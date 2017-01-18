В ТОР "Комсомольск" будут производить бортовые системы военной техники



АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» входит в холдинг «Промышленные технологии»

Источник: www.ulgov.ru АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» входит в холдинг «Промышленные технологии»Источник: www.ulgov.ru

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Холдинг "Промышленные технологии", который занимается разработкой бортовых систем самолетов, вертолетов, космических аппаратов и военной техники, планирует создать производство в ТОСЭР "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.

Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с руководством холдинга, на которой стороны обсудили возможность создания нового производства на площадке ТОСЭР "Комсомольск".

"Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС". Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе - создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР "Комсомольск", - говорится в сообщении.

Шпорт поддержал этот проект. Сегодня представители компании отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиационные предприятия города.