Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Модель несущей системы преобразуемого винтокрылого летательного аппарата в аэродинамической трубе
Источник: www.tsagi.ru
В январе ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») обсудили актуальные проблемы вертолетостроения на заседании научно-технического семинара отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки.
Специалисты института представили исследования в области винтокрылых летательных аппаратов, в том числе по тематике скоростных вертолетов. Примером служит изучение схемы винтокрылого летательного аппарата с останавливаемым в полете несущим винтом-крылом. Подробно об этих достижениях рассказал в докладе ведущий инженер отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки ФГУП «ЦАГИ» Валерий Горбань.
«Существенные ограничения скоростных возможностей вертолета определяются аэродинамическими свойствами традиционного несущего винта. Эффективным способом решения данной проблемы может оказаться останавливаемый в полете несущий винт-крыло. При вертикальном взлете он работает как обычный несущий винт, затем, после набора определенной скорости, винт останавливается и далее работает как традиционное крыло самолета, обеспечивая возможность существенного увеличения скорости полета. Ключевой трудностью в реализации данной схемы является обеспечение устойчивости и управляемости летательного аппарата в момент перехода от „вертолетного“ режима полета к „самолетному“ и обратно. В ЦАГИ мы выработали ряд технических решений, которые, надеемся, помогут справиться с описанной проблемой», — отметил Валерий Горбань. Осенью прошлого года в штопорной аэродинамической трубе института были проведены испытания, экспериментально подтвердившие возможность обеспечения стабильной и эффективной работы несущей системы аппарата с останавливаемым винтом-крылом на таких переходных режимах. Применение данной концепции, согласно предварительным оценкам специалистов, способно увеличить максимальную скорость движения вертолета с 400 до 600–700 км/ч.
Еще один способ решения проблемы создания скоростных одновинтовых вертолетов с шарнирным винтом был представлен в докладе и.о. начальника отдела отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки ФГУП «ЦАГИ» Евгения Борисова. Он рассказал об исследованиях несущего винта вертолета с отрицательным выносом горизонтальных шарниров. «Во многих случаях срыв потока с отступающих лопастей несущего винта является главным препятствием для увеличения скорости полета одновинтового вертолета, поскольку это приводит к ухудшению аэродинамических характеристик винта, резкому увеличению нагрузок в системе управления и увеличению вибраций вертолета. Наиболее эффективным методом решения проблемы срыва потока — применение различных способов увеличивающих аэродинамическую нагрузку на наступающих лопастях и уменьшающих ее на отступающих», — подчеркнул ученый. По его словам, повышение нагрузки на наступающих лопастях и уменьшение ее на отступающих приводит к увеличению бокового момента вертолета, для компенсации которого необходимо применять дополнительные технические решения. В ЦАГИ предложена новая концепция несущего винта с отрицательным выносом горизонтальных шарниров, которая позволяет сбалансировать одновинтовой вертолет на больших скоростях полета без применения дополнительных конструктивных решений.
Заседания научно-технического семинара по проблемам вертолетостроения проходят регулярно — два раза в месяц. Мероприятие организует ЦАГИ и проходит на площадке отделения аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки. К участию в семинаре приглашаются представители АО «Камов», АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и других предприятий, специализирующихся на исследованиях и разработке вертолетной техники.
06.02.2017
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принадлежат ФГУП «ЦАГИ»
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Друг Георгия
324
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№2
08.02.2017 07:37
Цитата, q
"Списыфилисты ФГУП «ЦАГИ»"))) Ой! Чё щас начнёт-ця!!! ;D ;D ;D
Цитата, q
Осенью прошлого года в штопорной аэродинамической трубе института были проведены испытания, экспериментально подтвердившие возможность обеспечения стабильной и эффективной работы несущей системы аппарата с останавливаемым винтом-крылом на таких переходных режимах. Применение данной концепции, согласно предварительным оценкам специалистов, способно увеличить максимальную скорость движения вертолета с 400 до 600–700 км/ч.
...о флатерных нагрузках подумали, списыфилисты, особлыва при таких способах крепления "лопастёф-крыльёфф"??? Или это явление "несуществует в природе!" ??? )))
Цитата, q
Применение данной концепции, согласно предварительным оценкам специалистов, способно увеличить максимальную скорость движения вертолета с 400 до 600–700 км/ч.
))) Я б посоветовал ёнтим "списыфилистам":
Горбань Валерий Павлович (RU)
Алёшин Борис Сергеевич (RU)
Михайлов Сергей Анатольевич (RU)
Никольский Александр Александрович (RU)
Павлов Владимир Александрович (RU)
Головкин Михаил Алексеевич (RU)
Анимица Владимир Антонович (RU)
Чернышев Сергей Леонидович (RU)
научится тому, что, "...Прежде чем широко открывать рот, - необходимо научится крепко закрывать "противоположную часть ЖКТ"!" (С)/непереводимый-народный-фольклор/
)))
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forumow
2295
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№3
08.02.2017 09:19
Нормальный конвертоплан сделать, религия видимо не позволяет.
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Друг Георгия
324
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№4
08.02.2017 09:24
Цитата, forumow сообщ. №3
Нормальный конвертоплан сделать, религия видимо не позволяет.
))) Да не религия - скудоумие! На нормальный конвертоплан, ума нехватат(!) - одни варьянты "остались"! ;D ;D ;D
...да и те, похоже, заканчиваются ;)
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