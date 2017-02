ИК-камера - панацея от стелс?

Тепловая сигнатура F-22 с передней полусферы

В 2015 году в одном из западных военных форумов поднимался вопрос - эффективна ли инфракрасная система обнаружения и слежения целей (IRST) против стелс-истребителей? Было много статей на эту тему, авторы которых утверждали, что тепловая сигнатура любого самолета является серьезным демаскирующим фактором несмотря на снижение ЭПР в радиолокационном спектре (фото - тепловая сигнатура F-22 с передней полусферы).

Единственным решением снижения тепловой сигнатуры является создание материалов - абсорбентов температур, то есть эффективно охлаждающих температуру поверхности планера и двигателей самолета. В идеале температура обшивки самолета должна быть равна температуре воздуха вокруг него, чтобы стать полностью невидимым в инфракрасном спектре. В настоящее время материалов, радикально снижающих ИК-контрастность, нет. Поэтому разработчики должны делать все возможное для того, чтобы хотя бы уменьшать "жар наиболее горячих частей самолета".

Новый китайский истребитель J-20 оснащен всеракурсной ИК-станцией, по внешнему виду подобной на F-35 (AN/AAQ-37 Distributed Aperture System - DAS). Такая станция способна обнаружить F-35 на расстоянии 50-70 км, но тепловизоры имеют один общий недостаток - недостаточно точное определение азимута цели (IRST has poor search azimuths is the common response). Азимут - угловые координаты цели относительно какой-то выделенной точки. Таким образом, разработчики должны создать ИК-станцию с широким азимутом (Wide azimuth), чтобы увеличить возможности применения оружия. В идеале ИК-камера должна иметь такой же обзор как человек с подвижным глазным яблоком.

Обнаружение цели посредством своей ИК-станции на дистанции даже 100 км очень мало для противодействия быстролетящему самолету противника, так как это расстояние самолет проходит очень быстро, меняя и высоту, и направление полета в отличие от ракеты. К тому же при облачности дальность действия ИК-камеры снижается. Один из участников утверждает, что ИК станции переднего обзора российских истребителей имеют дальность всего 20 км (The ranging of Russian IRSTs is provided by a LRF and has a limit of 20km.. YES, ONLY 20KM.). Кроме того, утверждается, что российские ОЛС лишены системы визуализации и видят лишь пятно от цели. Современные западные прицельные ИК-контейнеры имеют систему визуализации, могут точно определить дальность до цели и какой это, скажем, истребитель - F-16A или F-16C.

Широкоизвестное видео обнаружения системой AN/AAQ-37 DAS истребителя F-35 стартующих ракет с земли

Обнаружение БР и отслеживание падения ступени системой AN/AAQ-37 DAS с борта тестового самолета ВАС-1-11 (2010 год)