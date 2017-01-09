ВПК: неудачи минувшего 2016 года



Эсминец Zumwalt (DDG 1000) во время второй серии ходовых испытаний (24 марта, 2016г.)

Источник: US Navy Эсминец Zumwalt (DDG 1000) во время второй серии ходовых испытаний (24 марта, 2016г.)Источник: US Navy

Мировому ВПК прошедший год принёс немало неприятностей и разочарований. На новейших кораблях возникали поломки оборудования, вертолёты и самолёты оказывались неготовыми к боевым действиям, а танки выходили из строя прямо во время показательных выступлений. Редакция Warspot собрала самые громкие "военно-промышленные" неудачи 2016 года.

Неудачный дебют китайского танка

"Type 96B - самая "сильная" модификация в семействе Type 96. Это передовой танк третьего поколения, возможности которого позволяют ему быть основой бронетанковых частей НОАК", — заявлял китайский военный эксперт Гао Чжо перед "Танковым биатлоном — 2016". Однако российская полоса препятствий оказалась не по зубам новейшему китайскому танку, потерявшему опорный каток прямо во время выступления.

Ещё больше денег для F-35

Программа по созданию истребителя-бомбардировщика F-35 стартовала пятнадцать лет назад. По состоянию на 2016 год было потрачено 379 млрд долларов, что делает её самой дорогостоящей программой вооружения в мире. На сегодняшний день реализация отстаёт от планов на шесть лет, а стоимость первых F-35 превысила отметку в 100 млн долларов за единицу при намеченной цене в 50 млн долларов. Официально разработки должны быть завершены в октябре 2017 года, после чего самолёты обретут статус полной боевой готовности. Однако эти сроки вряд ли будут выдержаны. В конце декабря руководитель отдела закупок Минобороны США Фрэнк Кендалл сообщил о том, что программа будет продлена ещё на полгода и потребует дополнительного финансирования в размере 100 млн долларов.

Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США Источник: МО США

Минус 2 млрд долларов за один твит

После сообщения будущего президента США Дональда Трампа корпорация Lockheed Martin подешевела на 2 млрд долларов. На своей странице в соцсети Twitter он написал: "Программа F-35 и расходы вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть и будут сэкономлены на военных (и других) закупках после 20 января". Защищать программу F-35 пришлось руководителю F-35 Joint Program Office при Минобороны США генерал-лейтенанту Крису Богдану рассказавшему, как обстоят дела со стоимостью и уровнем боеготовности новых американских истребителей.

"Твит" на минус 2 млрд долларов Источник: twitter.com

Антиреклама "Тиграм"

Вертолёты Tiger ARH вооружённых сил Австралии пребывают в низкой степени боевой готовности. В сентябре минувшего года Национальное бюро аудита Австралии (ANAO) опубликовало доклад, в котором раскритиковало программу по вооружению австралийской армии ударными вертолётами Tiger. В 64-страничном отчёте аудиторы указывают на 74 "потенциальных недостатка". По их словам, последние вертолёты Tiger прибыли в Австралию ещё в 2011 году, но до сих пор не получили тех боевых возможностей, которые были оговорены при их заказе. Кроме того, существенно превышен бюджет на закупку и содержание этих боевых машин.

Ударный вертолет Tiger Источник: EPA

"Восставшие из мёртвых" ещё повоюют

США выделяют на свою армию свыше 600 млрд долларов в год, что составляет треть от общемирового оборонного бюджета. Но даже этих средств не хватает для удовлетворения всех потребностей американских вооружённых сил. В июне командование Корпуса морской пехоты США распорядилось восстановить списанные ранее истребители F/A-18C Hornet из-за нехватки боеготовой техники. Дело доходит до парадоксальных ситуаций, когда солдатам приходиться отыскивать необходимые детали в музеях. Американские военные вынуждены заниматься восстановлением и модернизацией списанных самолётов из-за задержки с поступлением новых истребителей F-35B, производство которых идёт с опозданием.

Музейный экспонат, ставший «донором» для самолёта Корпуса морской пехоты Источник: popularmechanics.com

Ракеты не летают

Минобороны России приостановило испытания ракеты для нового корабельного комплекса ПВО "Полимент-Редут" из-за того, что концерн "Алмаз-Антей" не может довести разработку до заявленных технических характеристик. Источник в ВПК сообщил порталу gazeta.ru о том, что "ракеты валятся на третьей секунде".

Зенитный ракетный комплекс морского базирования "Полимент-Редут" с установкой вертикального пуска предназначен для кораблей классов эсминец, фрегат, корвет — его предполагается устанавливать на кораблях нового поколения ВМФ РФ. История проекта началась в 90-е годы, когда стартовали работы по созданию ЗРС "С-400". Позже на базе применяемой в С-400 ракеты 9М96 создали новый наземный комплекс ПВО "Витязь", а на основе последнего — корабельный ЗРК "Полимент-Редут".

Пуск ракеты ЗРК «Полимент-Редут» во время испытаний 2014 года Источник: militaryrussia.ru

"Булава" не бьёт

Сентябрьский залповый пуск сразу двух баллистических ракет "Булава" с борта подводного атомного ракетного крейсера "Юрий Долгорукий" окончился неудачей: одна из ракет самоликвидировалась. Стрельба ракетами велась из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. После этого боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полёта и успешно поразили заданные цели. Что же касается второй ракеты, то после выполнения первого этапа полёта она самоликвидировалась. На испытаниях последних лет твердотопливную баллистическую ракету "Булава" преследуют неудачи: 8 из 21 запуска были признаны аварийными.

Пуск МБР "Булава" Источник: МО РФ

Британские корабли не любят тепла

Высокая температура воды в Персидском заливе оказалась опасной для силовых установок кораблей Type 45 — самых мощных эсминцев ПВО британских ВМС. Корабли были задействованы в военной операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), однако их миссия была поставлена под угрозу из-за технических неполадок. Было установлено, что газовые турбины Rolls-Royce WR-21 замедляются в тёплых водах, и двигатель теряет мощность. Система этого не распознаёт и просит ещё больше энергии, в результате чего из строя выходит электронное оборудование корабля. DailyMail сообщает о том, что шесть кораблей просто заглохли посреди моря и их экипажам пришлось провести несколько часов в темноте.

Корабли Type 45 покидали «поле боя» на буксире Источник: heraldonline.com

Поломки самого дорогого эсминца

Эсминцы типа Zumwalt — самые большие и дорогие в своём классе. Стоимость постройки одного корабля превышает 4 млрд долларов, но запредельные траты не стали гарантией качества.

Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016 Источник: Bath Iron Works

Головной корабль серии Zumwalt ломался во время ходовых испытаний, а во время пересечения Панамского канала заглох из-за проблем с маслом, которым смазываются его подшипники.