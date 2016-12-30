Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года



Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный", 28.04.2016

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com/ Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный", 28.04.2016Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com/

2016-й, юбилейный год, год 55-летия полета первого человека, Юрия Гагарина, в космос, стал для отрасли значимым в многих смыслах.

Был осуществлен первый пуск с первого гражданского космодрома России - космодрома "Восточный". Правительство России утвердило Федеральную космическую программу (ФКП) на 2016 – 2025 годы. Также завершена работа по уточнению Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на 2017-2025 годы", документ проходит необходимые согласования. Госкорпорация "Роскосмос" завершила формирование основных орбитальных группировок России (дистанционного зондирования Земли – ДЗЗ, навигации и связи). В 2016 году продолжилась стартовавшая осенью 2014 года системная реформа ракетно-космической отрасли, основные направления которой – повышение качества выпускаемой продукции, финансовое оздоровление предприятий и обновление производства.

В 2016 году Госкорпорация "Роскосмос" осуществила 18 пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков. По программе Международной космической станции (МКС) Госкорпорация "Роскосмос" выполнила 7 пусков (все – с космодрома "Байконур"). Количество коммерческих стартов составило 5, из них 2 с космодрома "Байконур", 1 с космодрома "Плесецк" и 2 из Гвианского космического центра. Впервые в октябре 2016 года состоялся запуск американской ракеты-носителя (РН) Antares с российскими двигателями РД-181 производства НПО "Энергомаш".

Самое знаковое событие 2016 года – 28 апреля 2016 года Президент России Владимир Путин дал старт первому гражданскому космодрому России – космодрому "Восточный". РН "Союз 2.1а" вывела на орбиту космические аппараты научного назначения.

В рамках международного сотрудничества по программе МКС с Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА разработана программа совместных научных исследований и экспериментов до 2020 года. В программе – десятки исследований. Достигнута договоренность об обмене научными данными и совместном использовании оборудования для проводимых экспериментов. В 2016-м году успешно завершился первый российско-американский годовой полет космонавта Госкорпорации "Роскосмос" Михаила Корниенко и астронавта НАСА Скотта Келли. Подобные длительные миссии планируются и в будущем.

14 марта 2016 года с космодрома "Байконур" при помощи РН "Протон" осуществлен успешный старт российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" и проведена экспертиза материалов ключевых точек проекта "ЭкзоМарс-2020". Специалисты ФГУП "ЦНИИмаш" разработали актуальные сценарии полетов к Луне, сочетающие использование автоматических и пилотируемых космических аппаратов; обоснованы проектные облики и технические требования к перспективным пилотируемым космическим комплексам.

Госкорпорация продолжает внедрять системы контроля и повышения качества выпускаемой космической техники: определены типовые требования к качеству, надежности, стандартизации, каталогизации, унификации и метрологии для включения в технические задания; разработан проект "Система управления качеством", реализуются программы по обеспечению качества, во ФГУП "НПО "Техномаш" создан отраслевой центр нормативно-технического обеспечения для разработки требований к цифровым моделям и информационной системе обмена унифицированными данными; отрасль переходит на цифровое проектирование космической техники. Основная цель реализации мероприятий по качеству и надёжности – снижение уровня аварийности средств выведения к 2020 году в 1,5 - 2 раза и увеличение сроков активного существования космических аппаратов на 25 - 30%.

Госкорпорация "Роскосмос" утвердила стандарты производственной системы, которая определяет требования и условия для повышения эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой космической техники. Лабораториями по отработке новой производственной системы стали Центр им.М.В.Хруничева, РКК "Энергия" и НПО Энергомаш.

Разрабатываются проекты по созданию перспективных космических ракетных комплексов. В том числе – проект ракетного комплекса тяжелого класса повышенной грузоподъемности на базе РН "Ангара А5" и сверхтяжелого класса по Лунной программе, проработка его эскизного проекта начнется в 2017 году. Достигнуты договоренности по созданию на космодроме "Байконур" комплекса "Байтерек" с использованием новой перспективной российской ракеты, разработка которой планируется в 2018 году.

Согласно предварительному прогнозу, консолидированная чистая прибыль предприятий, входящих в периметр Госкорпорации "Роскосмос", в 2016 году составит 3,2 млрд рублей, что выше показателя 2015 года на 56%.

В 2016 году в рамках ранее заключенных межправительственных соглашений по мирному исследованию и использованию космического пространства Госкорпорация "Роскосмос" продолжала и расширяла сотрудничество со странами СНГ, Казахстаном и Белоруссией, с Германией, Францией, Италией, Испанией, Швецией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Европейским космическим агентством (ЕКА), США, Бразилией, Аргентиной, Кубой, Никарагуа, Чили, Китаем, Индией, Республикой Кореей, Индонезией, Вьетнамом, Австралией и ЮАР.

Госкорпорация "Роскосмос" начала работу по реализации пятистороннего проекта по совместному использованию в интересах стран БРИКС орбитальных группировок спутников ДЗЗ и соответствующей наземной инфраструктуры, а также созданию механизма обмена данными ДЗЗ для решения проблем изменения климата, крупных стихийных бедствий и защиты окружающей среды.

Госкорпорация "Роскосмос" продолжает заниматься продвижением российских инициатив в Комитете ООН по космосу и в его Научно-техническом и Юридическом подкомитетах, в Первом и Четвертом комитетах Генеральной Ассамблеи ООН, в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), в частности по созданию под эгидой ООН единого Центра информации мониторинга околоземного космического пространства, совершенствованию механизма регистрации космических объектов и повышению безопасности космических операций.

Продолжается работа по обучению и переобучению сотрудников, укрепляется корпоративная культура. Создается кадровый резерв ракетно-космической отрасли – всего было подано 1320 заявок от руководителей разного уровня организаций отрасли, в итоге будет отобрано 200 человек, которые пройдут обучение в Корпоративной Академии Госкорпорации "Роскосмос". Успешно прошла первая отраслевая Спартакиада и первый корпоративный чемпионат "Молодые профессионалы Госкорпорации "Роскосмос" по стандартам WorldSkills, формируются новые методики и стандарты работы с человеческим капиталом.

Госкорпорация "Роскосмос" благодарит всех, кто любит космос, за внимание к космической деятельности России и поздравляет с Новым годом и Рождеством! Радости и удачи, счастья и здоровья вам и вашим близким! Юбилейный год, год полета Юрия Гагарина, завершается и начинается новый, 2017 год. Мы объявляем его ГОДОМ ПЕРВОГО СПУТНИКА. 4 октября исполнится 60 лет с начала космической эры человечества – в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли. Мы верим в космос и говорим: "ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!".