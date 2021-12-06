Швейцарское оборонное закупочное ведомство Аrmasuisse 26 ноября 2021 года сообщило, что согласовало с правительством США условия соглашений на закупку для вооруженных сил Швейцарии 36 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II в рамках программы Air2030 (она же Neues Kampfflugzeug - NKF) и пяти американских зенитных ракетных систем (батарей) Raytheon Patriot в рамках программы Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv). Контракты на их закупку заключены по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) в форме обмена письмами LOA (Letters of Offer and Acceptance), с подписанием LOA американской стороной. Как только LOA будут подписаны швейцарской cтороной, соглашения вступят в силу.

Истребители Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС Норвегии (с) ВВС Норвегии

Согласно сообщению Аrmasuisse, финальная согласованная контрактная стоимость закупки составила 6,035 млрд швейцарских франков для самолетов F-35A и 1,987 млрд швейцарских франков для систем Patriot, обменный курс принят в 0,95 швейцарского франка за доллар США.

По стоимости соглашения на закупку самолетов F-35A дается такая разбивка:

• 3,828 млрд швейцарских франков за 36 cобственно самолетов F-35A;

• 1,927 млрд швейцарских франков на логистический пакет, включая наземное оборудование, запасные части, документацию, обучение и техническую поддержку от производителя;

• 107 млн ​​швейцарских франков на боеприпасы;

• 86 млн швейцарских франков для систем обучения, планирования миссий и оценки;

• 82 млн швейцарских франков для покрытия потенциальных технических рисков: F-35A закупаются с той же конфигурацией, что и другие страны, и производитель будет производить самолет, применяя те же стандарты и процедуры, которые использовались для ghjbpdjlcndf более 3000 самолетов. Это означает, что ожидается, что премия за риск будет низкой по сравнению с другими проектами закупок;

• 5 млн швейцарских франков для учета предполагаемого уровня инфляции. Инфляция влияет только на ту часть транзакции, которая связана с прямыми субподрядными заказами в Швейцарии, то есть у компании RUAG.

Аrmasuisse заявило, что с американской стороной по обеим контрактам согласованы встречные оффсетные обязательства в объеме суммарно 4,2 млрд швейцарских франков, в том числе 1 млрд швейцарских франков будут прямыми заказами, размещенными американскими производителями у швейцарских компаний.

Ранее на референдуме 27 сентября 2020 года избиратели Швейцарии незначительным большинством поддержали программы закупки новых истребителей и средств ПВО, с бюджетным лимитом 6 млрд франков для первой программы (6,314 млрд франков с учетом прогнозируемого уровня инфляции по графику платежей до 2031 года) и 2 млрд франков для второй. Таким образом, сейчас Аrmasuisse заявляет, что укладывается в одобренные на референдуме лимиты. Фактически за этим скрывается явное лукавство, поскольку, как видно, самолеты F-35A закупаются практически без вооружения.

Поставка самолетов F-35A и ЗРС Patriot ВВС Швейцарии ожидается в период с 2025 по 2030 годы. Предполагается, что срок службы закупаемых истребителей F-35A в ВВС Швейцарии составит не менее 30 лет, а более вероятно - до 2070 года. Швейцария стала 15-м иностранным заказчиком самолета F-35.

Со стороны bmpd напомним, что 30 июня 2021 года правительство (Федеральный Совет) Швейцарии приняло решение о приобретении для швейцарских вооруженных сил 36 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II в рамках программы Air2030 (NKF) и пяти американских зенитных ракетных систем Raytheon Patriot в рамках программы Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv). Соответствующие решения были представлены для утверждения швейцарскому парламенту.

При этом было заявлено, что оба американских предложения на момент представления в феврале 2021 года были самыми дешевыми среди конткурентов в тендере по данным программам. Стоимость предложения закупки 36 cамолетов F-35A была тогда заявлена 5,068 млрд швейцарских франков (5,47 млрд долл, в итоге в контрактном соглашении она выросла на 1 млрд швейцарских франков), а стоимость предложения закупки пяти ЗРС Patriot составила 1,97 млрд швейцарских франков (2,13 млрд долл). Стоимость жизненного цикла 36 самолетов F-35A на протяжении планируемого 30-летнего срока службы в ВВС Швецарии была оценена в 15,5 млрд франков, что на 2 млрд меньше, чем у следующего по стоимости предложения.

Было сообщено, что по результатом конкурсной оценки в Швейцарии, самолет F-35A набрал 336 баллов, что на 95 баллов больше, чем следующий кандидат. При этом F-35A лидировал в трех из четырех основных критерях требований (эффективность, техническая поддержка, интероперабельность), и уступил только по предложению компенсационного офсетного пакета. Тем не менее, правительство Швейцарии отметило, что компенсация в размере 60 процентов стоимости контракта должна быть "полностью выполнена" не позднее, чем через четыре года после поставки последнего F-35А.

По программе Air2030 (NKF) правительство Швейцарии было намерено закупить от 36 до 40 новых истребителей на сумму до 6 млрд швейцарских франков для замены нынешнего парка боевых самолетов ВВС Швейцарии из 30 истребителей Boeing F/A-18C/D Hornet и 24 истребителей Northrop F-5E/F Tiger II. Одновременно по программе Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv) планируется закупка зенитных ракетных систем средней и большой дальности, на что планировалось израсходовать до 2 млрд швейцарских франков (сейчас Швейцария не имеет таких систем на вооружении).

В июле 2018 года и январе 2020 года Аrmasuisse разослало по программе NKF запросы предложений производителям истребителей четырех типов: Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35А Lightning II. Одновременно по программе Bodluv был разослан запрос предложений относительно приобретения ЗРС Eurosam SAMP/T и Raytheon Patriot.

Сейчас Швейцария предпринимает уже в вторую попытку приобрести новые истребители - после тендера 2009-2011 годов, в котором участвовали самолеты Dassaul Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab JAS-39E Gripen NG. Хотя тогда ВВС Швейцарии по результатам испытаний всех трех типов неофициально склонялись к самолету Rafale, показавшему наилучшие балльные характеристики при сравнительном анализе, однако в ноябре 2011 года правительством Швейцарии был выбран самый дешевый вариант в виде закупки 22 шведских истребителей JAS-39E на сумму 3,1 млрд швейцарских франков. Но на состоявшемся 18 мая 2014 года общенациональном референдуме с небольшим перевесом (53,4%) большинство его участников высказались против программы закупки 22 истребителей JAS-39E, главным образом по экономическим соображениям.

Угроза нового референдума, на котором может быть одобрена (или отвергнута) закупка уже заказанных самолетов F-35A, и за который агитируют противники закупки новых истребителей (во главе c левыми кругами и движением "Швейцария без армии" - GSoA), продолжает нависать и над нынешней швейцарской истребительной программой - считается, что у противников закупки есть еще около года для инициации возможного референдума.