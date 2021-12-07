Финляндия, видимо, приобретет американские истребители F-35A

Как сообщила 5 декабря 2021 года финская газета "Iltalehti" со ссылкой на "несколько источников в сфере внешней политики и безопасности", Силы обороны Финляндии выбрали американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II в тендере по программе HX на перспективный истребитель для замены в военно-воздушных силах Финляндии истребителей Boeing F/A-18C/D Hornet. Министерство обороны Финляндии поддерживает выбор F-35A.

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (военный номер 15-5189) из состава 308-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного крыла ВВС США на финской авиабазе Пирккала во время демонстрационных испытаний HX Challenge 2020 по программе НХ выбора перспективного истребителя для ВВС Финляндии, 10.02.2020 (с) ВВС США

Согласно информации газеты, в том случае, если предложение финских вооруженных сил и министерства обороны о выборе F-35A будет поддержано правительством Финляндии, то оно будет утверждено в течении примерно десяти дней, и официальное объявление правительства о выборе F-35A последует "до Рождественской недели".

Сообщается, что выбор Сил обороны Финляндии основан как на качественных характеристиках F-35A, так и на планируемом его долгом сроке службы, поскольку страны-эксплуатанты этого истребителя обязались развивать и поддерживать машину до 2060-х годов.

Со стороны bmpd напомним, что в рамках тендера по начатой в 2015 году программе НХ предполагается закупка для ВВС Финляндии 64 новых истребителей для замены 62 находящийся сейчас на вооружении самолетов F/A-18C/D Hornet. Поставка новых истребителей спланирована на 2025-2030 годы. Требования по программе НХ включают общий закупочный бюджет в размере не более 10 млрд евро (как можно судить, без учета стоимости вооружения), и суммарные годовые эксплуатационные расходы парка в размере не более 250 млн евро.

Ответы на запрос предложений по программе НХ к февралю 2018 года подали пять поставщиков истребителей, в итоге и составивших список участников тендера, с предложенями самолетов Lockheed Martin F-35А Lightning II, Boeing F/A-18E/F Super Hornet (предлагалась комбинация из 50 F/A-18E/F и 14 EA-18G Growler), Eurofighter Typhoon серии Тranche 4 (представлялся ВАЕ Systems), Dassault Rafale серии F4 и Saab JAS-39E/F Gripen NG (последние предлагалисьь в комбинации с двумя самолетами ДРЛО и управления Saab GlobalEye).

Все пять предложенных типов самолетов прошли демонстрационные испытания в Финляндии по проекту HX Challenge 2020 в январе-феврале 2020 года. До того в июне 2019 года истребители F-35A ВВС США совершили отдельный демонстрационный визит в Финляндию.

По нашему мнению, выбор Финляндии в пользу F-35A по программе НХ был предопределен, отражая, в том числе, нарастающие в Финляндии тенденции в пользу укрепления военно-политических связей с США. Ранее в этом году выбор в пользу закупки истребителей F-35A был сделан Швейцарией.