Вражеские беспилотники убьют "Репеллентом"
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Система "Репеллент" (НТЦ РЭБ)
Источник: www.ntc-reb.ru
Мобильная система радиоподавления откроет сезон охоты на дронов-разведчиков
Российская армия получит уникальный подвижный комплекс, уничтожающий или подавляющий миниатюрные беспилотные летательные аппараты, размер которых не превышает нескольких десятков сантиметров при весе в несколько килограммов. Система "Репеллент", разработанная Научно-техническим центром радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ), самостоятельно обнаружит и обезвредит дроны-разведчики, подавив их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами, а также выведет из строя пункты управления, оставив их без навигации и телеметрии. При этом уникальный комплекс РЭБ прикрывает не только стационарные объекты (военные базы, аэродромы, парки военной техники), но и войска на поле боя.
"Репеллент" благодаря уникальной сверхчувствительной станции радиотехнической разведки способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью в плохую погоду. "Репеллент" - это достаточно большое изделие, вес которого более 20 т. При этом комплекс способен работать даже в самых сложных арктических условиях при температуре ниже минус 45 градусов и сильном ветре.
- В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки, - рассказал "Известиям" генеральный директор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян. - Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей.
Комплекс выполнен на базе трехосного грузовика "МАЗ-6317", на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. В ее верхней части установлено сердце комплекса - станция радиотехнической разведки и постановки помех, а также камера кругового обзора.
Пункт управления "Репеллента" спрятан в бронированный кунг, расположенный в задней части грузовой платформы. За счет собственной системы жизнеобеспечения он защищает находящихся внутри военнослужащих не только от пуль, но и от химического и бактериологического оружия. Внутри модуля установлено автоматизированное рабочее место оператора комплекса, напоминающее обычный офисный стол. На двух мониторах специалист видит радиоэлектронную обстановку в районе действия комплекса, обнаруженные беспилотники, а также вид помех (прицельные или заградительные), направленных на них.
- Малоразмерные беспилотные летательные аппараты в современных войнах не только ведут аэроразведку, отправляя на пункты управления фотографии местности, но и корректируют огонь артиллерии малой дальности, - рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Олег Желтоножко. - Из-за их небольших размеров они неуязвимы для стандартных средств ПВО. Бороться же против целой стаи таких беспилотников возможно, только заглушая их каналы управления и спутниковой навигации мощными радиопомехами. Но сигнал управления беспилотниками очень слабый, и современные комплексы радиотехнической разведки, к примеру "Автобаза" или "Москва", просто не смогут их обнаружить и локализовать.
По словам эксперта, среди зарубежных систем РЭБ, борющихся с миниатюрными летающими дронами, можно назвать стационарную AUDS британская фирмы Blighter Surveillance System. Однако она способна глушить беспилотники только на расстоянии не более 2,5 км.
Алексей Моисеев
29.12.2016
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