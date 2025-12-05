"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)



Германский танк Leopard 2A5. Источник: primeportal.net Германский танк Leopard 2A5. Источник: primeportal.net

Для обороны Швеции решающее значение сыграют тяжелые вооружения. Aftonbladet в деталях познакомилась с одним из самых грозных типов шведского оружия. Со шведской сталью.

После 25 лет разоружения танки возвращаются, все так же оставаясь королями на поле боя.

Мы познакомились со шведскими "Леопардами 2" - одной из самых смертоносных машин, когда-либо ездивших по земле. "Вступая в бой, они обеспечивают победу", - заявляет майор Роберт Ярл.

Сила залпа из гладкоствольной танковой пушки ощущается буквально как удар молота в грудь, хотя мы и находимся на расстоянии нескольких десятков метров от наступающего танка.

Дизельный мотор ревет, гусеницы ползут вверх на гряду, башня угрожающе поворачивается в сторону цели. Выстрел сопровождается таким грохотом, что барабанные перепонки вибрируют, хотя они защищены берушами и наушниками Peltor. Stridsvagn 122, шведская версия немецкого "Леопарда 2А5", впечатляет. Это один из самых тяжеловооруженных и хорошо защищенных танков в мире.

Он весит 62 тонны, развивает скорость до 70 км/ч и оснащен мощной 120-миллиметровой пушкой, способной поражать цели на расстоянии до 4 км. При езде по пересеченной местности он потребляет около 50 л дизельного топлива на одну милю.

"Этот танк - определенно гигант на поле боя. В вооруженных столкновениях часто есть стремление применить танки, которые становятся решающим фактором. Танковые батальоны способны занимать доминирующую позицию на поле боя. Вступая в бой, такой танк обеспечивает победу", - говорит майор Роберт Ярл (Robert Jarl), уходящий в отставку с поста командующего танковой ротой в Вартофте.

От такого бронированного кулака не скроешься. У командира танка и стрелка есть тепловые прицелы, позволяющие различить лица врагов в полной темноте на расстоянии 1,5 км.

"В тепловом спектре трудно спрятаться, человек всегда излучает тепло. В сущности, в темноте даже лучше видно. Поскольку тепловые прицелы есть и у командира, и у стрелка, возникает ситуация "hunter-killer": пока ведется стрельба по одной цели, в башне непрерывно идет процесс поиска новых", - рассказывает Роберт Ярл.

Бьет без промаха

Цель фиксируется при помощи лазера, так что пушка в принципе бьет без промаха: точность стрельбы по подвижной цели составляет примерно 98% на расстоянии в 2 км, по словам Роберта Ярла.

"По нашему опыту, побеждает тот, кто первым стреляет и попадает. Все очень просто. Вот к чему надо стремиться - к нанесению первого удара. Найти противника, прежде чем он найдет нас. Перехитрить его, поставить в положение, в котором ему не удастся выжить".

Роберт Ярл рисует картину идеальной атаки одиннадцати танков своей роты.

"В случае локального превосходства в силе мы занимаем всю местность в поле зрения. Речь не об одиннадцати отдельных машинах, а об одной с одиннадцатью дулами, нацеленными во всех направлениях, так, чтобы в захваченном пространстве всегда чувствовался избыток силы. А те области, которые мы не можем занять при помощи танковых пушек и тепловых прицелов, обстреливаются другими оружейными системами, и враг не может там оставаться, он вынужден перемещаться. По моему мнению, тот, кто делает все это одновременно, непобедим. Было бы очень хорошо достичь такого уровня при всех наших разногласий и с учетом реального противника. Это очень желательно, в этом и заключается искусство войны", - говорит Роберт Ярл.

Запад ликвидировал танки

У Швеции имеются 120 танков модификации "Леопард 2А5". В ближайшие восемь лет 88 танков обновят, в частности, снабдят современными системами управления.

В нынешних обстоятельствах это довольно большое количество, ведь после 1990 года страны Западной Европы практически отказались от танковых сил.

США, Великобритания, Германия, Франция, Италия вместе владеют сегодня меньшим количеством танков, чем стояло на вооружении одной только Франции в 1990 году.

Танки дороги, а в войне против подпольщиков, подобных тем, с какими западные страны столкнулись в Афганистане и Ираке, польза от них минимальна. В миротворческих операциях танки тоже почти бессмысленны: о какой безопасности может идти речь, если миротворцы прибыли на машинах войны.

Нидерланды избавились от всех своих танков. Великобритания уменьшила их количество на 41%, и сегодня имеет лишь 227 старых "Челленджеров 2", которые будут пригодны для использования не дольше 2035 года. США не разрабатывают танков нового поколения, а лишь модернизируют имеющиеся "Абрамсы", которые останутся на вооружении по крайней мере до 2050 года.

Германия делает небольшие шаги в противоположном направлении и планирует осовременить стоящие в ангарах "Леопарды" и увеличить их количество с 225 до 320 штук.

Доминируют на Украине

Хотя Stridsvagn 122 эксплуатируются шведской армией вот уже 20 лет, они по-прежнему остаются одной из самых современных моделей, доступных в мире.

Но война на Украине прекратила стратегическую паузу, царившую после распада Советского Союза.

В Европе снова бушует война с применением тяжелой техники. Танки вернулись, и они опять доминируют на поле битвы. По словам американского эксперта по вопросам обороны Филипа А. Карбера (Philip A Karber) из Фонда Потомак, к лету 2015 года Россия ввела на Украину более 600 танков, и они применяются в боях со стороны сепаратистов. Новейших Т-90 немного, но они оказывают разрушительное воздействие. Когда они участвуют в боях, правительственные войска несут вдвое большие потери, чем обычно, и нет никаких доказательств того, что им удалось подбить хотя бы один такой танк. Карбер лично побывал на украинских фронтах.

Он встретил множество солдат противотанковых подразделений, которые жаловались на русский "магический щит". Новейшие российские танки отслеживают ракеты при помощи радаров и защищаются, выводя из строя системы управления ракет градом пуль.

"Революционный" танк в России

Но это еще не все. В отличие от Запада, Россия разработала принципиально новый танк - Т-14 "Армата".

Об эффективности этого оружия уже предупреждала британская служба внешней разведки.

"Без преувеличения "Армата" представляет собой революционную фазу развития в танкостроительстве за по крайней мере 50 лет", - написал офицер разведки в рапорте, доступ к фрагментам которого получила The Telegraph.

Россия планирует принять на вооружение 2200 танков "Армата", но сейчас вопрос в том, закупка какого количества впишется в военный бюджет.

Роберт Ярл не слишком встревожен.

"Разумеется, технологии не стоят на месте. Но для получения боевого эффекта их надо распространять вширь, что связано со значительными расходами. Промышленность может предлагать передовые технологии, но они не находят применения, как и у противника, с которым может возникнуть конфликт".

Однако украинский урок весьма важен.

"Нам напомнили о том, насколько велика может быть угроза со стороны квалифицированного противника. Речь о прослушке, создании телекоммуникационных помех, применении самолетов, более или менее решающей роли артиллерии. Это давно известные истины, о которых нам напомнили в очередной раз", - говорит Роберт Ярл.

Как на боксерском ринге

Командир танка никогда не сталкивается с врагом лицо к лицу, он лишь направляет на него пушку, наблюдая такую же пушку в ответ. Это чувствуется, когда залезаешь в танк.

"Все еще сильное чувство. Когда я надеваю шлем и защиту, ощущения похожи на то, что чувствуешь, вступая на боксерский ринг. Я - один из старейших действующих офицеров-танкистов в Швеции. И я по-прежнему взвинчен, напряжен, нервничаю. Думаю, спортсмен, пилот или боксер чувствуют то же самое", - описывает Роберт Ярл.

Садясь в танк, он ни капли не сомневается в приказе, который ему предстоит исполнить.

"Я должен его исполнять, потому что у нас - решающая роль. Мы несем на своих плечах тяжкое бремя. Мы знаем, что скоро встретимся с врагом, увидим его. В вооруженных силах полно людей, которые в глаза не видели противника. А у нас есть преимущество, этим мы отличаемся. В человеке пробуждаются соревновательный дух и точность. От того же зависит и собственное выживание", - говорит Роберт Ярл, который покинет свою танковую роту в конце декабря - начале января.

Танки против ракет

Броня российских танков взрывается, уничтожая ракеты врага.

В 1970-е противотанковые ракеты стали настолько эффективными, что превзошли танковые пушки. Так что Советский Союз разработал реактивную броню, которая представляла собой наполненные взрывчаткой стальные контейнеры, установленные на корпусе танка. Когда они детонировали, сила взрыва уходила наружу и уничтожала приближающиеся ракеты, прежде чем они повреждали танк.

Чтобы пробивать реактивную броню, были созданы ракеты с двойным зарядом: первый взрыв активировал реактивную защиту, а второй уничтожал фрагмент брони.

Но русские перешли на следующий этап развития.

Американский эксперт Филип А. Карбер побывал на украинских фронтах и побеседовал с солдатами противотанковых войск, которые жаловались на "магический щит" России. Современные российские танки обнаруживают ракеты при помощи радара и выпускают целый град пуль, который уничтожает систему управления ракет.

По словам майора Роберта Ярла, последние модификации взрывающейся брони стали еще одним значительным шагом вперед.

"Они эффективны прежде всего против противотанковых снарядов и действуют иным образом, нежели мы против пушек. Само собой, чем больше в системе средств защиты, тем она лучше, но это не главная наша цель. Ведь тогда танк становится тяжелее и медленнее, он теряет маневренность. Броня взрывается снаружи, а значит, там не должно быть собственных войск. Создается система, в которой каждый танк действует сам по себе, а мы так не делаем", - комментирует Роберт Ярл.

Танки разных стран

Китай - 6540.

Россия - 2700 + 17500 в запасе (1900 T-72, 450 T-80, 350 T-90).

Индия - 2974 + 1100 в запасе (174 "Арджун", 1950 T-72, 900 T-90).

США - 2384 +3500 (М1 "Абрамс").

Великобритания - 227 ("Челленджер 2").

Франция - 200 ("Леклерк").

Греция - 1374 (170 "Леопард 2A6HEL", 183 "Леопард 2A4", 526 "Леопард 1A4/5", 100 M60A1/A3, 375 M48A5).

Польша - 971 (91 "Леопард 2A5", 142 "Леопард 2A4", 231 PT-91, 505 T-72).

Румыния - 437 (250 T-55, 42 TR-580, 91 TR-85, 54 TR-85 M1).

Испания - 331 ("Леопард 2A4, 2A5").

Германия - 306 ("Леопард 2A6/A7").

Сербия - 212 (199 M-84, 13 T-72).

Италия - 160 ("C1 Арьете").

Кипр - 134 (82 T-80U, 52 AMX-30B2).

Швейцария - 134 ("Леопард 2").

Финляндия - 120 (100 "Леопард 2A4", 20 "Леопард 2A6").

Швеция - 120 ("Леопард 2A5").

Болгария - 80 (T-72).

Хорватия - 75 (M-84).

Португалия - 58 (37 "Леопард 2A6", 21 M60A3 TTS).

Дания - 55 ("Леопард 2A4/A5").

Норвегия - 54 ("Леопард A4").

Босния и Герцеговина - 45 (M60A3).

Австрия - 40 ("Леопард 2A4").

Македония - 31 (T-72A).

Словакия - 30 (T-72).

Чехия - 30 (T-72M4CZ).

Венгрия - 30 (T-72).

Словения - 14 (M-84).

Литва - 3 (T-55).

Бельгия - 0.

Эстония - 0.

Мальта - 0.

Нидерланды - 0.

Ирландия - 0.

Исландия - 0.

Литва - 0.

Число активных танковых батальонов по сравнению с 1990

Германия - 5/74.

Италия - 3/25.

Франция - 3/16.

Великобритания - 3/14.

Европейские силы США - 1,5 (25).

Stridsvagn 122

Длина: 7,772 м (корпус), 9,97 м (с направленной вперед пушкой).

Ширина: 3,78 м.

Высота: 3,12 м.

Клиренс: 0,5 м.

Боевая масса: 62 тонны.

Л. с. на тонну: 24,19 л. с./т.

Давление на грунт: 9,4 Н/см2.

Преодолеваемый брод: 1,2 м.

Преодолеваемая стенка: 1,1 м.

Преодолеваемый ров: 3 м

Наклон: 60%.

Боковой наклон: 30%.

Тормозная система: ABC.

Оборудование для работы в темноте: пассивная инфракрасная система наведения.

Двигатель: турбинный дизель MTUV-12 с жидкостным охлаждением, 1500 л. с. на 2600 оборотах.

Максимальная скорость: 70 км/ч (по шоссе).

Максимальный запас хода: 550 км.

Объем топливного бака: 1200 л.

Экипаж: четыре человека.

Вооружение: 120-миллиметровая гладкоствольная пушка Rheinmetall L/44 (42 снаряда), два 7,62-миллиметровых пулемета, восемь дымовых пушек.

Никлас Вент (Niclas Vent)