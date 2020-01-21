Ракетные засады России: NI похоронило американский флот

The NI: ракетные «засады» России похоронят авианосцы США

Намерение России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для создания «засад» на авианосцы противника представляет угрозу для флота США, пишут американские СМИ. Они назвали серьезной опасностью противокорабельныe крылатыe ракеты П-800 «Оникс» и передвижной береговой ракетный комплекс «Бастион».

Американскиe военные аналитики назвали планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для cоздания «засад» на авианосцы противника угрозой для ВМС США. Об этом говорится в материале The National Interest под заголовком «Покойтесь c миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады».

По мнению авторов материала, особую опасность несут в себе российские противокорабельныe крылатыe ракеты П-800 «Оникс», которые способны уничтожать суда противника на расстоянии до 300 км.

Обнаружить цель им помогут сторожевые корабли, в частности, патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Он будет передавать координаты передвижному береговому ракетному комплексу «Бастион», уточнили аналитики.

Идея в том, что «Бастион» с выключенными радарами будет скрытно занимать новые позиции, затем получать данные о надводной цели и наносить ракетные удары, пояснили в издании.

Корабль «Василий Быков» был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Его спустили на воду в 2017 году и приняли в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Всего планируется построить пять таких кораблей. Этот корвет способен развивать скорость до 30 узлов. Он вооружен артиллерийской установкой, средствами противовоздушной обороны и пулеметами.

Ракетный комплекс «Бастион» предназначен для уничтожения различных типов надводных кораблей. Он может быть применен в условиях огневого и радиоэлектронного подавления, защищая побережье протяженностью около 600 км. Российские «Бастионы» несут боевое дежурство в Крыму, на Камчатке и в Калининградской области. На сегодняшний день на вооружении российского ВМФ находится более 40 таких систем.

Что касается противокорабельного комплекса П-800 с ракетой «Оникс», его разработка началась в 1982 году, а на вооружение он был принят в 2002 году. Этим комплексом вооружают надводные корабли и подлодки. В частности, эти ракеты несет на борту головная многоцелевая субмарина проекта 885 «Северодвинск".

Как отмечает производитель, в экспортном варианте «Оникса» - ракете «Яхонт», которая отличается от базового некоторыми особенностями конструкции и характеристиками - предельная дальность стрельбы на сегодняшний день составляет 300 км.

Максимальная скорость ракеты достигает 2,5 скорости звука на большой высоте, а масса обычной боевой части оценивается в 250 кг.

В НПО машиностроения также сообщали о планах улучшить характеристики «Оникса». Впрочем, там не уточняли, о каких именно параметрах идет речь. "Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса", - говорил ТАСС 13 сентября прошлого года представитель компании.

Примерно через две недели после этого два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили, что НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.

Как подчеркнул источник, эта ракета оборудована усовершенствованной системой управления и способна с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели. Кроме того, в модифицированной версии удалось повысить защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, обратил внимание собеседник агентства.

Через два дня после этого, 27 сентября, телеканал «Звезда» опубликовал кадры пуска «Оникса». Тогда эту ракету впервые испытали с помощью берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России.

По сообщению телеканала, полет прошел штатно: ракета успешно поразила мишень, которая располагалась в 200 км от берега в акватории Чукотского моря. За безопасностью учений следили порядка десяти боевых кораблей ТОФ и самолеты морской авиации. Военнослужащих вместе с техникой доставили к месту учений на десантном корабле.

Кристина Сизова