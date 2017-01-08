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Топ-10 новостей 2016 года, опубликованных редакциуй Warspot

09.01.2017 Warspot 29 0
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Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78)
Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер
Источник: Facebook

Прошлый год ознаменовался множеством событий в области ВПК, оружейного рынка и военной истории. Настало время подвести его итоги. Редакция Warspot поздравляет вас с Новым годом и представляет подборку наиболее значимых и интересных новостных материалов, опубликованных на нашем портале в 2016 году.


История войн стала длиннее

Первое вооруженное столкновение между двумя группами людей произошло 10 000 лет тому назад. В январе прошлого года к такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, участвовавшие в раскопках в селении Натарук на севере Кении. На месте "битвы" были обнаружены останки 27 человек. Археологи выяснили, что у жертв были раздроблены черепа и перебиты конечности, а внутри одного из черепов обнаружили каменное лезвие. У некоторых убитых обнаружены ранения, нанесенные стрелами или дротиками. По мнению ученых, все это свидетельствует о запланированном нападении одной группы людей на другую с целью убийства.


Boeing меняет "правила игры" под водой

По мнению многих ученых, войны будущего будут вестись не только за территории, но и за контроль над морями. В таких условиях кораблей и субмарин будет недостаточно, поэтому армии начинают активно вооружаться морскими беспилотниками. Существенный рывок в технологии постройки подводных необитаемых лодок сделала компания Boeing. В марте прошлого года она презентовала субмарину-беспилотник Echo Voyager, способную месяцами передвигаться под водой, обходясь без дозаправки. Новый аппарат не нуждается в корабле сопровождения, что делает его универсальным для использования в военных и исследовательских целях.


Беспилотное подводное транспортное средство Echo Voyager
Источник: www.boeing.com

Новый снайперский рекорд

Предельной дистанцией для стрельбы из огнестрельного оружия считается 1500-2000 м, но энтузиасты всячески сдвигают граничную планку. В марте американский снайпер Джим Спинелла побил собственный рекорд прицельной дальности выстрела, поразив мишень с расстояния в 3850 м. В сентябре 2015 года Спинелла установил мировой рекорд дальности снайперского выстрела, попав из винтовки Long Range Extreme 375 Cheytac в мишень диаметром 91,5 см с расстояния в 3475 м. На этот раз Спинелла попытался попасть в такую же мишень с расстояния в 3850 м из той же винтовки и используя те же патроны CHEYTAC .375/350 GR. Чтобы пристрелять оружие на такой дистанции, снайперу пришлось произвести семнадцать выстрелов. Сделав восемнадцатый выстрел, он сумел поразить "тарелку".


Джим Спинелла (с винтовкой в руках) и его команда
Источник: hillcountryrifles.com

Рекордный лот: 1,2 млн долларов за антикварную винтовку

Оружие – не только средство защиты, но и предмет коллекционирования. 1 мая 2016 года неизвестный коллекционер установил своеобразный рекорд, заплатив за старинную винтовку 1 265 000 долларов. Вместе с Winchester Model 1886, ранее принадлежавшей генералу Генри Лоутону, покупателю достались его именные золотые часы, а также подборка исторических документов об одном из наиболее известных офицеров американской армии второй половины XIX века. Начальной стоимостью лота была сумма в 500 000 долларов, его владелец планировал получить до 750 000 долларов, однако желающих приобрести винтовку и "бонус" оказалось очень много, и торги завершились на рекордной отметке.

Видеопрезентация лота с винтовкой Winchester Model 1886


Rheinmetall показал танк будущего

Появление российского танка "Армата" заставило армии многих стран пересмотреть или ускорить программы модернизации бронетехники. Так, для замены танков Leopard и Leclerc, концерн Rheinmetall разработал прототип боевой машины, который станет основным боевым танком для армий Германии и Франции. Видеодемонстрация нового танка была опубликована 20 мая. По словам разработчиков, машина сможет успешно действовать при любом сценарии боевых столкновений – от участия в конфликтах высокой интенсивности до борьбы с повстанцами и террористами. Кроме того, новый танк сможет применяться "при любых климатических условиях и оснащен всем необходимым для боевых действий в ночное время".

Танк-демонстратор технологий Rheinmetall MBT


Истребители F-35A готовы к бою

28 июля прошлого года ВВС США официально объявили о начальной боевой готовности первых двенадцати истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Новый самолет является значимой единицей в структуре вооружения американской армии и блока НАТО, способной нивелировать усилия многих стран в построении эффективной системы ПВО. Первым новыми самолетами вооружилось 388-е боевое крыло ВВС США, базирующееся на военной базе Хилл в штате Юта.

Первый полет первого построенного для Королевских ВВС Австралии истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер AU-1, регистрационный номер ВВС Австралии А35-001. Форт-Уорт, 29.09.2014
Источник: Lockheed Martin


Zumwalt убыл к месту базирования

Zumwalt – один из самых неоднозначных кораблей в истории ВМС США. Кто-то называет его "суперэсминцем", другие – "настоящей катастрофой". Как бы там ни было, корабль стал масштабным экспериментом для ВМС США, и еще долго военное командование будет объявлять об изменениях в его вооружении, новых задачах и возможностях. В сентябре первый Zumwalt был официально передан флоту и отправился к месту постоянного базирования. В этом году на корабле установят вооружение и боевые системы, после чего он сможет заступить на боевую службу.


Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016
Источник: Bath Iron Works

Последний поход авианосца-ветерана

Индийский авианосец "Вираат" – корабль-долгожитель, проведший на боевой службе 57 лет. До 1987 года он нес службу в составе британского флота, после чего был продан в Индию, где служил почти тридцать лет. 24 октября прошлого года "Вираат" отправился "на заслуженный отдых". Чтобы не утилизировать старый авианосец, индийское военное ведомство планирует переоборудовать его в развлекательно-туристический центр.


Авианосец ВМС Индии INS Viraat. Источник: 3.bp.blogspot.com

"Джеральд Форд" готов к службе

12 ноября американские судостроители заявили о том, что новейший авианосец Gerald R. Ford готов к боевой службе. Теперь дело за малым – ВМС США должны протестировать его и принять на вооружение. Судостроительная компания Huntington Ingalls Industries и пресс-служба ВМС США объясняют задержку со сдачей авианосца большим количеством новых, ранее не использовавшихся технологий и разработок. В частности, Gerald R. Ford – первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой. В настоящее время на Gerald R. Ford продолжаются приемочные испытания, а на 2017 года запланирована торжественная церемония, когда новый авианосец официально заступит на боевую службу.


Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер
Источник: Facebook

Австралия и Франция заключили "сделку века"

В 2011 году правительство Австралии объявило о намерении заменить устаревающие субмарины типа Collins, срок службы которых истечет в 2026 году. Поскольку отечественные компании не смогли в полной мере удовлетворить требования военного ведомства, ему пришлось обратиться к французским, немецким и японским производителям. По мнению австралийского Минобороны, лучшим оказался проект Barracuda французской компании DCNS.


Предполагаемый облик неатомной подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A
Источник: DCNS

20 декабря австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл и французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан подписали контракт на постройку двенадцати подлодок. Субмарины будут построены с использованием стелс-технологий и получат новейшие сонары и электронные системы управления, что позволит им оставаться на боевой службе до 2060 года. Высокие технологии обойдутся недешево – цена составит 50 млрд австралийских долларов (34 млрд евро) за 12 субмарин.

08.01.2017
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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Индия
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Япония
Продукция
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F-35A
Армата
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