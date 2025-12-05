Путин заявил, что гонку вооружений разгоняет не Россия и что Москва не собирается в связи с этим втягиваться в траты "не по карману"



Владимир Путин на Обуховском заводе в Петербурге, 19.06.2013г.

Источник: Пресс-служба губернатора Петербурга Владимир Путин на Обуховском заводе в Петербурге, 19.06.2013г.Источник: Пресс-служба губернатора Петербурга

Президент РФ: "Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы"

Россия не намерена разгонять гонку вооружений и тратить на это большие деньги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Президент подчеркнул, что РФ за последние годы сделала необходимые вещи для укрепления своей обороноспособности.

"Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы",- сказал президент.

Он также заявил, что РФ фиксирует, как происходит замена тактического ядерного оружия США в Великобритании, Турции, в Нидерландах.