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ST2: китайский уничтожитель танков

11.01.2017 Военно-промышленный курьер 60 0
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ST2
Китайская боевая машина ST2
Источник: vpk-news.ru

Компания China North Industries Corporation (NORINCO) расширила ассортимент экспортной бронетехники.

Одна из крупнейших китайских оборонных компаний объявила о создании новой модели «истребителя танков», получившей название ST2. Боевая машина ST2 — классическая противотанковая самоходная артиллерийская установка, которая по западной классификации называется «истребителем танков» (Tank Destroying Vehicle, TDV). Самоходка вооружена 105-мм орудием с заявленным бронепробитием в 650 мм стали, прикрытой реактивной защитой, сообщает портал janes.com


Боекомплект ST2 состоит из 32 снарядов различных типов. В компании NORINCO указывают, что покупателям будут доступны четыре типа снарядов, включая фугасные и даже противобункерные. Максимальная дальность поражения — 5 км. Экипаж самоходки состоит из четырех человек: механик-водитель размещается в передней части машины, слева от двигателя, ещё три члена экипажа — в башенном модуле.


NORINCO ST2 создана на базе боевой машины NORINCO YW534 (Type 89), состоящей на вооружении армий Китая, Эфиопии, Зимбабве и других стран. «Истребитель танков» использует удлиненное гусеничное шасси с шестью опорными катками с каждой стороны (в базовой модели — пять катков). Представители NORINCO сообщают о том, что новая самоходка будет выпускаться только для экспортных заказов и не поступит на вооружение китайской армии.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Зимбабве
Китай
Эфиопия

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