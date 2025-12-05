Красов: расширением базы ВМФ в Тартусе Россия возвращает себе утраченные позиции



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие ВМС РФИсточник: Виталий Невар/ТАСС

Сейчас в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расширением базы ВМФ РФ в Тартусе Россия возвращает утраченные позиции и обеспечивает свое присутствие в ближневосточном регионе. Об этом заявил в пятницу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Он поручил Минобороны РФ провести с участием МИД РФ переговоры с сирийской стороной и подписать документ от имени РФ.

"Эта база необходима России для того, чтобы присутствовать в этом регионе", - подчеркнул парламентарий, напомнив, что Сирийская Арабская Республика во все времена была стратегическим партнером Советского Союза и РФ. "В отличие от НАТО Российская Федерации - это гарант безопасности в мире", - продолжил Красов. "Мы в той же Сирии не на словах, а на деле боремся с международным терроризмом, свой профессионализм показывают и ВКС РФ, и корабельные группы ВМФ демонстрируют высокую квалификацию в поддержке вооруженных сил САР в борьбе с терроризмом", - добавил он. "Мы делаем все для того, чтобы многострадальная земля САР очистилась от этой чумы - международного терроризма", - указал политик.

"Когда мы в 90-е годы вообще не проводили учения и одну за одной закрывали свои базы, ту же Камрань (Вьетнам), на Кубе, никого это не заботило, все хлопали в ладоши, - напомнил первый зампред думского комитета. - А когда сейчас мы встали с колен, начинаем активно заниматься подготовкой своих войск, причем делаем это на своей территории, наши предприятия ОПК производят самое современное оружие, ни у одной армии мира такой техники и такого вооружения нет, это кого-то беспокоит". "Но нас беспокоит, что НАТО приближается к нашим границам. Мы же ни к кому не приближаемся, но этими действиями возвращаем ранее утраченные нами позиции, возвращаем свое присутствие в этом регионе", - подытожил он.

На вопрос о сроках проведения переговоров по поводу базы в Тартусе Красов ответил, что он "не предсказатель". "Все-таки это должен быть проработанный документ, который будет устраивать и руководство САР, и РФ", - заключил он.

В начале октября заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что Россия планирует разместить в сирийском Тартусе на постоянной основе военно-морскую базу. Сейчас в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей. Также в провинции Латакия на аэродроме Хмеймим базируется российская авиагруппа.