Финляндия официально выбрала истребитель F-35A

10 декабря 2021 года правительство Финляндии официально объявило о выборе американского истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II в тендере по программе HX на перспективный истребитель для замены в военно-воздушных силах Финляндии истребителей Boeing F/A-18C/D Hornet, и уполномочило Командование тылового обеспечения Сил обороны Финляндии подписать с правительством США контракт на закупку самолетов. Ранее о выборе истребителя F-35A в тендере по программе HX уже сообщала финская пресса.

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (с) Lockheed Martin

Согласно заявлению финского правительства, должны быть закуплены 64 истребителя F-35A в модификации Block 4. Закупка будет произведена по процедуре межправительственного соглашения с США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Первые самолеты должны быть поставлены в 2025 году и будут использоваться для обучения личного состава в США, начало поставок F-35A собственно в Финляндию намечено на 2026 год, а в 2028-2030 годах должна быть произведена полная замена истребителей F/A-18C/D на F-35A.

Самолеты закупаются с пакетом вооружения, включающим управляемые ракеты AMRAAM и Sidewinder класса "воздух-воздух", управляемые авиационные бомбы SDB I, SDB II и JDAM, а также крылатые ракеты JSM и JASSM-ER. Закупка управляемого вооружения будет производиться до конца 2035 года.

Общий бюджет закупочной программы НХ определен в 10 млн евро, из которых 9,4 млрд составит собственно стоимость закупки, а 579 млн евро - пятилетние зарезервированные распределенные (видимо, налоговые) платежи. Стоимость непосредственно контракта составит 8,378 млрд евро, в том числе стоимость собственно самолетов - 4,703 млрд евро, стоимость ракет AMRAAM и Sidewinder класса "воздух-воздух" - 754,6 млн евро (как можно понять, в контракт не входит), стоимость наземного оборудования, запасных частей и расходных материалов, обучения личного состава, учебного оборудования, других услуг, а также услуг по поддержке и техническому обслуживанию на период до конца 2030 года - 2,92 млрд евро, стоимость создания наземной инфраструктуры - 777 млн евро. Еще 823,8 млн евро зарезервированы для закупки управляемого вооружения класса "воздух-поверхность" и для возможных модификаций и дополнений к контракту. Годовые расходы на содержание парка истребителей F-35A определены в 254 млн евро.

Контракт включает встречные оффсетные контрактации с американской стороны, включая "крупномасштабное" производство передней части фюзеляжа F-35 в Финляндии, производство ряда конструктивных элементов планера, а также испытаний и технического обслуживания оборудования. Кроме того, Финляндии был предложен проект окончательной сборки двигателей Pratt & Whitney F135 для ее самолетов F-35A.

Со стороны bmpd напомним, что в рамках тендера по начатой в 2015 году программе НХ предполагалась закупка для ВВС Финляндии 64 новых истребителей для замены 62 находящийся сейчас на вооружении самолетов F/A-18C/D Hornet. Ответы на запрос предложений по программе НХ к февралю 2018 года подали пять поставщиков истребителей, в итоге и составивших список участников тендера, с предложенями самолетов Lockheed Martin F-35А Lightning II, Boeing F/A-18E/F Super Hornet (предлагалась комбинация из 50 F/A-18E/F и 14 EA-18G Growler), Eurofighter Typhoon серии Тranche 4 (представлялся ВАЕ Systems), Dassault Rafale серии F4 и Saab JAS-39E/F Gripen NG (последние предлагалисьь в комбинации с двумя самолетами ДРЛО и управления Saab GlobalEye).

Все пять предложенных типов самолетов прошли демонстрационные испытания в Финляндии по проекту HX Challenge 2020 в январе-феврале 2020 года. До того в июне 2019 года истребители F-35A ВВС США совершили отдельный демонстрационный визит в Финляндию.

По нашему мнению, выбор Финляндии в пользу F-35A по программе НХ был предопределен, отражая, в том числе, нарастающие в Финляндии тенденции в пользу укрепления военно-политических связей с США. Ранее в этом году выбор в пользу закупки истребителей F-35A был сделан Швейцарией.

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II с опознавательными знаками ВВС Финляндии (с) Lockheed Martin

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