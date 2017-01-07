ВВС Украины в 2016 году



МиГ-29С ВВС Украины. Источник: airwar.ru МиГ-29С ВВС Украины. Источник: airwar.ru

Украинский веб-ресурс militaryaviation.in.ua опубликовал небезынтересный материал об итогах 2016 года для ВВС Украины. Перевод с украинского языка наш.

Попытка подвести итоги 2016 года. Заметим, что данные получены из открытых источников, поэтому возможны некоторые неточности.

Техника

2016 был объявлен годом Воздушных сил вооруженных сил Украины. В связи с этим были выделены значительные средства на ремонт и модернизацию техники.

Так, весной 2016 года было заключено соглашение о первом ремонте шести истребителей МиГ-29 на общую сумму 230 млн грн. Указанный заказ ЛГАРЗ [Львовский государственный авиационно-ремонтный завод] выполнил и в две бригады тактической авиации в течение года поступили шесть истребителей. Это, в частности, борта "72", "73", "75", "76" в 114-ю БрТА, и "01" и "02" в 40-ю БрТА. Следует отметить, что "01" и "02" были модернизированы до уровня МиГ-29МУ1.

В 831-ю БрТА и 39-ю ОАЭ после ремонта поступили Су-27 с номерами "36", "55" и "57" ("Иван Ильич Бабак"). Кроме того, готовится к передаче в часть отремонтированная "спарка" Су-27УБ с бортовым номером "67". Также "Мигремонтом" был проведен ремонт Су-27УБ с бортовым номером "69", который получил повреждения в результате выкатывания за пределы взлетной полосы.

299-я БрТА получила штурмовики СУ-25М1 с бортовыми номерами "30" и "39", а также "спарку" Су-25УБМ1 с бортовым номером "62". Следует отметить, что указанные самолеты оснащены дополнительной защитой от ракет с инфракрасным самонаведением.

Относительно транспортной авиации, то в этом году был заказан ремонт шести Ан-26 различных модификаций. Так, летом 203-я НАБр получила отремонтированный Ан-26 с бортовым номером "50", в октябре с 410-го АРЗ вышел Ан-26 с бортовым номером "35", а позже и Ан-26РТ с бортовым номером "20", которые пополнили 456-ю БТрА. Также, согласно сообщению завода, отремонтирован Ан-26 с бортовым номером "02" для 15-й БТрА.

В 2016 году в одну из бригад тактической авиации поступил модернизированный учебно-тренировочный самолет L-39М с с бортовым номером "109", который оборудован тренажерным комплексом БТК-39. Еще один Л-39 с с бортовым номером "123" вошел в состав 114-й БрТА.

Армейская авиация сухопутных войск в сентябре получила три модернизированных Ми-24ПУ1. К тому же летом появились фото трех Ми-24П с бортовыми номерами "03", "05", "07", которые относятся к 11-й оБрАА (Чернобаевка). Кроме того, состав вооруженных сил Украины пополнился отремонтированными Ми-8 с с бортовыми номерами "85", "86", "98", "99".

Отдельно следует сказать о том, что авиация ГСЧС в 2016 году пополнилась Ан-26 в медицинской конфигурации.

Подготовка

В течение 2016 года состоялось большое количество военных учений в которых была задействована авиация.

Так, с мая по июнь 2016 года на аэродроме Луцк происходил летно-методический сбор бомбардировочной авиации, во время которого осуществлялось практическое применение вооружений, в частности НАР, КМГУ, бомб различного калибра на полигоне "Повурск" в разное время суток.

В начале августа 2016 года в рамках проведения командно-штабных учений "Небесный щит-2016" экипажи на самолетах МиГ-29 и Су-24 совершили учебную имитационную посадку на авиационном участке автотрассы. Следует отметить, что подобные учения не проводились с середины девяностых годов.

Осенью на аэродроме Ивано-Франковск проходил летно-методический сбор трех бригад тактической авиации, в котором, в частности, принимали участие молодые летчики-выпускники ХНУПС [Харківський національний університет Повітряних Сил]. Завершились учения на аэродроме Луцк, где экипажами МиГ-29 осуществлялись стрельбы по наземным целям на полигоне "Повурск".

Необходимо отметить, что в этом году впервые осуществлялась подготовка выпускного курса летного факультета ХНУПС на боевых самолетах Су-25 и МиГ-29.

Армейская авиация была привлечена практически ко всем учениям, как авиационным, так и к учениям сухопутных подразделений. В частности, во время учений "Летняя гроза 2016" экипажами Ми-8 осуществлялоь десантирование подразделений ВДВ с прикрытием Ми-24. На полигонах Ми-24 отрабатывали атаки наземных целей, прикрытых ПВО. На одном из видео была заснята атака Ми-24 с кабрирования.

Экипажами транспортной авиации осуществлялись перевозки личного состава, техники, боеприпасов. Осуществлялось десантирование грузов и солдат.

По официальным данным командования ВС ВСУ, в 2016 году проведено 4200 учебных воздушных боев и перехватов, 350 десантирований, 300 практических стрельб по наземным целям.

Освещение деятельности

Знаменательным событием стало выступление самолетов Воздушных сил Украины на международной арене. Так, наши асы на истребителях Су-27 и Су-27УБ (бортовые номера "58", "71" соответственно) из 831-й бригады тактической авиации (Миргород) демонстрировали фигуры высшего пилотажа на международных авиашоу в Чехии, Словакии, Румынии, Дании и Мальте. Зрители были в восторге от завораживающего полета "сушки" и мастерства украинских пилотов, а полковник Александр Оксанченко неоднократно признавался лучшим среди летчиков-пилотажников на боевых самолетах.

В 2016 году наша авиация стала центром внимания большого количества иностранных авиационных изданий. Практически каждую часть посетили фотографы из Германии, Нидерландов, Франции, Италии и других государств, которые сделали качественные фотографии.

Видео с эффектными полетами Су-25 и МиГ-29 набирают десятки тысяч просмотров на YouTube.

Деятельность Воздушных сил освещается на официальных страницах бригад авиации, командования в Фейсбук, что позволяет оперативно получать информацию от первоисточника.

Прошлый год можно назвать удачным и для ГП "Антонов". Транспортный самолет Ан-178 представлял нашу страну на международных авиашоу в Германии и Англии, где выполнял демонстрационные полеты. Также 20 декабря состоялась выкатка нового украинского-саудовского легкого многоцелевого транспортного самолета Ан-132. Его особенностью является приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, на высокогорных и неподготовленных аэродромах. Эксплуатация самолета в транспортном варианте предусматривает полную автономность при базировании на слабо- или неподготовленных аэродромах благодаря встроенному комплексу погрузки и разгрузки и с применением вспомогательной силовой установки. Ан-132 также может выполнять воздушное десантирование грузов на парашютных платформах и парашютистов, перевозить людей, транспортировать больных и раненых в условиях чрезвычайных ситуаций.

Редакция MilitaryAviation.in.UA