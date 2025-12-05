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Путин заявил, что гонку вооружений разгоняет не Россия и что Москва не собирается в связи с этим втягиваться в траты "не по карману"

26.12.2016 Интерфакс-АВН 141 0
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Владимир Путин
Владимир Путин на Обуховском заводе в Петербурге, 19.06.2013г.
Источник: Пресс-служба губернатора Петербурга

Президент РФ: "Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы"

Россия не намерена разгонять гонку вооружений и тратить на это большие деньги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Президент подчеркнул, что РФ за последние годы сделала необходимые вещи для укрепления своей обороноспособности.

"Нас всё устраивает, мы полностью реализуем свои планы",- сказал президент.

Он также заявил, что РФ фиксирует, как происходит замена тактического ядерного оружия США в Великобритании, Турции, в Нидерландах.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Великобритания
Нидерланды
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США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

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