Ракетные засады России: NI похоронило американский флот

The NI: ракетные «засады» России похоронят авианосцы США
Намерение России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для создания «засад» на авианосцы противника представляет угрозу для флота США, пишут американские СМИ. Они назвали серьезной опасностью противокорабельныe крылатыe ракеты П-800 «Оникс» и передвижной береговой ракетный комплекс «Бастион».
Американскиe военные аналитики назвали планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для cоздания «засад» на авианосцы противника угрозой для ВМС США. Об этом говорится в материале The National Interest под заголовком «Покойтесь c миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады».
Обнаружить цель им помогут сторожевые корабли, в частности, патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Он будет передавать координаты передвижному береговому ракетному комплексу «Бастион», уточнили аналитики.
Идея в том, что «Бастион» с выключенными радарами будет скрытно занимать новые позиции, затем получать данные о надводной цели и наносить ракетные удары, пояснили в издании.
Корабль «Василий Быков» был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Его спустили на воду в 2017 году и приняли в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Всего планируется построить пять таких кораблей. Этот корвет способен развивать скорость до 30 узлов. Он вооружен артиллерийской установкой, средствами противовоздушной обороны и пулеметами.
Ракетный комплекс «Бастион» предназначен для уничтожения различных типов надводных кораблей. Он может быть применен в условиях огневого и радиоэлектронного подавления, защищая побережье протяженностью около 600 км. Российские «Бастионы» несут боевое дежурство в Крыму, на Камчатке и в Калининградской области. На сегодняшний день на вооружении российского ВМФ находится более 40 таких систем.
Что касается противокорабельного комплекса П-800 с ракетой «Оникс», его разработка началась в 1982 году, а на вооружение он был принят в 2002 году. Этим комплексом вооружают надводные корабли и подлодки. В частности, эти ракеты несет на борту головная многоцелевая субмарина проекта 885 «Северодвинск".
Максимальная скорость ракеты достигает 2,5 скорости звука на большой высоте, а масса обычной боевой части оценивается в 250 кг.
В НПО машиностроения также сообщали о планах улучшить характеристики «Оникса». Впрочем, там не уточняли, о каких именно параметрах идет речь. "Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса", - говорил ТАСС 13 сентября прошлого года представитель компании.
Примерно через две недели после этого два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили, что НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.
Как подчеркнул источник, эта ракета оборудована усовершенствованной системой управления и способна с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели. Кроме того, в модифицированной версии удалось повысить защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, обратил внимание собеседник агентства.
По сообщению телеканала, полет прошел штатно: ракета успешно поразила мишень, которая располагалась в 200 км от берега в акватории Чукотского моря. За безопасностью учений следили порядка десяти боевых кораблей ТОФ и самолеты морской авиации. Военнослужащих вместе с техникой доставили к месту учений на десантном корабле.
Кристина Сизова