Сравнительные испытания HX Challenge 2020 в рамках финского тендера на новые истребители

В Финляндии продолжается конкурсная программа HX Challenge 2020 сравнительных испытаний пяти предварительно отбранных типов самолетов в рамках тендера НХ на новый истребитель для финских ВВС, призванный в период 2025-2030 годов заменить ныне состоящие на вооружении 62 истребителя Boeing F/A-18C/D Hornet.

На испытания каждого из пяти типов истребителей в ходе HX Challenge 2020 отводится семь рабочих дней. Утвежденный график испытаний:

· Eurofighter Typhoon: 9 - 17 января 2020 года· Dassault Rafale: 20 - 28 января 2020 года

· Saab JAS-39E Gripen: 29 января - 6 февраля 2020 года

· Lockheed Martin F-35A Lightning II: 7 - 17 февраля 2020 года

· Boeing F/A-18E/F Super Hornet: 18 - 26 февраля 2020 года

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в HX Challenge 2020: третий пошел, но как-то неуверенно

В продолжение темы и во многом благодаря коллеге nikesan :

20-28 января [в Финляндии] прошел второй этап испытаний HX Challenge 2020 с французскими машинами. На испытания в Пирккалу прибыли двухместный многоцелевой Rafale F3R ВВС Франции и одноместная версия будущего истребителя Rafale F4. Именно его и предложила Dassault Aviation на конкурс по программе HX с началом производства в 2025 году.

Двухместный Dassault Rafale F3R

Одноместный Dassault Rafale F4.

Внешне разницу обнаружить сложно, главное отличие у них в новой радиоэлектронике. Кроме расширенных сетевых возможностей и систем радиоэлектронной борьбы версия F4 включает в себя возможность применения УР "воздух-воздух" MICA NG и высокоточных боеприпасов AASM (Armement Air-Sol Modulaire) Hammer калибра 1000 кг. Следующая версия Rafale F5 обещана в Dassault на 2030 год.

Для Финляндии руководство Dassault приготовило щедрые предложения с трансфером технологий локализацией производства и обслуживания Rafale, а также участием в разработке перспективной боевой авиационной системы FCAS (Future Combat Air System, фр. Système de combat aérien futur - SCAF).

Как уже говорилось, французы очень серьезно подготовились к участию. На пресс-конференцию в Пирккалу не поленился приехать посол Серж Томази. Он тепло поприветствовал журналистов, а потом принялся разливаться соловьем, напомнив для начала, что в 1918 году именно французская машина Thulin Typ D (Morane-Saulnier Parasol) стала первым самолетом финской военной авиации. В 1940-х годах Финляндия закупила истребители Morane Saulnier MS406, а в конце 1950-х Fouga CM 170 Magister. Мол, хорошо бы продолжить в том же духе, потому что его страна очень привержена европейской обороне и долгосрочному оборонному сотрудничеству с Финляндией. Можете посмотреть запись пресс-конференции здесь.

Во вторник 28 января французы вернулись домой, а на следующий день начинался третий этап уже для шведов. Но что-сразу пошло не так.

29 января в Пирккале всё-таки выпал снег, и тесты HX Challenge 2020 наконец-то должны были превратиться в настоящие зимние испытания, но в Финляндию отчего-то прилетел только один Gripen.

Ilmavoimat✔@FinnishAirForce

Saabin #HX-ratkaisun testijakso alkoi eilen. Everstiluutnantti Mika Kulkas kertoo videolla Ilmataistelukeskuksen koelentäjien roolista #HXChallenge​ssa. Saabin Magnus Skogberg kuvailee, miksi Gripenit ja GlobalEye olisivat paras kokonaisuus Suomelle. #ilmavoimat #satlsto

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1:36 PM - Jan 30, 2020

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...факт остается фактом - сначала Saab смогла представить на давным-давно проанонсированный конкурс всего лишь один предсерийный Gripen E 39-10, и только на следующий день в Финляндии приземлилась и спарка-демонстратор - Gripen D 39-7 с задней кабиной от E.