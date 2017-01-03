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В 2016 г. ракетчики Черноморского флота выполнили стрельбы противокорабельным комплексом "Бастион"

04.01.2017 Интерфакс-АВН 33 0
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Утес
Береговой ракетный дивизион "Утес" в Крыму
Источник: Владимир Пасякин / РГ

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2016 году части ракетных войск и артиллерии Черноморского флота (ЧФ) провели более 100 тактических учений и тренировок, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.


"Успешно выполнена практическая ракетная стрельба по морской цели противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", артиллерийские стрельбы комплексом "Берег", - уточнил он.


По его словам, "подразделения артиллерийского полка, отдельной бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны ЧФ выполнили более 450 огневых задач". Большая часть упражнений оценена на "хорошо" и "отлично".


Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" c унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой 3М55 "Яхонт" разработан и производится в НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетной вооружение").


В НПО машиностроения помимо принятого на вооружение российской армии мобильного противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" разработан его шахтный вариант. Предполагается, что он будет развернут в Крыму.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3M-55
Бастион
Х-61 Яхонт
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ЧФ

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