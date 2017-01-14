Почему НАТО не создаст "Армату"



Танк Т-14 "Армата"

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Танк Т-14 "Армата"Источник: Марина Лысцева/ТАСС

В последние десятилетия сложилась парадоксальная ситуация: Западу всё сложнее создавать бронетехнику, способную достойно противостоять российским разработкам. В отличие от программ по созданию самолётов пятого поколения и уникальных кораблей, по части производства инновационной сухопутной техники у западных стран образовалась масштабная проблема, решить которую их военно-промышленный комплекс пока не может.

Общее количество мифов и материалов непонятного происхождения о якобы ненадёжности советских танков и их общей непригодности для войны за несколько десятков лет подсчитать невозможно. Какими только словами советские танки не обзывались: "повозки", "печки" и другие полуцензурные прозвища. Однако, несмотря на злорадство и ехидные насмешки, ни одному западному танку звания "самого массового танка современности" и "самого воюющего танка в мире" достичь так и не удалось.

Советские же машины, напротив, распродавались, как надёжные бюджетные иномарки, в десятки государств. Танк Т-72 в этом смысле является образцово-показательным, ведь именно он на протяжении почти 45 лет удерживает звание самого популярного танка в мире. Более 40 государств закупили эту машину. Доподлинно неизвестно, где и кем именно был рождён миф о ненадёжности и плохой защищённости этого танка, но именно на плохую защищённость опирались все зарубежные и многие отечественные критики Т-72. Комментируя Лайфу историю с мифами вокруг Т-72, военный эксперт, кандидат военных наук Сергей Суворов подробно объяснил, где правда в истории с истерикой вокруг мифической ненадёжности советских (и российских, как следствие) машин.

"Мифы эти рождаются потому, что при пробитии брони противотанковым (ПТ) боеприпасом танк сгорает с отрывом башни после детонации боекомплекта. Якобы во вражеских танках боекомплект отделён от обитаемого отделения и размещён в замане на корме башни. Который, в свою очередь, отделён перегородкой от обитаемого отделения. Но это не совсем так, точнее совсем не так"

Вся проблема заключается в том, что размещение боекомплекта в автомате заряжания в советских танках внутри боевого отделения создаёт пожароопасность. При пробитии брони кумулятивной струёй ПТ боеприпаса или раскалёнными осколками брони, в результате пробития брони ПТ боеприпасом кинетического действия есть высокая вероятность воспламенения частично сгорающих гильз метательных зарядов выстрелов внутри боеукладки. Как следствие — пожар, приводящий к детонации части или всего боекомплекта и срыву башни с корпуса.

Сама машина в этом случае восстановлению не подлежит, а экипаж гарантированно гибнет. Однако когда начинается разговор про зарубежные танки и пожароопасность боекомплектов, уязвимость боекомплекта зарубежные эксперты обычно упускают. Тем не менее лишь часть боекомплекта укрыта в специальном отсеке, а остальные выстрелы (это от 20 до 50%) размещены в обитаемом отделении в корпусе танка. По такой схеме боеприпасы размещены во всех современных зарубежных танках: в американском М1"Абрамс", французском "Леклерке", немецком "Леопарде-2", израильской "Меркаве".

На всех зарубежных танках со 120-мм пушкой унитарные выстрелы, как и в российских (советских) танках, тоже имеют частично сгорающую (пожароопасную) гильзу. Говоря простым языком, если броня любого зарубежного танка будет пробита — гореть он будет не хуже советского. Как и в случае с советскими танками, повреждение боекомплекта разрушит танк полностью, а экипаж погибнет. Помимо того что боеукладки советских (российских) танков и зарубежных значительно отличаются по составу, ещё одно важное обстоятельство зарубежные эксперты часто путают с показателем надёжности. Все зарубежные танки значительно тяжелее советских и российских, и масса их башни в два, а в некоторых случаях и в три раза больше, чем масса башни танка Т-72. Именно по этим причинам башни большинства зарубежных танков не отлетают при взрыве.

Солдаты ЦАХАЛ на танке Меркава Марк IV Источник: AP

Проще говоря, один и тот же результат при повреждении машины зарубежные эксперты долгое время выдавали за слабость советских и, как следствие, за преимущество собственных машин. Однако и тяжёлые танки не застрахованы от срыва башни. В израильских танках "Меркава" выстрелы размещены в специальных пожаробезопасных контейнерах, однако даже в этом случае пробитие брони и детонация боекомплекта вызывают срыв башни. Относительно советских машин зарубежные танковые "спецы" лукавят ещё и потому, что Т-72 до сих пор остаётся самой воюющей машиной в мире. Статистически используется и повреждается в бою танков Т-72 в несколько раз больше, чем американских М1 "Абрамс" за весь период их эксплуатации.

Динозавры с толстой бронёй

Долгие десятилетия конструкция и облик зарубежных танков не менялись. Как и прежде, основной упор в разработке и создании зарубежных боевых машин делается на толстую многослойную броню в лобовой части корпуса и усиленную защиту башни. Кстати, зарубежные конструкторы и разработчики даже сейчас, спустя десятилетия после завершения холодной войны, создают танки с массивной лобовой бронёй, будто уверены, что вторжение русских и бросок через всю Европу к Ла-Маншу обязательно состоятся.

Однако методы ведения войны серьёзно изменились, и пока зарубежные производители продают незадачливым клиентам пакеты по модернизации машин, европейские танки потихоньку начинают гореть на поле боя. Многие из теоретиков, конечно, могут возразить, мол, уровень защищённости всё равно остаётся высоким. Однако уничтожение немецких "Леопардов", принадлежащих Вооружённым силам Турции, говорит о том, что никакого толка в толстой комбинированной лобовой броне в нынешних условиях нет.

Армады русских танков не идут к Ла-Маншу, зато террористы гоняют европейскую технику в хвост и в гриву. Подобный просчёт касается не только европейских, но и, конечно, американских танков. Последние наихудшим образом показали себя и в Ираке, пасуя перед противотанковыми гранатомётами разработки начала 60-х годов прошлого столетия, и в недавно вспыхнувшей войне в Йемене. Саудовские танки повстанцами-хуситами пробивались в самое, как считалось до недавнего времени, защищённое место — башню. Учитывая, что боковая проекция башни защищена не хуже лобовой, у специалистов вызывает недоумение подрыв танков американского производства советскими противотанковыми ракетами, которые помнят ещё товарища Брежнева.

Брешь в самоуверенности западных экспертов за минувшие десятилетия пробивалась такое количество раз, что признание уязвимости собственных машин должно было стать вещью обычной, ожидаемой. Но этого не случилось. Не появилось у американских производителей бронетехники и комплексов активной защиты. Полностью работоспособная система с датчиками и компьютером, выстреливающая шрапнельный боеприпас навстречу вражескому снаряду или ракете, сейчас есть только у израильтян. По слухам, именно израильская система активной защиты "Трофи" была выбрана для установки на некоторое количество американских М1, но воз и ныне там.

Но, главное, зарубежная бронетехника лишена идеальных условий для работы. Для некоторых любителей бронетехники, изучавших опыт бронетанковых бригад ВС США в Ираке давно не является сюрпризом рецепт успешной работы американской наземной техники. Многочисленные споры в Интернете на тему превосходства американских "Абрамсов" в большинстве своём ведутся без учёта одного важного обстоятельства. Выходить на оперативный простор американским танкистам помогала штурмовая авиация, самолёты которой "утюжили" позиции иракских механизированных бригад.

Танки T-72 ВС Болгарии и M1 Abrams ВС США Источник: /www.defenseimagery.mil

Уже потом, когда значительный урон танковым соединениям противника был нанесён, американские танки выдвигались вперёд и добивали врага. И тогда, и сейчас ценность толстой лобовой брони и наглухо забронированные боковые проекции башни и корпуса по западным лекалам вызывали массу вопросов. Но мировое танкостроение, к сожалению или к счастью, больше не увидит новых "Абрамсов", построенных с учётом передовых технологий.

От бронетанкового завода "Детройтский арсенал" не осталось и камня на камне. Специалисты говорят, что смена американской стратегии и переработка военной доктрины не предполагают использования большого количества танков, и в духе реформ упор будет сделан на более лёгкие и быстроходные машины. Те несколько тысяч машин, что покрываются ржавчиной на базах хранения, будут постепенно распределяться по мере их востребованности. Время "динозавров" с толстенной бронёй и массой больше 60 тонн безвозвратно уходит, но ничего другого им на замену западная школа танкостроения пока не предложила.

Стратегический успех

Читая многочисленные западные статьи с аналитикой и заголовками "Почему Т-72/90 обречён на вымирание", большинство представителей отечественного ВПК, так или иначе связанных с Уралвагонзаводом и профильным КБ, едва сдерживают смех. Специалисты отмечают, что Т-72 и переработанные танки на его платформе были готовы к современным войнам задолго до того, как американцы вторглись в Афганистан и Ирак, а на Ближнем Востоке появились боевики ИГИЛ*. Ветеран двух чеченских войн, танкист Сергей Доброселов в интервью Лайф рассказал, что юркий и надёжный Т-72 в период работы федеральных войск в Грозном выдерживал такие нагрузки и повреждения, какие зарубежным машинам даже не снились.

"Толщина брони в боевой машине никакой роли не играет. Важен её состав, структура, схема размещения и много чего ещё. Если это заложено на этапе проектирования, если работы по созданию комплекса защиты были проведены надлежащим образом, то танк должен выживать в самых сложных условиях, когда по нему работают сразу с нескольких направлений" — Сергей Доброселов

Здесь отдельно стоит вспомнить историю с российским Т-72Б1, принимавшим участие в отражении атаки боевиков на Дагестан в 99-м. Тогда в непростых горных условиях знаменитая машина с динамической защитой и надписью на стволе орудия "Выходи — поговорим" выдержала до 12 попаданий из РПГ и других средств поражения, но ушла с места боя своим ходом. Осмотр машины, дымящей и грохочущей всеми механизмами, показал, что ни моторно-трансмиссионное отделение, ни элементы ходовой, ни прицельные приспособления критических повреждений не имели, и после небольшого ремонта экипаж танка снова начал его эксплуатацию.

Надёжность машины подтверждает собеседник Лайфа, военный эксперт Сергей Суворов, опубликовавший монографию "Т-72: вчера, сегодня, завтра". По словам Суворова, во многих странах мира, куда поставлялся Т-72, не всегда соблюдается режим рекомендованного обслуживания. Однако даже при том, что иногда на экспортных Т-72 танкисты страны-эксплуатанта воюют крайне бестолково и без каких-либо капремонтов, техника не подводит и не ломается.

Танк Т-72Б ВС Беларуси Источник: МО Республики Беларусь

Показательным в этом смысле является и текущий опыт применения Т-72 танкистами Сирийской Арабской Республики. На многочисленных видеозаписях с мест событий в городских кварталах передвигаются внешне совершенно убитые Т-72. Специалисты иронизируют и замечают, что внешность в бою не главное. Технически такие танки исправны, и даже сдуру сломать такую машину очень тяжело. В случае повреждения и потери хода вскрывается ещё одно достоинство отечественной техники — ремонтопригодность. По мнению экспертов, поменять двигатель Т-72 или Т-90 в полевых условиях за короткое время можно силами экипажа, а чтобы поменять мотор американскому "Абрамсу" или французскому "Леклерку", нужно вызывать эвакуатор. По мнению военного эксперта Сергея Суворова, многое из того, что сегодня (или в недалёком прошлом) было реализовано на зарубежных машинах, советская танковая школа давно прошла.

Уникальность текущей ситуации в том, что благодаря постоянной боязни "агрессии с Востока" зарубежная школа танкостроения потеряла баланс в процессе создания надёжных и мощных танков. При этом первое же применение тех же немецких "Леопардов-2", пусть и не самой свежей модификации, подтвердило ошибки европейских разработчиков.

Российская школа, напротив, учла результаты работы танков в первой и второй чеченских войнах, а уже в Сирии российский Т-90 окончательно закрыл вопрос с защищённостью, выдержав попадание современной американской противотанковой ракеты комплекса TOW-2. Эксперты объясняют, что Уралвагонзавод и конструкторские бюро не только долгие годы строили танки, способные воевать в любой обстановке, но и принесли эту традицию в семейство бронемашин "Армата".

Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино. Источник: Илья Питалев / РИА Новости

По мнению многих, уровень комплексной защищённости танка Т-14 даже приблизительно не стоит сравнивать с танками предыдущих поколений. Единственная машина четвёртого поколения бронетехники создавалась и строилась с учётом не только передовых технологий пассивной защиты, но и достижений в области средств активной обороны. Близкие к УВЗ источники утверждают, что при создании танка был выбран единственный верный принцип создания сухопутной бронированной техники: "Не подставляться и мгновенно отвечать".

Согласно экспертным оценкам, чтобы создать конкурента российскому Т-14, зарубежным производителям понадобится около 10 лет. Однако конкурировать с российской машиной сможет один единственный производитель — франко-германский концерн, образованный в результате слияния французской компании "Некстер" (Nexter) и немецкой "Краусс-Маффай Вегман". Американского производителя из уравнения можно смело убирать, ведь в данный момент на территории США нет главного — площадки и мощностей по серийному производству машин. Эксперты не исключают, что оставив сложные и дорогие попытки создать конкурента для "Арматы", зарубежные производители могут пойти другим путём. Сергей Суворов полагает, к примеру, что Запад может сосредоточить усилия не на создании ответа "Армате", а на создании эффективных средств, способных уничтожить русский танк.

История, как известно, циклична. Много лет назад зарубежные эксперты брызгали слюной, пока Т-72 делал работу по всему миру. Линейка новых танков Т-90 в оценке западных специалистов ничего не изменила, и даже живучесть российской машины под огнём TOW-2 не повлияла на количество язвительных статеек в западных изданиях.

С "Арматой" будет примерно та же ситуация, при которой отсутствие конкурентов за рубежом западными экспертами будет подаваться под видом "стратегического решения", а машина тем временем будет доводиться до ума и постоянно совершенствоваться.

В заключение стоит отметить, что конечную оценку тому или иному продукту всегда даёт потребитель, а задокументированные негативные отзывы об эксплуатации Т-72 найти чрезвычайно тяжело. Советская промышленность создала уникальную технологию, а промышленность российская собрала "все сливки в один стакан". Теперь всем остальным придётся либо подтягиваться до уровня, который задали российские инженеры, либо заворачиваться в тяжёлую многослойную броню и ползти на танковое кладбище.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

Сергей Андреев