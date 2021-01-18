The National Interest (США): эти 5 российских кораблей однозначно доминируют в Черном море

На вооружении российского Черноморского флота состоит большое количество небольших малозаметных платформ, которые могут представлять опасность для противника на значительном расстоянии. Автор подробно разбирается, что это за суда.

Необходимо запомнить следующее: возможно, в целом, в составе Черноморского флота и не очень много больших боевых кораблей, но на его вооружении состоит большое количество небольших малозаметных платформ, которые могут представлять опасность для противника на значительном расстоянии.

25 ноября произошел конфликт, в ходе которого корабли и катера погранслужбы и ВМФ России пресекли попытку украинских судов - двух малых бронированных артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М" и рейдового буксира - пройти под новым мостом, соединяющим материковую часть России с Крымским полуостровом. Российские корабли и самолеты открыли огонь, а затем корабли протаранили и захватили украинские катера и арестовали их экипажи. Этот инцидент вызвал опасения относительно длительной блокады Азовского моря, осуществляемой Россией, и эскалации противостояния ВМС двух стран в Черном море.

Российский Черноморский флот (ЧФ) существует в том или ином виде с 1783 года и первоначально поддерживал кампании, которые Москва проводила против Османской империи. Во время Второй мировой войны флот сражался с силами оси, осаждавшими Одессу и Севастополь, пополняя запасы сухопутных войск, осуществляя высадку подразделений советской морской пехоты в тылу немцев и осуществляя эвакуацию ключевого персонала, когда эти города в конечном итоге пали. Сегодня флот продолжает обеспечивать безопасность южного морского фланга России, одновременно проецируя мощь российских ВМС в Средиземное море на случай возникновения особой обстановки, такой как гражданская война в Сирии.

Но чтобы войти в Средиземное море, российские корабли должны проходить через контролируемый Турцией пролив Босфор, поэтому из-за конфликта между Россией и НАТО, выход кораблей ЧФ за пределы акватории Черного моря, скорее всего, будет невозможен. По этой причине в составе ЧФ мало больших кораблей для проведения операций в водах мирового океана и нет атомных подводных лодок.

Главная база флота традиционно находилась в Севастополе, который находится на Украине. После распада СССР государства-преемники, образовавшиеся на постсоветском пространстве, обычно наследовали военные системы, развернутые на их территории. Однако командование ЧФ в Севастополе отказалось передавать свои корабли в распоряжение Украины. Со временем Киев и Москва пришли к компромиссу, согласно которому основная часть кораблей осталась у России, которая также арендовала доступ к базе в Севастополе.

Долгие годы условия аренды флотских объектов оставались яблоком раздора между Киевом и Москвой. Когда в феврале 2014 года в ходе восстания украинский пророссийский президент Виктор Янукович был свергнут, Путин направил российский спецназ для захвата Крымского полуострова в результате государственного переворота, в ходе которого были также захвачены 12 из 17 кораблей ВМС Украины.

Крейсер "Москва"

Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва", первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант" (по кодификации НАТО - класс "Слава"), заложенных Советским Союзом в 1970-е годы. Четвертый корабль, строительство которого не завершено, находится на Украине. Ракетный крейсер водоизмещением около 11,5 тонн имеет длину в 186 метров (более двух футбольных полей), а численность его экипажа составляет 480 человек.

Крейсер "Москва" был построен для уничтожения авианосцев, для чего на нем установлен противокорабельный ракетный комплекс ПКРК П-1000 "Вулкан" с шестнадцатью ракетами, находящимися в огромных 11-метровых пусковых контейнерах по обе стороны палубы. Дальность полета ракеты массой 5,3 тонны составляет около 500 метров, а скорость в два с половиной раза превышает скорость звука. Крейсер "Москва" также оснащен зенитным ракетным комплексом С-300Ф "Форт", который может обеспечить зону прикрытия ПВО, корабельной двуствольной автоматической пушкой калибра 130миллиметров, многочисленными ракетами ближнего действия и автоматическими пушками, а также противолодочными торпедами.

Но с крейсером "Москва" существует довольно серьезная проблема - с января 2016 года корабль стоит в доке в ожидании модернизации, для которой потребуется три года. К тому же, неизвестно, когда поступит финансирование на ремонт - если оно вообще поступит. Это является общей проблемой для российских теоретически грозных надводных кораблей.

Фрегаты типа "Адмирал Григорович"

Еще более важными для ЧФ являются три новых ракетных фрегата серии 11356, в которой головным кораблем является фрегат "Адмирал Григорович". Эти корабли водоизмещением 4000 тонн изготовлены по стелс-технологии и обеспечены радиолокационной защитой. Они также оснащены комплексами выстреливаемых помех ПК-10 и системами радиоэлектронной борьбы. 8-ячеечная установка вертикального пуска (УВП), которой оснащены фрегаты, может использоваться для пуска сверхзвуковых противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", способных поражать корабли на расстоянии до 650 километров. Еще одна УВП на 32 ракеты предназначена для пуска ракет "Бук" (9М317М), которые могут уничтожать самолеты и небольшие суда в радиусе 65 километров. Кроме того, на этих универсальных фрегатах установлены противолодочные торпеды и ракетные установки, а также предусмотрен ангар для размещения корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

Однако на фрегатах используются газотурбинные двигатели украинского производства. Следовательно, из-за серьезного ухудшения отношений между Россией и Украиной реализация планов по развертыванию еще трех тяжеловооруженных судов откладывается на неопределенный срок.

Кроме того, в составе Черноморского флота имеются два более старых корабля проекта "Буревестник" с ракетным вооружением, а также сторожевой корабль "Сметливый" который вошел в состав флота в 1969 году.

Ракетные катера проекта "Молния"

Огневую мощь ЧФ усиливают 10 катеров, находящихся в составе его 41-й бригады ракетных катеров. Пять ракетных катеров класса проекта 1241 "Молния (по кодификации НАТО - "Тарантул"), длина которых в три раза меньше длины крейсера "Москва", могут показаться не слишком впечатляющими. Но каждый из этих катеров водоизмещением 500 тонн лодок оснащен восемью сверхзвуковыми маловысотными корабельными ракетами П-270 "Москит", которые устремляются к целям, находящимся на расстоянии до 280 километров, со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Хотя такие небольшие суда не смогут выдержать ответный огонь, они оснащены мощными системами радиоэлектронного подавления, чтобы обеспечить защиту от удара противника.

В состав 41-й бригады ракетных катеров также входят два малых ракетных корабля (МРК) на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч" ("Бора" и "Самум"), оснащенных противокорабельными ракетами "Москит", развивающих максимальную скорость 55 узлов, МРК проекта 21631 "Буян-М" с восемью крылатыми ракетами "Калибр" и два более старых МРК проекта 1234 "Овод" (по кодификации НАТО - "Нанучка-III"), один из которых ("Мирза") в 2008 году потопил грузинский сторожевой катер ракетой "Малахит".

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка"

В Новороссийске в составе 4-й бригады подводных лодок базируются шесть подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo). Подлодка "Варшавянка", представляющая собой усовершенствованный вариант подлодки "Палтус" (проекта 877ЗКС) 1980-х годов, возможно, является одной из самых бесшумных и малозаметных дизель-электрических ПЛ, находящихся на вооружении сегодня, не считая ПЛ, оснащенных воздухонезависимыми двигателями или литий-ионными аккумуляторными батареями. Гидроакустическая малозаметность достигаются благодаря звукопоглощиющему покрытию каплевидного корпуса "Варшавянки", которые поглощают и "уводят в сторону" активные волны гидролокатора, одновременно уменьшая шумоизлучение, обнаруживаемое пассивным гидролокатором. К тому же, важную роль в обеспечении малошумности ПЛ играет изоляция ее механизмов. Как показало исследование, по гидроакустической малозаметности "Варшавянку" можно сравнить с усовершенствованной многофункциональной АПЛ класса "Лос-Анджелес" ВМС США.

Подводная лодка "Варшавянка", дальность плавания которой составляет12 тысяч километров, а максимальная глубина погружения - 300 метров, подходит для ближнего патрулирования на мелких участках Черного моря. Эти дизель-электрические подводные лодки имеют на вооружении 18 533-миллиметровых тяжелых торпед, но, находясь в погруженном состоянии, могут также осуществлять пуск крылатых ракет "Калибр" по наземным или морским целям на расстоянии сотен километров. Так в 2015 году ПЛ "Ростов-на-Дону" стала первой со времен Второй мировой войны российской подводной лодкой, которая открыла огонь по противнику, нанеся ракетный удар по позициям боевиков в Сирии.

Следовательно, ДЭПЛ "Варшавянка" представляет собой серьезную угрозу для противостоящих военных кораблей и подводных лодок, а также может служить невидимой платформой для нанесения ударов по наземным целям.

Черноморский флот имеет дополнительные вспомогательные средства. Для проведения операций с высадкой морского десанта в составе ЧФ имеется десантная бригада морской пехоты и семь больших десантных кораблей (БДК) проекта 1171 "Тапир" класса (по кодификации НАТО - "Аллигатор") и БДК проекта 775 (по кодификации НАТО - "Ропуха"/"Жаба"). Для прочесывания моря в поисках подводных лодок и мин имеются шесть малых противолодочных кораблей проекта 1124/1124М "Альбатрос" (по кодификации НАТО - "Гриша") и восемь тральщиков. В составе морской авиации есть несколько десятков противолодочных вертолетов и тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, способных наносить ракетно-бомбовые удары по надводным целям. Дополнительную огневую мощь обеспечивают наземные противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные комплексы. Огневую поддержку могут оказывать даже сторожевые корабли и малые ракетные корабли не имеющей выхода к морю Каспийской флотилии, входящей в состав ВМФ России и расположенной на расстоянии 800 километров. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр", способными поражать наземные цели.

Возможно, в целом, в составе Черноморского флота и не очень много больших боевых кораблей, но на его вооружении состоит большое количество небольших малозаметных платформ, которые могут представлять опасность для противника на значительном расстоянии.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)