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Австралия получила первые две 155-мм самоходные гаубицы AS9

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Австралийское подразделение Hanwha Defence Australia оборонного дивизиона Hanwha Aerospace южнокорейской группы Hanwha на своем предприятии Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) в Джилонге у аэропорта Авалон близ Мельбурна (штат Виктория) 27 февраля 2025 года официально передала армии Австралии первые две 155-мм/52 самоходные гаубицы AS9 Huntsman и одну бронированную машину транспортировки боеприпасов AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicle (AARV) в рамках контракта 2021 года.

Переданные австралийской армии подразделением Hanwha Defence Australia оборонного дивизиона Hanwha Aerospace южнокорейской группы Hanwha первые 155-мм/52 самоходная гаубица AS9 Huntsman (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicle (AARV) (слева). Джилонг, 27.02.2025 (с) Hanwha Aerospace

13 декабря 2021 года министерства обороны и оборонной промышленности Австралии подписали контракт с Hanwha Defence Australia на поставку австралийской армии модифицированных под ее требования 30 южнокорейских самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155-мм/52 и 15 бронированных машин транспортировки боеприпасов К10 AARV на их базе. В Австралии данные модифицированные системы получили соответственно официальные обозначения AS9 и AS10, а все семейство - название Huntsman. Стоимость контракта официально не раскрывается, но, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 1 трлн южнокорейских вон (на момент подписания это было около 848 млн долл США).

Ранее в сентябре 2020 года правительство Австралии объявило о выборе предложений К9 и К10 от Hanwha Defence Australia в тендере по программе Land 8116 Phase 1 Protected Mobile Fires по поставке самоходных артиллерийских систем для австралийской армии. Конкурирующим предложением в тендере выступала представлявшаяся германскими компаниями KMW и Rheinmetall 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000.

Первые две САУ AS9 (К9) и одна бронированная машина транспортировки боеприпасов AS10 (К10) были изготовлены на предприятии дивизиона Hanwha Aerospace в Чханвоне в Южной Корее и были доставлены в Австралию в начале декабря 2024 года. Теперь, после доработки на предприятии H-ACE в Джилонге они официально переданы австралийской армии. Остальные 42 САУ AS9 и 14 бронированных машин транспортировки боеприпасов AS10 должны изготавливаться в Австралии на специально построенном в 2022-2024 годах предприятии H-ACE. Предприятие сооружено и эксплуатируется Hanwha Defence Australia в партнерстве с австралийским отделением Kongsberg Defence Australia норвежской группы Kongsberg. Производство корпусов и башен организовано австралийской компанией Elphinstone в Элфинстоуне на севере Тасмании. Сообщено, что производство AS9 и AS10 в Австралии уже начато, поставки машин австралийской сборки должны быть произведены с конца 2025 по конец 2027 годов.

На предприятии H-ACE должно быть также организовано производство для австралийской армии 127 боевых машин пехоты AS21 Redback (из 129 заказанных) по контракту с той же Hanwha Defence Australia от июля 2023 года, с поставкой в 2027-2029 годах.

САУ AS9 и машины AS10 должны поступить на вооружение 4-го артиллерийского полка австралийской армии. Первоначально правительство Австралии рассматривало возможность в рамках программы Land 8116 Phase 2 приобретения еще 30 САУ AS9 и 15 машин AS10 для формирования еще одного полка, но в апреле 2023 года вннулировало эти планы, решив взамен приобрести ракетные комплексы М142 HIMARS.

Самоходная гаубица AS9 в отношении артиллерийской части идентична южнокорейской К9А1, но имеет значительные отличия в части систем и улучшенную защиту, в том числе сверху (что делает AS9 второй в мире САУ с защитой крыши башни после немецкой PzH 2000). Комплекс усиленной конструктивной защиты AS9 разработан и поставляется израильской компанией Plasan, и включает также противоминную защиту и противоосколочный подбой. AS9 должны быть оснащены поставляемыми группой Kongsberg АСБУ Integrated Combat Solution (ICS) и автоматизированной системой управления огнем полевой артиллерии ODIN, а также поставляемым группой Safran панорамным круглосуточным прицелом MINEO Direct Fire Support Systems (DFSS), обеспечивающим, в том числе, огонь прямой наводкой (этот прицел используется также на САУ К9 в исполнении для Норвегии и Индии). На крыше башни установлен дистанционно управляемый боевой модуль R400 австралийской компании EOS с 12,7-мм пулеметом. Также на AS9 устанавливаются поставляемые специально для них Hanwha Systems системы мониторинга состояния и использования HUMS и системы ситуационной осведомленности SAS. САУ дополнительно оснащены системой кондиционирования и системой защиты от ОМП немецкой компании AirSense Analytics.

Переданные австралийской армии подразделением Hanwha Defence Australia оборонного дивизиона Hanwha Aerospace южнокорейской группы Hanwha первые 155-мм/52 самоходная гаубица AS9 Huntsman (справа) и бронированная машина транспортировки боеприпасов AS10 Armoured Ammunition Resupply Vehicle (AARV). Джилонг, 27.02.2025 (с) Hanwha Aerospace

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Страны
Австpалия
Индия
Норвегия
Южная Корея
Продукция
HIMARS
K9 Thunder
PzH 2000
Компании
Kongsberg
Rheinmetall
Safran
Проекты
2020-й год
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