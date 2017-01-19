В комнаты отдыха в воинских частях проведут интернет по поручению Шойгу
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Сергей Шойгу
Источник: МО РФ
ПОЛИГОН КАДАМОВСКИЙ (Ростовская область), 19 янв - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях были оснащены мультимедийными техническими средствами, интернетом и позволяли ли бы организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.
"Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми", - сказал министр, посещая в четверг расположение 150-й мотострелковой дивизии, которая обустраивается в Ростовской области.
По словам министра, отдых военнослужащих должен быть разнообразным и насыщенным.
19.01.2017
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