчанами при организации работ, обеспечивать взрыво- и пожаробезопасность, отметили на предприятии.

Северный док принял ГРКР "Москва" впервые за десятилетия, предыдущие ремонты корпуса происходили в плавучем доке.

- Ранее доковые ремонты крейсера "Москва" проводились в плавдоке ПД-30 в районе Троицкой бухты, - сообщил Горбачев. - Но после того как в Мурманске произошла катастрофа с плавдоком ПД-50, было принято решение ограничить использование плавдоков и ремонт таких кораблей как "Москва" проводить на других площадках. Северный док соответствует критериям.

Док находится на Северной стороне Севастополя, его длина составляет 290 метров. Это один из самых больших сухих доков в РФ, в советские годы принимал на ремонт авианосцы. Ранее Северный док принадлежал Севастопольскому морскому заводу, но затем перешел в частные руки. Летом 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что Северный док передан структурам Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ремонт на ГРКР "Москва" продолжается несколько лет. Обсуждался вопрос его модернизации как в Севастополе, так и на предприятиях Северного флота. В июне 2019 года он вышел в море из Севастополя для проведения испытаний после завершения ремонта главной энергетической установки.

С конца сентября 2015 года крейсер "Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, выполняя поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии (на вооружении корабля стоят 64 ракеты зенитной ракетной система С-300Ф "Форт"). После того как 24 ноября Турция сбила российский Су-24, патрулировал побережье Латакии и Тартуса, прикрывая атаки российских летчиков. За выполнение этого задания крейсер "Москва" награжден орденом Нахимова. В январе 2016 корабль вернулся в Севастополь и больше не покидал базу.

Справка "РГ"

ГРКР "Москва" (прежнее название "Слава") - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве. Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале следующего года включен в состав Черноморского флота. В НАТО получил прозвище "убийца авианосцев". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

Юлия Крымова (Севастополь)