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Финский "Хорнет" стал поистине многофункциональным боевым самолетом

26.12.2016 Военный паритет 76 0
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F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии
Источник: militaryparitet.com

Последний истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии проходит модернизацию на середине жизненного цикла (Mid-Life Upgrade 2) на объекте компании Patria, где устанавливаются аппаратные и системные изменения для расширения возможностей применения оружия "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Отмечается, что самолет будет сдан по графику и в рамках выделенных средств, в свою очередь, командование ВВС поблагодарило компанию за хорошую работу по данной программе. Эти работы выполнены на всех 62 самолетах этого типа, имеющихся в составе военной авиации Финляндии.

В частности, истребители получили многофункциональную систему передачи данных LINK 16, новые жидкокристаллические дисплеи, новую версию ракет воздушного боя AIM-120, мощные системы высокоточного оружия JDAM, JSOW и JASSM, подвесную прицельную станцию Litening, обновления программного обеспечения для интеграции новых типов боеприпасов.

24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
AMRAAM
F-18
JASSM
Компании
Patria

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