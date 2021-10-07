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Российская газета

Китай нашел еще одного покупателя своих гусеничных БТР

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Источник изображения: rg.ru

Армия Нигерии продолжает получать оружие из Китая. В конце августа на одной из автомобильных дорог была замечена небольшая колонна автомобилей, перевозящих военную технику.

Поскольку боевые машины были укрыты брезентом, точно определить их тип не представлялось возможным. Однако делались предположения, что это китайские гусеничные бронетранспортеры Type 89. В настоящее время эта информация, похоже, подтверждается.

О возможных поставках средств транспортировки пехоты говорится давно, сообщалось, что это будет экспортная версия БМП ZBD-04A, известная как VN11A. Нигерийское командование, по всей видимости, решило выбрать машины попроще и, соответственно, дешевле по цене.

БТР Type 89, известные также как YW-534, разработаны в 80-е годы и являются развитием давно уже устаревшего Type 63. На них устанавливается немецкий лицензионный дизельный двигатель мощностью 320 л.с.

Максимальная скорость по хорошей дороге может достигать 65 км/ч., при преодолении водных преград - не более 6 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км.

Бронемашины вооружаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами W-85. Есть варианты с 30-мм автоматическими пушками и 7,62-мм пулеметами, по сути являющиеся уже БМП. Несколько лет назад был замечен "восемьдесят девятый" с башней от легкого танка, в которой установлено 105-мм нарезное орудие.

Боевая масса, в зависимости от модификации, 14300 - 15400 кг. Экипаж - 2 человека, в десантом отделении помещается еще 13 военнослужащих.

Кроме Народно-освободительной армии Китая их также эксплуатируют в вооруженных силах Бангладеш, Зимбабве, Мьянмы, Шри-Ланки, Таиланда и Эфиопии.

Ранее сухопутные войска Нигерия уже получили танки VT-4, колесные артиллерийские самоходки SH2 и ST-1 и бронеавтомобили CS/VP3.


Алексей Моисеев

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Страны
Бангладеш
Германия
Зимбабве
Китай
Мьянма
Нигерия
Таиланд
Шри-Ланка
Эфиопия
Продукция
MBT-3000
ZBL-09
ZSD-89
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