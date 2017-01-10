ВМС Японии: ВМФ РФ вышел в водах Дальнего Востока на пик активности за последние 10 лет
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК, Флот + Глобальная безопасность
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
Наибольшая активность отмечена в районе острова Хоккайдо
ТОКИО, 10 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Активность Военно-морского флота России в водах Дальнего Востока достигла в прошлом году пика за последние десять лет. К такому выводу пришли в командовании японских ВМС, которые отслеживают действия флотов соседних стран в прилегающих акваториях, сообщает газета "Иомиури".
По этим данным, ВМФ России в 2016 году провели 27 учений и дальних походов в водах Дальнего Востока. В то же время в 2006 году их было отмечено только четыре.
Наибольшая активность, по этим данным, фиксировалась в районе самого северного японского острова Хоккайдо. В то же время походы российских кораблей отмечались и в Восточно-Китайском море у островов Кюсю и Окинава.
Со ссылкой на командование японских ВМС газета отмечает, что после распада СССР Тихоокеанский флот резко сбавил свою активность. "Однако сейчас произошло ее скачкообразное восстановление", - пишет "Иомиури".
10.01.2017
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