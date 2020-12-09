Советские и китайские артсистемы участвуют в эфиопском конфликте

В ходе боевых действий между правительственными войсками Эфиопии и мятежниками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) стороны активно применяли различные артиллерийские вооружения.

The weapons are BM-21 rocket launchers and AH-2 howitzers. pic.twitter.com/5DPRoCzCci — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 4, 2020

Так, формированиям НФОТ удалось захватить поставлявшиеся еще из СССР 130-мм пушки М46, способные уничтожать цели на дистанции до 27500 метров, а также выпускавшиеся в КНР их клоны Тип 59. Для буксировки применяются китайские двадцатитонные автомобили повышенной проходимости (6х6) Shaanxi SX2190.

В Китае изготовлены и достаточно редкие 155-мм гаубицы AH2. Они имеют двигатели и могут самостоятельно менять позиции. Максимальная дальность стрельбы - 40000 метров.

Кроме того, достаточно широко распространены 122-мм гаубицы Д-30, которые были доставлены в эту страну из Советского Союза в рамках оказания военно-технической помощи. Они транспортируются популярными у военных этого государства грузовиками "Урал-4320".

На вездеходах из Миасса выполнены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Эфиопия имела около полусотни таких установок, сколько из них удалось "реквизировать" боевикам, пока неизвестно. Их задействуют для нанесения ударов по различным объектам.

Ранее сообщалось, что формирования НФОТ применяли более мощные РСЗО. Как предполагают, речь идет о 300-мм AR2 производства корпорации NORINCO.

Известно, что в сухопутных войсках имелись 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С", но данных об их применении пока не поступало.

Photos of TPLF troops with BM-21 Grads MLRS and a M-46/Type-59 artillery piece attached to a Shaanxi SX2190 truck pic.twitter.com/G6yiBlHokk — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 4, 2020

What seems to be a D-30 howitzer attached to an Ural-4320 truck being used by the TPLF pic.twitter.com/fQCw3SK8Xd — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 4, 2020

Алексей Моисеев