Войти
Российская газета

Советские и китайские артсистемы участвуют в эфиопском конфликте

627
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе боевых действий между правительственными войсками Эфиопии и мятежниками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) стороны активно применяли различные артиллерийские вооружения.

Так, формированиям НФОТ удалось захватить поставлявшиеся еще из СССР 130-мм пушки М46, способные уничтожать цели на дистанции до 27500 метров, а также выпускавшиеся в КНР их клоны Тип 59. Для буксировки применяются китайские двадцатитонные автомобили повышенной проходимости (6х6) Shaanxi SX2190.

В Китае изготовлены и достаточно редкие 155-мм гаубицы AH2. Они имеют двигатели и могут самостоятельно менять позиции. Максимальная дальность стрельбы - 40000 метров.

Кроме того, достаточно широко распространены 122-мм гаубицы Д-30, которые были доставлены в эту страну из Советского Союза в рамках оказания военно-технической помощи. Они транспортируются популярными у военных этого государства грузовиками "Урал-4320".

На вездеходах из Миасса выполнены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Эфиопия имела около полусотни таких установок, сколько из них удалось "реквизировать" боевикам, пока неизвестно. Их задействуют для нанесения ударов по различным объектам.

Ранее сообщалось, что формирования НФОТ применяли более мощные РСЗО. Как предполагают, речь идет о 300-мм AR2 производства корпорации NORINCO.

Известно, что в сухопутных войсках имелись 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С", но данных об их применении пока не поступало.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Эфиопия
Продукция
HJ-10
Type 59
Град РСЗО
Д-30 2А18
Мста-С
Урал-4320
Компании
Norinco
Похожие новости
25.03.2020
Китайская армия получила похожие на российский "Тайфун-К" броневики
12.05.2017
ВС Казахстана в ходе парада показали новые БЛА
04.09.2013
Танки Поднебесной
27.09.2011
Оружейный миллиард
21.10.2010
С орудием на прицепе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников