"Ту-154 не уступает западным аналогам"
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Постройка Ту-154 для МО РФ, 2009 г.
Источник: ru.wikipedia.org
Разбившийся Ту-154 проходил капитальный ремонт в 2014 году
Потерпевшему у берегов Сочи крушение самолету Минобороны Ту-154 было 33 года. Главный редактор отраслевого издания "Авиа.ру" Роман Гусаров объяснил "Газете.Ru", можно ли эксплуатировать самолеты более тридцати лет, почему он был снят с производства и с чем связан тот факт, что на Ту-154 продолжает летать Минобороны.
- Является ли возраст самолета поводом для беспокойства? Самолету, разбившемуся у берегов Сочи, было 33 года.
- Ресурс исчисляется в летных часах. Самолеты летают и по 40 лет. Этот Ту-154 налетал всего 7 тыс. часов. В 2014 году прошел капитальный ремонт на заводе в Самаре. Он использовался от случая к случаю.
Он не летал интенсивно, как в коммерческой авиации. Там налет составляет до 3,5 тыс. часов в год.
- Как можно охарактеризовать Ту-154 в эксплуатации?
- Это самый массовый самолет советского периода, который поднял нашу гражданскую авиацию. Самолетов было выпущено много, они летали с высокой частотой не только в СССР, но и за рубежом. За эти годы его конструкция была настолько "вылизана", что там не осталось никаких недоработанных углов. Все болячки, "детские болезни" были доработаны.
В этом отношении возраст самолета даже плюс. Он понятен и производственникам, и эксплуатантам.
Все было четко отлажено, поэтому он и получил широкое распространение.
Самолет Ту-154 взлетел в 1968 году. Ему уже много лет. Однако если мы посмотрим на западные аналоги, например Boeing 747, то его производство началось в 1969 году. И ничего, летает до сих пор. То есть сама дата первого полета по большому счету не играет роли, если самолет продолжает модернизироваться и соответствует современным требованиям.
Я недавно летел из Минска в Москву на Ту-154 белорусскими авиалиниями. Салон не такой современный, как у Boeing и Airbus, но в полете вполне надежный. Тот факт, что президент Словакии до сих пор летает на Ту-154, говорит в его пользу.
- Но у Ту-154 было много катастроф тем не менее. Это о чем-то говорит?
- Нельзя считать количество катастроф. Надо это перекладывать на количество летных часов. Если выпущены два самолета и они стоят на земле, то у них, конечно, будет меньше катастроф, чем у тысячи самолетов, активно эксплуатирующихся.
Если аварии и катастрофы переложить на общий налет этих самолетов, то он не уступает западным аналогам.
А если оттуда еще и вычесть те происшествия, которые не связаны с техникой, то смотрятся они вполне достойно.
Посмотрим на недавние происшествия и катастрофы с участием Ту-154: самолет польского президента Леха Качиньского в 2010 году - ошибка пилота, катастрофа под Донецком в 2006 году - ошибка пилотирования: пытался перепрыгнуть грозовой фронт, набрал слишком большую высоту и попал в штопор.
- А как же авиакатастрофа в Сургуте в 2011 году?
- А там, согласно отчету МАК, был не сделанный вовремя ремонт, это тоже человеческий фактор.
- Почему Ту-154 сняли с производства?
- Если конструкция удачная, то ее можно долго модернизировать: создавать новую авионику, двигатель. Но Ту-154 исчерпал весь модернизационный потенциал.
Его компоновка не выдерживает современных требований по таким параметрам, как расход топлива, выбросы вредных веществ и уровень шума.
Всего лишь три вещи, которые привели к выводу, что нет смысла его дальше модернизировать. Но он продолжал выпускаться в единичных версиях до последнего времени - Ту-154М для Минобороны.
- Зачем Минобороны использовало морально устаревший самолет?
- Потому что самолет надежный, конструкция известна и понятна. В эксплуатации неприхотливый.
А то, что он ест топлива больше, чем современные самолеты, так Минбороны не конкурирует ни с кем, это не рынок гражданской авиации.
Им главное - надежность в выполнении задачи, поэтому этот самолет устраивал Минобороны. Простота и надежность перевешивала расход топлива.
- Могли ли быть сложности с комплектующими для Ту-154? Ведь их серийное производство давно закончилось.
- Ту-154 еще достаточно много. Сложностей с комплектующими быть не может, так как, если Минобороны имеет контракт и поставщик вовремя не поставит комплектующие, это приведет к судебным разбирательствам и большим штрафам. Без нужного комплектующего самолет не допустят к полету.
У Минобороны всегда свои склады запчастей. Это не гражданская авиация, которая работает на рынке. Они покупают самолет и сразу к нему комплектующие. Да и если бы были проблемы с запчастями, то все бы отказались от этого самолета.
- Является ли аэропорт Сочи сложным в плане пилотирования?
- Нормальный аэропорт. Есть тысячи более сложных аэропортов, чем Сочи. Не более сложный, чем другие аэропорты, которые находятся в предгорье. Особенно если взлетаешь в сторону моря, то какие сложности? Погода была летная.
Елена Платонова
26.12.2016
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