Американский военпром прибирает к рукам Хельсинки

F-35 заменит в ВВС Финляндии F/A-18 Hornet

Согласно сообщению финского таблоида местные силы обороны выбрали самолет пятого поколения Lockheed Martin в качестве будущего многоцелевого истребителя Финляндии. После очень удачного швейцарского контракта, похоже, F-35 собирается выиграть еще одно соревнование. По словам финской газеты Iltalehti, США предложили Министерству обороны Финляндии F-35 в качестве нового истребителя для финских ВВС.

С заделом на полвека

Ссылаясь на «несколько источников в сфере обороны и внешней политики», «Илталехти» сообщает, что решение о выборе F-35 основано на характеристиках и среди прочего на ожидаемом длительном сроке службы: «Страны – пользователи истребителя обязались эксплуатировать самолет до начала 2060-х годов». Однако ожидается, что публичное объявление с дополнительной информацией о критериях отбора будет сделано в ближайшие 10–15 дней после окончательного решения правительства Финляндии.

Хотя некоторые предпочли бы европейский истребитель, а не американский. Шансы, что предложение по F-35 будет отклонено финским правительством, весьма невелики, считает издание.

“F-35 предоставит Финляндии, как убеждают их американцы, надежный оборонный потенциал для сдерживания агрессии в регионе”

В рамках программы стоимостью 10 миллиардов евро Хельсинки планируют закупить новый многоцелевой самолет для замены F/A-18C/D Hornet. В тендере приняли участие пять кандидатов: F/A-18 Super Hornet от Boeing, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen и предполагаемый победитель – Lockheed Martin F-35.

Традиционно финские ВВС оснащались в 1960–1995 годах истребителями шведского и советского производства. Из трех эскадрилий тактической авиации, фактически являвшейся истребительной авиацией ПВО страны, одна эскадрилья (20 самолетов) оснащалась истребителями советского производства МиГ-21Ф-13 – МиГ-21Бис и две эскадрильи (40 самолетов) – самолетами шведской фирмы Saab – от модификации Saab 35XS до Saab 35FS.

Последние партии самолетов как МиГ-21, так и Saab 35 Draken закуплены в 1974–1975 годах. К середине 90-х оба самолета устарели как физически, так и морально. Согласно сложившейся традиции финские ВВС планировали закупить 40 шведских самолетов Saab JAS 39 «Грипен» и одну эскадрилью оснастить самолетами российского производства МиГ-29 или Су-30 МК. Тем более и те, и другие пришлись по сердцу финским пилотам. Но, как всегда, вмешались американцы и поломали планы финнов, навязав им свои F/A-18C/D Hornet. Hornet – хороший истребитель-бомбардировщик, но как истребитель ПВО он не блещет характеристиками и уступает JAS 39 «Грипену» и Су-30МК. Финнам пришлось смириться и купить не очень нужный самолет.

«Сдерживание агрессора» влетит в копеечку

В октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил возможную продажу вооружений за рубежом. Правительству Финляндии в частности – истребитель F-35 Joint Strike Fighter с ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными боеприпасами класса «воздух-земля» и сопутствующим оборудованием на сметную стоимость 12,5 миллиарда долларов. По данным Агентства сотрудничества в области безопасности обороны, правительство Финляндии запросило закупку 64 истребителей F-35A; 66 двигателей Pratt & Whitney F-135 (64 установленных и 2 запасных) вместе с интересным комплектом вооружения, состоящим среди всего прочего из 500x GBU-53/B Small Diameter Bomb II; 150 тактических ракет Sidewinder AIM-9X Block II + (Plus); 100 тактических ракет AGM-154C-1 Joint Stand Off Weapon (JSOW-C1); 200 совместных ракет повышенной дальности действия «воздух-поверхность» (JASSM-ER) AGM-158B-2; 120 комплектов наведения KMU-556 JDAM для GBU-31; 150 комплектов наведения KMU-572 JDAM для GBU-38/54 вместе с контейнерами для оружия.

«Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны. Предлагаемая продажа F-35 и связанных с ними ракет и боеприпасов предоставит Финляндии, как убеждают их американцы, надежный оборонный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с вооруженными силами США. Предполагаемая продажа заменит уходящие на покой и отработавшие свой ресурс F/A-18 Финляндии и якобы повысит ее возможности самообороны. Финляндия без труда включит эти самолеты в свои вооруженные силы», – сообщили в DCSA.

Подтверждение факта заключения контракта в Финляндии ознаменует собой еще одну победу очень спорного, но пока коммерчески успешного проекта F-35, который, кажется, побеждает всех своих конкурентов в каждом тендере, где принимает участие.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года