В ТОР "Комсомольск" будут производить бортовые системы военной техники
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АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» входит в холдинг «Промышленные технологии»
Источник: www.ulgov.ru
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Холдинг "Промышленные технологии", который занимается разработкой бортовых систем самолетов, вертолетов, космических аппаратов и военной техники, планирует создать производство в ТОСЭР "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.
Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с руководством холдинга, на которой стороны обсудили возможность создания нового производства на площадке ТОСЭР "Комсомольск".
"Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС". Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе - создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР "Комсомольск", - говорится в сообщении.
Шпорт поддержал этот проект. Сегодня представители компании отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиационные предприятия города.
18.01.2017
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