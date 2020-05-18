"Это так безумно": почему Трамп отругал Обаму за F-35

Производство истребителей США F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Президент США Дональд Трамп раскритиковал глобальную кооперацию соисполнителей по программе F-35. Глава Белого дома намекнул, что может перенести значительный объем производства комплектующих для самолета производства корпорации Lockheed Martin в Соединенные Штаты. В американских СМИ пишут, что производство самолета оказалось под угрозой на фоне конфликта Вашингтона и Анкары из-за российских С-400.

Дональд Трамп поднял тему F-35 во время обмена мнениями, где Мария Бартиромо из Fox Business Network спросила, как президент планирует стимулировать ключевые отрасли промышленности США, такие как фармацевтические компании, чтобы отрезать Китай от их цепи поставок.

«Я мог бы рассказать вам сотни историй о глупости, которую я видел. В качестве примера - мы делаем истребитель. Это некий истребитель, я не скажу, какой именно, но это F-35, - сказал Дональд Трамп. - Это отличный истребитель, и мы производим комплектующие для этого самолета по всему миру».

Президент обвинил в сложившейся ситуации администрацию его предшественника Барака Обамы, которая считала, что глобальное производство самолета - это «замечательно».

Однако, как указал Трамп, у этой модели есть серьезный недостаток: если у Вашингтона обострятся отношения с какой-либо из стран, изготавливающей комплектующие для F-35, выпуск самолета будет сорван.

«Это так безумно. Мы должны делать все в Соединенных Штатах», - считает Дональд Трамп.

Он заверил, что ситуация в скором времени изменится, поскольку его администрация работает над тем, чтобы изменить проводимую политику.

«Послушайте, мы делаем F-35 - очень важный, самый передовой истребитель в мире, причем основная часть фюзеляжа этого самолета производится в Турции, а затем отправляется сюда, - пояснил президент США. - Но в случае разрыва этих отношений Турция может отказаться поставлять Соединенным Штатам ключевые компоненты для F-35».

Тем не менее, пока остается неясным, планирует ли глава Белого дома принять меры экстренного порядка для перемещения производства комплектующих для F-35 обратно в Соединенные Штаты.

В заявлении для издания Defense News представитель министерства обороны США подполковник Майк Эндрюс заявил, что у Пентагона нет комментариев, и он передал вопросы по заявлениям Дональда Трампа в Белый дом.

«Министерство обороны США по-прежнему полностью привержено программе F-35 и поддерживает ее конкурентные преимущества благодаря уникальным, непревзойденным возможностям истребителя 5-го поколения. Мы будем продолжать агрессивно снижать стоимость F-35, стимулировать промышленность к достижению требуемой производительности и тем самым предоставлять передовые возможности нашим пилотам-истребителям с максимальной выгодой для наших налогоплательщиков», - сказал он.

Стоит отметить, что хотя Дональд Трамп получил много доказательств правильности программы, далеко не все его заявления по F-35 в полном объеме соответствуют действительности.

Во-первых, глобальная кооперация соисполнителей изначально закладывалась в программу создания и серийного производства многофункционального истребителя-бомбардировщика (Joint Strike Fighter, JSF).

Программа JSF стартовала еще в 1990-х годах. Производство комплектующих для истребителя 5-го поколения изначально предполагалось организовать не только в США, но и на предприятиях ключевых союзников Америки.

Страны, которые захотели стать партнерами программы, помогли оплатить разработку самолета в обмен на производство комплектующих для F-35 на своей национальной территории.

У подобной кооперации есть несколько преимуществ, считает Defense News. С оперативной точки зрения это обеспечит ближайшими союзниками Пентагона использование одного и того же самолета, что существенно упрощает вопросы организации взаимодействия при ведении боевых действий.

С промышленной точки зрения, наличие глубокой, многослойной глобальной кооперации соисполнителей теоретически сделало бы производство F-35 менее подверженным перебоям, и это могло бы облегчить для Lockheed Martin распределение комплектующих для финальной сборки истребителя практически по всему миру.

При этом были и существенные экономические преимущества для самих Соединенных Штатов. Благодаря такому международному разделению труда при производстве F-35 были обеспечены и будущие продажи самолета, которые были выгодны предприятиям оборонно-промышленного комплекса и министерству обороны США.

Теперь ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты могут покупать истребители дешевле из-за их массового производства.

Первоначально в программе F-35 было девять стран-партнеров: Австралия, Канада, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Великобритания и США. Однако Соединенные Штаты исключили Турцию из кооперации исполнителей в прошлом году после того, как Анкара приобрела российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

Турция в настоящее время, без преувеличения, играет промышленную роль в производстве F-35, и это должно быть изменено с точки зрения правительства США.

Утверждение Дональда Трампа о том, что Турция может отказать Америке в поставках ключевых комплектующих для F-35, не отражает нынешний статус-кво, поскольку как раз министерство обороны США работает над тем, чтобы исключить Турцию из программы.

Хотя, как пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на подготовленный для правительства США отчет,

несмотря на заключение контрактов с новыми поставщиками, Lockheed Martin все еще недополучает 15 деталей для F-35, которые производились в Турции.

По данным Управления правительственной отчетности США (GAO), Турция производит около 1000 различных комплектующих для F-35.

Пентагон намерен прекратить заключение контрактов по производству комплектующих F-35 с турецким фирмами уже в этом году. По данным GAO, министерство обороны США уже определило альтернативных поставщиков для всех компонентов, которые в настоящее время производятся в Турции, и минобороны США работает с этими поставщиками, чтобы ускорить производство.

Когда Дональд Трамп говорит о том, что Турция строит «главный корпус» самолета, он говорит о центральной части фюзеляжа, некоторые из которых построены турецкой фирмой Turkish Aerospace Industries, пишет Defense News.

Однако TAI является лишь вторичным поставщиком центральной части фюзеляжа, а на самом деле корпорация Northrop Grumman делает этот компонент для большинства F-35.

Весьма вероятно, что Northrop возьмет на себя производство этой части истребителя в полном объеме, пока не будет найден другой поставщик, который заменит TAI.

Также стоит отметить, что президент Барак Обама и его предшественники на самом деле не были виноваты в формировании глобальной кооперации соисполнителей по программе F-35.

Исторически, по крайней мере, до Дональда Трампа, президенты США публично не вмешивались в программу F-35. Администрация Обамы в целом поддержала F-35, продолжая финансировать программу. И это при том, что она столкнулась с рядом технических проблем, которые привели к увеличению расходов и сдвигу графика поставок вправо.

Однако структура программы и большая часть кооперации соисполнителей по F-35 были заложены еще до того, как Барак Обама был приведен к присяге в 2009 году.

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт по Joint Strike Fighter еще в 2001 году после производства прототипа F-35, известного как X-35, и его противоборства с демонстратором компании Boeing X-35. На этом этапе Lockheed Martin уже сформировал большую часть своей кооперации соисполнителей как часть процесса подготовки предложения для конкурса. Первый F-35 взлетел в 2006 году.

Несмотря на то, что с момента запуска самолета в серийное производство наблюдались определенные изменения в кооперации соисполнителей по F-35, более серьезные подвижки произошли во время модернизации систем и блоков самолета, когда устаревшие технологии были заменены на более дешевые улучшенные версии. Одним из подобных примеров является переход системы с распределенной апертурой от компании Northrop Grumman к продукту корпорации Raytheon во время предстоящей 15-й партии F-35.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

к настоящему времени в эксплуатации по всему миру находится свыше 500 самолетов F-35, которые налетали уже более 240 тысяч часов.

Подготовлено 975 летчиков и 8585 человек наземного персонала. У четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях (ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля.

Согласно не так давно подписанным контрактам, цена одного истребителя F-35 упала уже до $78 млн за единицу. Последние поставки самолетов 5-го поколения ВВС (ВМС) США и инозаказчикам включают 114 самолетов F-35: 48 F-35A для ВВС США, 20 F-35B для Корпуса морской пехоты США, 9 F-35C для ВМС США, 12 F-35A для ВВС Норвегии, 15 F-35A для ВВС Австралии, 8 F-35A и 2 F-35B для ВВС Италии.

Михаил Ходаренок