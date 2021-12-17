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Австралия подписала контракт на закупку южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц К9

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Министр обороны Австралии Питер Даттон и министр оборонной промышленности Австралии Мелисса Прайс 13 декабря 2021 года подписали контракт с компанией Hanwha Defence Australia (австралийским отделением оборонного дивизиона Hanwha Defense южнокорейской группы Hanwha) на поставку австралийской армии 30 самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155-мм/52 и 15 транспортно заряжающих машин К10 AARV на их базе, со сборкой всех их в Австралии на планируемом к строительству предприятии в Джелонге (штат Виктория). Это же предприятие будет осуществлять и обслуживание и ремонт К9 и К10 австралийской армии. В Австралии данные системы получили соответственно официальные обозначения AS9 и AS10, а все семейство - название Huntsman. О подписании контракта объявили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на церемонии в здании австралийского парламента в Канберре.

Изображение 155-мм/52 самоходных гаубиц AS9 Huntsman и транспортно-заряжающей машины AS10 Huntsman для армии Австралии (с) Hanwha

Стоимость контракта официально не раскрывается, но, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 1 трлн южнокорейских вон (848 млн долл США). В контракт также входят неназываемые РЛС обнаружения артиллерийских позиций. Строительство предприятия Hanwha Defence Australia в Джелонге планируется начать во втором квартале 2022 года и ожидается, что оно займет 24 месяца, промышленным партнером будет выступать норвежская группа Kongsberg. Производство самоходных гаубиц AS9 Huntsman планируется начать там в четвертом квартале 2024 года. По своему облику САУ AS9, как считается, будут близки к модернизированным системам К9А1.

Напомним, что в сентябре 2020 года правительство Австралии объявило о выборе предложений К9 и К10 от Hanwha Defence Australia в тендере по программе Land 8116 Protected Mobile Fires по поставке самоходных артиллерийских систем для австралийской армии. Конкурирующим предложением в тендере выступала представлявшаяся германскими компаниями KMW и Rheinmetall 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000. Данная программа стала второй попыткой армии Австралии приобрести 155-мм/52 самоходную гаубицу - в 2008 году уже был начат проект Land 17 Artillery Replacement, в котором соперничали те же К9 и PzH 2000, однако данная программа была отменена по финансовым соображениям в 2012 году.

Победа в австралийском тендере стала очередным экспортным успехом для САУ К9 на мировом рынке - к настоящему времени эти системы приобретены уже пятью странами (Турцией, Индией, Норвегией, Финляндией и Эстонией), а шасси К9 используется для производства польской САУ Krab.

Изображение 155-мм/52 самоходной гаубицы AS9 Huntsman и транспортно-заряжающей машины AS10 Huntsman для армии Австралии (с) Hanwha

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Индия
Норвегия
Польша
Турция
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
PzH 2000
Компании
Kongsberg
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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