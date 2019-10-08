Черное море: что США готовят против России
Эксперт оценил план США по "сдерживанию" России в Черном море
В США придумали, как противостоять России в Черном море - надо установить системы ПВО в Болгарии и Румынии, а также оказать помощь Украине и Грузии. С такими предложениями выступил американский аналитический центр RAND. Имеет ли это смысл и чем может ответить Москва, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.
Американский исследовательский центр RAND предложил свое видение, как противостоять России в Черном море. Соответствующий доклад был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара "Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы", который прошел еще в марте 2019 года, однако стал доступен для широкой аудитории только 7 октября.
В докладе отмечается, что Черноморский регион является центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. Западные специалисты подсчитали, что Россия, по их оценкам, с 2008 года применила силу против других стран региона как минимум четыре раза - однако конкретные примеры не уточнены.
Москва, говорится в документе, также использует информационные, экономические, энергетические и тайные инструменты для продвижения своих целей.
Семинар собрал группу из 24 экспертов и бывших должностных лиц из Европы и США. В ходе дебатов участники форума пытались сформулировать ответы на четыре ключевых вопроса:
- Какова стратегия России в Черноморском регионе?
- Как российские инструменты влияния и имеющееся в распоряжении Москвы вооружение поддерживают эту стратегию?
- Каковы основные интересы государств Черноморского бассейна, которые они хотят продвигать и защищать?
- Каковы элементы устойчивой западной стратегии защиты этих интересов?
Черноморский регион, подчеркивается в докладе RAND, занимает видное место в главной цели России - восстановить влияние и контроль на ее периферии, утраченных после распада Советского Союза, и ограничить влияние Запада и интеграцию региональных государств в евроатлантическое сообщество.
Различные и часто расходящиеся интересы стран Черноморского региона, продолжают авторы доклада, затрудняют формирование единой устойчивой стратегии Запада для противодействия "злонамеренному российскому влиянию и запугиванию" в этом регионе.
Эффективная западная стратегия должна сначала быть более успешной в противостоянии российским информационным операциям, злонамеренному влиянию и гибридным угрозам, считают в RAND.
Различные и порой расходящиеся интересы стран Черноморского региона затрудняют создание единой устойчивой стратегии Запада для защиты общих интересов и противодействия злонамеренному влиянию и запугиванию со стороны России.
Румыния больше смотрит на то, что происходит на севере и северо-востоке Украины и Молдавии, в то время как Болгария больше озабочена событиями на юге, включая действия Турции, миграцию из Сирии и возрождение радикальной исламистской угрозы.
Тем не менее, большинство участников семинара в Бухаресте на концептуальном уровне согласились с важностью разработки и реализации согласованной общей стратегии, хотя согласие относительно того, какими должны быть фактические элементы такой стратегии, было далеко не единодушным.
Основным препятствием для сотрудничества в области обороны между государствами региона является отсутствие общего восприятия угрозы, аналогичного тому, которое разделяют страны Балтии и другие страны Северной Европы.
Например, Болгария не поддержала румынское предложение в преддверии Варшавского саммита 2016 года о расширении военно-морских учений НАТО на Черном море.
Со своей стороны, Турция настаивает на сохранении статус-кво в регионе, действуя так, как будто она по-прежнему является аналогом России в военно-морской мощи.
Напротив, Украина и Грузия более остро обеспокоены "российской угрозой", приветствовали румынское предложение и поддерживают предложения Бухареста по поводу расширения военного присутствия НАТО и расширения регионального сотрудничества в области обороны.
Более того, даже несмотря на то что страны Балтии и Польша выиграли от относительно широкого признания ЕС и НАТО надвигающейся "российской угрозы" для Северной Европы, ключевые правительства Евросоюза НАТО проявляют мало интереса к безопасности Черного моря, отмечается в докладе RAND.
Несколько участников семинара в Бухаресте утверждали, что Великобритания, Франция и Германия больше сосредоточены на нынешних политических кризисах - таких как Brexit, миграция и стабилизация конфликтных зон на Ближнем Востоке и в Африке, чем на проблемах стран Юго-Восточной Европы.
Отсутствие общего восприятия угрозы отражает уровни сил НАТО в Черноморском регионе, которые, по мнению большинства участников семинара, недостаточны для надежного сдерживания России.
Отсутствие общего восприятия угрозы также проистекает из расхождений во взглядах западноевропейских стран относительно того, является ли Черноморский регион неотъемлемой частью Европы и Европейского союза или просто "соседом" ЕС.
Есть европейские правительства, которые рассматривают Черноморский регион как часть Европы, а ЕС поддерживают политику, которая способствует стабильности, процветанию и безопасности в регионе, тогда как есть и руководители в ЕС, которые рассматривают регион только как "соседей", сосредоточены на политике ограниченной стабильности и избегают давления на Россию, считают в RAND.
Последний подход может фактически способствовать длительной нестабильности в регионе, поощряя настойчивость России и прямую агрессию, считают американские аналитики.
Еще одно препятствие на пути к достижению общей западной стратегии касается разделения военного потенциала между Востоком и Западом. Большинство стран бывшего Восточного блока в Причерноморье имеют устаревшую военную технику, возможности которой не соответствуют характеристикам западных стран-членов НАТО, считают американские специалисты.
В свете приостановления США участия Турции в программе F-35, разрыв в военных возможностях, вероятно, увеличится в этом году, когда Турция будет подвергаться санкциям США за принятие на вооружение национальных вооруженных сил российской зенитной ракетной системы С-400. Развертывание С-400 также может поставить Турцию на путь дальнейшего военного сотрудничества с Россией, говорится в докладе.
В отсутствие внятной политики США маловероятно, что прибрежные страны и другие европейские члены НАТО смогут выработать согласованную стратегию по отношению к России, полагают эксперты RAND.
Дополнительным препятствием для выработки общей стратегии борьбы с российской агрессией является испорченное восприятие Запада в некоторых странах региона. Поскольку международная политика стала более хаотичной, доверие к странам ЕС и НАТО среди государств Черноморского бассейна уменьшилось.
Несколько участников cеминара в Бухаресте отметили, что не существует чисто военного решения проблемы безопасности в Черном море. Поэтому эффективная западная стратегия должна сначала лучше конкурировать с Россией за чаяния граждан в Черноморском регионе. Это, полагают в RAND, требует более эффективных и более интегрированных стратегических коммуникационных усилий, а также усилий по противодействию кибер- и гибридным угрозам.
Также существует необходимость в более надежной и устойчивой военной системе сдерживания. Румыния и Болгария не могут противостоять России самостоятельно, и приверженность Турции альянсу в будущем кризисе с Россией стала неопределенной, утверждают эксперты RAND.
Ранее "Газета.Ru" писала, как может выглядеть гипотетический вооруженный конфликт в регионе Черного моря.
К примеру, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считал, что к непреднамеренному военному столкновению России и США может привести обострение обстановки в регионе Черного моря. Там Москва и Вашингтон "уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины".
Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся весьма скептически.
"Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
По его словам, без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы ни ввел в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.
К тому же, она в самые короткие сроки может быть значительно усилена, подчеркивает генерал.
По мнению Запаренко, ситуация в настоящее время выглядит следующим образом - на Черном море будет господствовать либо наша авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство, напоминает генерал. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.
В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35, К300П "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс"). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования "Утес" с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 "Прогресс", а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 "Берег".
В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня просто самоубийственно, заключает генерал Запаренко.
Михаил Ходаренок
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