Новый беспилотник средней дальности создается в РФ на смену "Форпосту"
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Источник: © Виталий Кузьмин
В отличие от "Корсара", у нового аппарата будет более широкий радиус действия - до нескольких сотен километров, отметил гендиректор ОПК Александр Якунин
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) среднего класса создается в России на смену стоящему на вооружении войск "Форпосту". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (входит в Ростех) Александр Якунин.
"Мы начали работу над новым БЛА средней дальности, который должен прийти на смену "Форпосту". Есть определенные наработки по данной машине. Больше пока, к сожалению, ничего сказать не могу", - сказал Якунин.
Он добавил, что, в отличие от "Корсара", у нового аппарата будет более широкий радиус действия - до нескольких сотен километров.
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата.
БЛА "Корсар" предназначен для решения тактических задач на поле боя. Масса аппарата порядка 200 кг, а размах крыла составляет 6,5 метров. В состав комплекса входит несколько летательных аппаратов, наземный пункт управления, а также другая аппаратура. В перспективе в составе комплекса "Корсар" может появиться еще один беспилотник, отличающийся от имеющегося некоторыми характеристиками.
22.12.2016
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