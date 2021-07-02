Швейцария приняла решение приобрести американские истребители F-35A и ЗРС Patriot

30 июня 2021 года правительство (Федеральный Совет) Швейцарии сообщило, что приняло решение о приобретении для швейцарских вооруженных сил 36 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II в рамках программы Air2030 (она же Neues Kampfflugzeug - NKF) и пяти американских зенитных ракетных систем Raytheon Patriot в рамках программы Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv). Соответствующие решения представлены для утверждения швейцарскому парламенту.

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС США во время демонстрации в Швейцарии на авиабазе Пейерн, июнь 2019 года (с) ВВС Швейцарии

Правительство Швейцарии сообщило, что оба американских предложения на момент представления в феврале 2021 года были самыми дешевыми среди конткурентов в тендере по данным программам. Стоимость предложения закупки 36 cамолетов F-35A составляет 5,068 млрд швейцарских франков (5,47 млрд долл), а стоимость предложения закупки пяти ЗРС (батарей) Patriot составляет 1,97 млрд швейцарских франков (2,13 млрд долл). Стоимость жизненного цикла 36 самолетов F-35A на протяжении планируемого 30-летнего срока службы в ВВС Швецарии оценена в 15,5 млрд франков, что на 2 млрд меньше, чем у следующего по стоимости предложения.

Сообщено, что по результатом конкурсной оценки в Швейцарии, самолет F-35A набрал 336 баллов, что на 95 баллов больше, чем следующий кандидат. При этом F-35A лидировал в трех из четырех основных критерях требований (эффективность, техническая поддержка, интероперабельность), и уступил только по предложению компенсационного офсетного пакета. Тем не менее, правительство Швейцарии отметило, что компенсация в размере 60 процентов стоимости контракта должна быть "полностью выполнена" не позднее, чем через четыре года после поставки последнего F-35А.

Правительство напомнило, что на референдуме 27 сентября 2020 года избиратели Швейцарии поддержали программы закупки новых истребителей и средств ПВО, с бюджетным лимитом 6 млрд франков для первой программы и 2 млрд франков для второй.

Cо стороны bmpd напомним, что по программе Air2030 (Neues Kampfflugzeug) правительство Швейцарии было намерено закупить от 36 до 40 новых истребителей на сумму до 6 млрд швейцарских франков для замены нынешнего парка боевых самолетов ВВС Швейцарии из 30 истребителей Boeing F/A-18C/D Hornet и 24 истребителей Northrop F-5E/F Tiger II. Одновременно по программе Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv) планируется закупка зенитных ракетных систем средней и большой дальности, на что планируется израсходовать до 2 млрд швейцарских франков (сейчас Швейцария не имеет таких систем на вооружении).

В июле 2018 года и январе 2020 года швейцарское оборонное закупочное ведомство Аrmasuisse разослало по программе NKF запросы предложений производителям истребителей четырех типов: Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35А Lightning II. Одновременно по программе Bodluv был разослан запрос предложений относительно приобретения ЗРС Eurosam SAMP/T и Raytheon Patriot.

В случае утверждения закупок выбранных в результате тендера самолетов F-35A и ЗРС Patriot швейцарским парламентом в 2022 году, поставку новых истребителей и ЗРС предполагается произвести с 2025 по 2030 годы. Предполагается, что срок службы закупаемых истребителей F-35A в ВВС Швейцарии составит не менее 30 лет, а более вероятно - до 2070 года. Швейцария станет 15-м иностранным заказчиком самолета F-35.

Укажем, что сейчас Швейцария предпринимает уже в вторую попытку приобрести новые истребители - после тендера 2009-2011 годов, в котором участвовали самолеты Dassaul Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab JAS-39E Gripen NG. Хотя тогда ВВС Швейцарии по результатам испытаний всех трех типов неофициально склонялись к самолету Rafale, показавшему наилучшие балльные характеристики при сравнительном анализе, однако в ноябре 2011 года правительством Швейцарии был выбран самый дешевый вариант в виде закупки 22 шведских истребителей JAS-39E на сумму 3,1 млрд швейцарских франков. Но на состоявшемся 18 мая 2014 года общенациональном референдуме с небольшим перевесом (53,4%) большинство его участников высказались против программы закупки 22 истребителей JAS-39E, главным образом по экономическим соображениям.

Угроза нового референдума, на котором после подведения результатов тендера может быть одобрена (или отвергнута) закупка уже выбранных самолетов, и за который агитируют противники закупки новых истребителей (во главе с движением "Швейцария без армии" - GSoA), нависает и над нынешней швейцарской истребительной программой. Выбор американских предложений считается с этой точки зрения весьма рискованным, поскольку может консолидировать в агитации против такой закупки все левые круги.