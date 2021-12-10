Войти
Российская газета

Модернизированные китайские БТР начали поставлять в Африку

473
0
0
Источник изображения: DefenseWebTV / youtube.com

Новые китайские высокозащищенные бронетранспортеры VN2C недавно получили военные Мали. Судя по фотографиям, речь пока идет о шести единицах. Для страны, эксплуатировавшей до этого менее двух десятков устаревших БТР-60ПБ и БТР-70 советского производства, и такое количество можно считать весомым пополнением.

VN2C стали продвигаться корпорацией Norinco несколько лет назад, внешне они напоминают созданный в 90-е годы значительно доработанный Type 92, известный также как ZSL-92. Однако по сравнению с ним конструкторы основательно поработали над защитой, в том числе противоминной. В результате эксперты стали относить этот БТР к популярному в настоящее время классу MRAP.

Разумеется, усиление брони привело к увеличению массы: если Type 92 весит 15300 кг, то улучшенный образец - 19000 кг. Но благодаря 400-сильному двигателю и усиленной подвеске характеристики подвижности даже несколько улучшились - максимальная скорость по шоссе возросла с 85 до 100 км/ч.

Сообщается, что "пополневший" БТР сохранил возможность преодолевать водные преграды вплавь, ускоряясь до 8 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

В качестве основного вооружения используются 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы, смонтированные в одноместной вращающейся башне. Первый имеет запас патронов в количестве 500 штук, второй - 1000 штук. Экипаж - три человека, десант - восемь военнослужащих.

Известно, что кроме сухопутных войск Мали неустановленное число VN2C также эксплуатируется в Народных силах обороны Уганды. Возможно, этому высокозащищенному бронетранспортеру со временем удастся повторить успех Type 92, который служит в армиях почти десятка африканских стран.

Недавно стало известно также о поставках Китаю гусеничных бронетранспортеров Type 89 и бронеавтомобилей CSK131 Mengshi Нигерии.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мали
Нигерия
Уганда
Продукция
ZSD-89
БТР-60
БТР-70
Град РСЗО
Компании
Norinco
Похожие новости
15.09.2021
Торговец пушками
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
13.09.2011
Может ли Беларусь стать новой Югославией на глобальных рынках вооружений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:39
  • 60
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка