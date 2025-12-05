Путин заявил, что гонку вооружений разгоняет не Россия и что Москва не собирается в связи с этим втягиваться в траты "не по карману"
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Владимир Путин на Обуховском заводе в Петербурге, 19.06.2013г.
Источник: Пресс-служба губернатора Петербурга
Президент РФ: "Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы"
Россия не намерена разгонять гонку вооружений и тратить на это большие деньги, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.
Президент подчеркнул, что РФ за последние годы сделала необходимые вещи для укрепления своей обороноспособности.
"Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы",- сказал президент.
Он также заявил, что РФ фиксирует, как происходит замена тактического ядерного оружия США в Великобритании, Турции, в Нидерландах.
23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Политолог: Россия проводит разумную и взвешенную оборонную политику
26.12.2016 Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
26.12.2016 "Бореи" с "Булавой": самая эффективная часть российской ядерной триады
26.12.2016 Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
26.12.2016 В СФ заявили, что Россия не будет ввязываться в гонку ядерных вооружений
26.12.2016 Путин назвал рост производительности труда в ОПК взрывным
26.12.2016 Путин удивился словам представителей действующей администрации США о мощи их армии: "Мы с этим и не спорим"
26.12.2016 От "Томагавков" поможет "Искандер"