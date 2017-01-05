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Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112 лет со дня образования

06.01.2017 РИА Новости 55 0
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АПЛ К-442 "Челябинск"
Атомный подводный ракетный крейсер Тихоокеанского флота К-442 "Челябинск" в Вилючинске. Сентябрь 2011 года
Источник: Денис Мокрушин / twower.livejournal.com

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 112-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота, прошли на Корабельной набережной Владивостока, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"Ветераны-подводники и представители командования ТОФ возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок. Здесь же состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал запаса Александр Конев, затем перед военными моряками выступили замкомандующего ТОФ вице - адмирал Андрей Рябухин и ветераны подводного флота", - сообщил Матвеев.

Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905 году был создан первый в России "отряд миноносцев", приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве.

Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи Российской Федерации.


Источник: Инфографика РИА Новости
05.01.2017
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Страны
Россия
Проекты
ТОФ

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