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Новый центр напряженности между США и Россией: Черное море (Timeturk, Турция)

19.01.2017 ИноСМИ 66 0
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Морская инженерная служба
Учебные занятия морской инженерной службы Черноморского флота
Источник: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Слова командующего Шестым флотом США, адмирала Джеймса Фогго (James Foggo) о том, что американские военные корабли могут остаться в Черном море еще на четыре месяца, имели резонанс в России. Москва возмутилась американским подходом.

Вслед за кризисом в отношениях России и США на почве Украины и аннексией Крыма со стороны России Черное море стало новой ареной напряженности для России и НАТО.

С 2014 года по настоящее время Россия разместила в этом регионе штурмовую авиацию, дополнительные военные корабли, новые ракетные системы, ракеты С-400 с радиусом действия до 400 километров. В ответ на это США увеличили число американских военнослужащих на авиабазе "Михаил Когэлничану" близ порта Констанца на черноморском побережье Румынии.

США, несмотря на протесты России, активировали противоракетный щит в Румынии. Сообщалось, что США потратили 800 миллионов долларов на модернизацию радиолокационной системы и противоракет SM-2. Недавно было объявлено, что США осуществят самую масштабную за последние 20 лет переброску военных подкреплений к восточным границам НАТО.

Наряду с военной логистикой ожидается, что в феврале в Польше, Прибалтике, Болгарии, Румынии и Германии будут дислоцированы четыре тысячи американских военнослужащих. НАТО в этих условиях тоже постепенно разместит четыре международных батальона в Польше и странах Прибалтики.

Но соответствующее решение еще не принято. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО 15-16 февраля.

Какую политику в Черном море будет проводить Турция, когда между США и Россией нарастает напряжение в такой мере?

Новая региональная инициатива

Согласно сведениям, полученным из высокопоставленных дипломатических источников, Турция обеспокоена растущим противостоянием между НАТО и Россией в Черном море.

Турция, с одной стороны, как сильный член НАТО, с другой - в силу построения новых крепких отношений с Россией, полагает, что эта напряженность повысит угрозы безопасности. В этой связи на повестке дня Турции - начало новой инициативы в регионе совместно с причерноморскими странами.

Эта инициатива предполагает как обеспечение координации усилий со странами региона, прежде всего с Румынией и Болгарией, так и комплексное сотрудничество для предотвращения растущей напряженности. Но Россия не будет отлучена от этой инициативы. Россия при желании сможет присоединиться к ней.

Источники НАТО: присутствие России увеличилось в четыре-пять раз

НАТО, в свою очередь, подготовила дорожную карту для усиления сдерживания в Черном море. Согласно источникам НАТО, украинский кризис и аннексия Крыма со стороны России были расценены как сигнал о начале нового периода в этом регионе.

Отметив, что присутствие России в Черном море увеличилось в четыре-пять раз, источники НАТО подчеркнули: это не может остаться без ответа.

Шаги, которые будут сделаны для сдерживания

Источники НАТО выразили необходимость усилить меры сдерживания в отношении России. Было отмечено, что НАТО будет наращивать свое присутствие в Черном море путем учащения визитов в порты причерноморских стран, активизации совместных военных учений.

Вопрос с Конвенцией Монтре

Турция не желает каких-либо действий в обход Конвенции Монтре, которая долгое время исправно применялась. Как бы ни возросла напряженность, соблюдение конвенции будет первым приоритетом.

Источники подчеркнули, что при обеспечении сдерживания, с одной стороны, НАТО в то же время не будет давать повода для еще большего напряжения с Россией в Черном море.

Цели Турции как председателя ОЧЭС

С 1 января Турция - председатель Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сроком на шесть месяцев. Турция объявила, что в это время в ОЧЭС будут предприниматься усилия в направлении реформ и более эффективной, продуктивной, ориентированной на результат работы организации.

Источники отметили, что во избежание напряженности в Черном море на повестке дня Турции - принятие инициатив и в рамках ОЧЭС.

18.01.2017
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