Финский "Хорнет" стал поистине многофункциональным боевым самолетом



Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии

Источник: militaryparitet.com Истребитель F/A-18 Hornet ВВС ФинляндииИсточник: militaryparitet.com

Последний истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии проходит модернизацию на середине жизненного цикла (Mid-Life Upgrade 2) на объекте компании Patria, где устанавливаются аппаратные и системные изменения для расширения возможностей применения оружия "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Отмечается, что самолет будет сдан по графику и в рамках выделенных средств, в свою очередь, командование ВВС поблагодарило компанию за хорошую работу по данной программе. Эти работы выполнены на всех 62 самолетах этого типа, имеющихся в составе военной авиации Финляндии.

В частности, истребители получили многофункциональную систему передачи данных LINK 16, новые жидкокристаллические дисплеи, новую версию ракет воздушного боя AIM-120, мощные системы высокоточного оружия JDAM, JSOW и JASSM, подвесную прицельную станцию Litening, обновления программного обеспечения для интеграции новых типов боеприпасов.