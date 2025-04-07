Евкуров: РФ делится с дружественными странами уникальным опытом боевых действий

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России накопили уникальный опыт ведения боевых действий, которым делится с армиями дружественных стран. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в день 104-й годовщины образования Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

"В условиях проведения специальной военной операции объем и масштаб задач, решаемых главным управлением, значительно возрос. Это в очередной раз подтверждает необходимость и востребованность органов боевой подготовки", - подчеркнул в своей речи Евкуров, цитату которого привела газета "Красная звезда".

Среди этих задач, отметил замминистра, организация обучения личного состава, боевое слаживание подразделений, подготовка вновь формируемых воинских частей и соединений, подготовка младших специалистов, строительство и совершенствование полигонов, создание учебно-тренировочных средств, разработка уставной и программно-методической литературы.

По словам Евкурова, повысить качество выполнения решаемых задач удалось благодаря развитию системы управления и контроля, а также совершенствованию организационно-штатной структуры органов боевой подготовки. Перспективы совершенствования системы боевой подготовки он видит в развитии применения БПЛА, робототехнических комплексов и искусственного интеллекта.

Кроме того, генерал армии отметил, что "ВС России накоплен уникальный опыт ведения боевых действий, которым в рамках военного сотрудничества с армиями дружественных стран сейчас делится Россия". "Особое внимание главное управление сейчас уделяет подготовке офицерских кадров тактического звена. Не остается без внимания учебный процесс в вузах министерства обороны. <...> На новом уровне организуется военная подготовка в общественных организациях, гражданских центрах и школах", - добавил Евкуров.

"Поздравляю ветеранов Главного управления боевой подготовки и всех, кто сегодня обучает военнослужащих и обеспечивает их подготовку. Желаю всему личному составу органов боевой подготовки крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!" - сказал в поздравлении начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Боевая подготовка на СВО

Герой России майор Ярослав Якубов поделился опытом организации боевой подготовки в непосредственной близости с линией боевого соприкосновения. Он отмечет, что это непрерывный процесс. Говоря о подготовке штурмовых подразделений, Герой России уточнил, что она осуществляется совместно с подготовкой операторов БПЛА, расчетами ПТУР, артиллерией и танковыми подразделениями, которые обеспечивают заход штурмовиков на позицию и ее удержание.

"Ключевой момент заключается в преодолении линии боевого соприкосновения (серой зоны), второй момент - уничтожение противника в опорных пунктах, и третий - удержание позиции от контратак. Поэтому подготовка личного состава осуществляется в комплексе", - сказал Якубов.

С начала специальной военной операции при 333-м центре боевой подготовки был сформирован добровольческий отряд инструкторов. На момент образования он насчитывал порядка 200 инструкторов, сейчас их количество существенно увеличилось. Инструкторы занимаются подготовкой военнослужащих различных специальностей: начиная от штурмовиков, танкистов, артиллеристов и заканчивая новыми востребованными специальностями - операторами БПЛА, квадрокоптеров, FPV-дронов.

К поздравлениям присоединился и генерал-полковник Анатолий Головнев - ветеран Главного управления боевой подготовки, руководивший им с 1998 по 1999 год.

"Во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе мы оперативно доводили приобретенный опыт. Разрабатывали рекомендации о том, как, например, должны действовать снайперы, и тут же рассылали по войскам. <...> Важно брать опыт, полученный на местах, обобщать его, внедрять во все подразделения, а потом контролировать и анализировать, как этот опыт реализуется на практике", - сказал ветеран Главного управления боевой подготовки.

История главного управления берет начало с 1921 года и неразрывно связана с решением одной из основных задач ВС - подготовкой войск. На протяжении 104-х лет оно как орган военного управления решает задачи по поддержанию боеспособности и боеготовности войск, совершенствованию боевой выучки личного состава и слаженности подразделений, воинских частей и соединений.